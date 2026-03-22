7 chú chó bị bắt trộm cùng cắn lồng đào tẩu, vượt hơn 17km về nhà

Theo tờ Da He (Trung Quốc) đăng tải ngày 20/3, 7 chú chó thuộc nhiều giống chó như Becgie Đức, Golden Retriever, Corgi, đều cùng đến từ một ngôi làng. Thường ngày, chúng kết bạn chơi đùa với nhau.

7 chú chó bị bắt trộm cùng cắn lồng đào tẩu, vượt gần 10km về nhà (Nguồn video: Douyin).

Tối 16/3, một số người dân phát hiện đàn chó xuất hiện gần tuyến đường cao tốc Trường Song thuộc thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc).

Đoạn video do người dân đăng tải cho thấy, cả 7 con chó di chuyển dọc theo tuyến đường với dáng điệu hoảng loạn. Trong đó, một con Becgie Đức bị thương ở chân, di chuyển chậm chạp.

Những con còn lại chủ động đi chậm để bảo vệ con bị thương di chuyển ở giữa đàn. Một nhân chứng còn ghi lại hình ảnh đàn chó ở cánh đồng, cách khu vực Song Dương khoảng 17,8km.

Khoảnh khắc 7 con chó trên đường cao tốc, tìm đường về nhà (Ảnh cắt từ video).

Qua xác minh ban đầu từ chính quyền địa phương, trước đó 7 con chó bị các đối tượng trộm chó bắt giữ, dự định đưa tới các quán nhậu chuyên tiêu thụ thịt chó. Tuy nhiên trong quá trình vận chuyển, cả đàn đã cắn phá lồng và cùng nhau trốn thoát.

Một nhân viên tại cơ sở cứu trợ chó hoang ở Cát Lâm cho biết, lực lượng này đã phối hợp với tình nguyện viên tổ chức tìm kiếm bằng nhiều cách như dùng thiết bị bay không người lái, rà soát khu vực và hỏi thăm người dân. Cuối cùng, toàn bộ 7 con chó đã được tìm thấy và đưa về nhà an toàn.

Ngày 19/3, một tình nguyện viên tên Trần là người tham gia trong đoàn tìm kiếm cho biết, đàn chó đã trở về làng trước sự ngỡ ngàng của chủ nhân. Chúng đều là chó được nuôi, thuộc về 3 hộ gia đình khác nhau. Địa chỉ của ngôi làng không được tiết lộ để bảo vệ danh tính.

Một chủ nuôi cho biết, gia đình ông bị mất một con chó thuộc giống Becgie Đức và một con Golden Retriever. Ông cho biết, thường ngày đàn chó này vẫn chơi đùa với nhau. Thời điểm bị trộm, gia đình bàng hoàng không biết phải tìm kiếm ở đâu.

"May mắn chúng đều trở về an toàn. Từ nay, chúng tôi sẽ chăm sóc và để ý kỹ hơn", người chủ chó nói.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ xúc động trước tinh thần đoàn kết của đàn chó.

“Quá ấn tượng, câu chuyện này hoàn toàn có thể làm thành phim. Hóa ra tình cảm giữa các loài động vật cũng sâu sắc và cảm động đến vậy”, một tài khoản bình luận trên Douyin.

Hiện Trung Quốc chưa ban hành lệnh cấm ăn thịt chó trên toàn quốc, nhưng có những động thái hạn chế đáng kể nhằm ngăn chặn các hành vi ăn trộm và tiêu thụ.

Tục ăn thịt chó vẫn còn phổ biến ở các khu vực thuộc khu tự trị Quảng Tây và các tỉnh như Vân Nam, Cát Lâm và Quý Châu.

Mặc dù Bộ Nông nghiệp Trung Quốc liệt kê "chó, mèo và chồn, trong số các động vật tương tự khác" không được dùng làm thực phẩm cho con người kể từ tháng 4/2023, nhưng vẫn chưa quy định rõ hình phạt đối với những người tiêu thụ thịt chó. Một hoạt động buôn bán không được kiểm soát gây rủi ro cho sức khỏe.

Lễ hội thịt chó Ngọc Lâm hàng năm của tỉnh Quảng Tây nơi thịt chó và vải thiều được phục vụ như một bữa ăn truyền thống trong lễ kỷ niệm hạ chí, cũng là mục tiêu bị chỉ trích trong nước và quốc tế vì tập tục gây tranh cãi.

Hiện Thâm Quyến là thành phố lớn đầu tiên của nước này cấm tiêu thụ thịt chó từ năm 2020 trong chiến dịch trấn áp toàn quốc đối với hoạt động buôn bán động vật hoang dã và tiêu thụ thịt thú săn.

Các quán ăn và nhà hàng bị phát hiện vi phạm quy định sẽ phải chịu mức phạt từ 20.000 đến 200.000 nhân dân tệ.