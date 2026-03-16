XGIMI có mặt tại Việt Nam: Máy chiếu công nghệ cao cấp lên kệ Thế Giới Di Động

XGIMI - Chặng đường phát triển của thương hiệu máy chiếu toàn cầu

XGIMI được thành lập vào năm 2013. Ngay từ những ngày đầu, mục tiêu của đội ngũ sáng lập là thay đổi cách mọi người xem nội dung tại nhà bằng việc kết hợp giữa công nghệ trình chiếu tiên tiến và các tính năng thông minh.

Thay vì những chiếc máy chiếu cồng kềnh thường thấy ở văn phòng hay trường học, XGIMI tập trung vào các dòng máy chiếu gia đình, máy chiếu di động với thiết kế tối giản.

Sau hơn một thập kỷ phát triển, thương hiệu này đã mở rộng sự hiện diện ra hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với hàng triệu người dùng trên toàn thế giới, XGIMI đã chứng minh được năng lực của mình trong việc tạo ra những sản phẩm vừa có chất lượng hình ảnh cao, vừa dễ sử dụng cho đại đa số người dùng phổ thông. Việc niêm yết trên sàn chứng khoán từ năm 2021 cũng là một minh chứng cho quy mô và sự ổn định của doanh nghiệp này.

Tại sao nhiều người dùng lựa chọn máy chiếu thông minh?

Trong những năm gần đây, nhiều người dùng hiện đại đang tìm kiếm những giải pháp linh hoạt, màn hình lớn nhưng vẫn đảm bảo sự gọn gàng và thẩm mỹ cho không gian sống.

Với một chiếc máy chiếu, người dùng có thể dễ dàng sở hữu khung hình từ 100 đến 150 inch chỉ với một thiết bị nhỏ gọn. Điều này mang lại trải nghiệm xem phim hay bóng đá ấn tượng.

Thứ hai là sự linh hoạt. Những dòng sản phẩm như XGIMI Elfin Flip Plus 500ISO GTV hay XGIMI Mogo4 có kích thước nhỏ gọn, cho phép người dùng di chuyển từ phòng khách vào phòng ngủ, hoặc thậm chí mang theo trong những chuyến đi dã ngoại một cách dễ dàng.

Cuối cùng là sự bảo vệ thị giác. Hình ảnh từ máy chiếu là ánh sáng phản chiếu, giúp giảm bớt tình trạng mỏi mắt khi xem trong thời gian dài.

Sự hợp tác chiến lược cùng Thế Giới Di Động

Việc XGIMI lựa chọn hệ thống Thế Giới Di Động làm đối tác phân phối chính thức trong tháng 3 này mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng Việt Nam.

Người dùng không còn phải lo lắng về những rủi ro khi mua hàng xách tay như thiếu linh kiện thay thế hay phần mềm không tương thích.

Khi mua tại Thế Giới Di Động, khách hàng sẽ được trải nghiệm thực tế sản phẩm, nhận được tư vấn kỹ thuật chuyên sâu và hưởng chính sách bảo hành chính hãng chuẩn quốc tế.

Trong đợt ra mắt này, các dòng sản phẩm tiêu biểu sẽ xuất hiện bao gồm:

Dòng cao cấp XGIMI Horizon 20 và XGIMI Horizon 20 Max, tập trung vào chất lượng 4K và độ sáng cao.

Dòng di động XGIMI Mogo4 và XGIMI Mogo4 Laser, nhỏ gọn và linh hoạt.

Dòng thời trang XGIMI Elfin Flip Plus 500ISO GTV, mỏng nhẹ và tích hợp sẵn hệ điều hành Google TV.

Trải nghiệm và sở hữu rạp phim tại gia với XGIMI

XGIMI luôn nhấn mạnh vào thông điệp biến mọi bức tường thành một màn hình chất lượng cao. Thương hiệu này không chỉ cung cấp một thiết bị trình chiếu mà còn là một hệ sinh thái giải trí hoàn chỉnh.

Các sản phẩm XGIMI đều sở hữu nhiều hệ thống âm thanh chất lượng, nổi bật với các sản phẩm HORIZON được tích hợp hệ thống loa danh tiếng như Harman Kardon, cùng hệ điều hành Google TV cho phép truy cập trực tiếp các ứng dụng phổ biến như YouTube, Netflix hay Disney+ mà không cần thêm bất kỳ đầu thu rời nào.

Với sự đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển, trung bình mỗi năm hãng dành khoảng 10% doanh thu để cải tiến công nghệ. Những nỗ lực này đã mang về cho hãng nhiều giải thưởng thiết kế quốc tế như Red Dot hay iF Design Award. Giờ đây, người tiêu dùng Việt Nam đã có thể dễ dàng tiếp cận những tinh hoa công nghệ này tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động gần nhà nhất.

Việc có mặt tại Việt Nam vào tháng 3 không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của XGIMI mà còn mở ra một lựa chọn giải trí chất lượng, hiện đại cho mọi gia đình.