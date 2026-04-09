Xem cách AI giám sát an toàn thực phẩm, đi chợ bằng giọng nói

Tại GrabX 2026 được tổ chức tại Jakarta, Indonesia ngày 8/4, Grab giới thiệu 13 tính năng mới ứng dụng AI, trải rộng từ đặt xe, giao đồ ăn, bản đồ, du lịch đến công cụ hỗ trợ tài xế và chủ cửa hàng.

Theo ông Anthony Tan, CEO kiêm đồng sáng lập Grab, AI đang trở thành xu hướng khó đảo ngược, nhưng điều hãng muốn làm không phải là đưa công nghệ đến theo cách phức tạp, mà là biến nó thành một lớp hỗ trợ gần gũi hơn với người dùng, tài xế và các lao động địa phương.

Grab giới thiệu nguyên mẫu robot tự động hóa mang tên Carri. Robot được giới thiệu không phải để thay thế con người mà là một “cánh tay mở rộng” giúp tài xế làm việc hiệu quả hơn.

Robot này có thể hỗ trợ những công việc tốn thời gian như tìm nhà hàng trong trung tâm thương mại hoặc nhận hàng thay tài xế.

Các tính năng mới được trình diễn cho thấy khả năng ứng dụng của AI trong lĩnh vực đặt xe công nghệ, giúp giảm bớt thao tác thủ công, tài xế, người dùng và đối tác xử lý các tác vụ thuận tiện hơn.

Một ứng dụng AI đáng chú ý là "quản lý cửa hàng ảo". Tính năng này biến hệ thống camera giám sát hiện có thành một công cụ vận hành thông minh.

AI giúp phát hiện nhân viên cửa hàng có đảm bảo trang phục làm việc đúng quy định vệ sinh an toàn thực phẩm hay không.

Hệ thống có thể theo dõi giờ mở cửa, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, tình hình nhân sự, đồng thời gửi cảnh báo ngay cho chủ cửa hàng nếu phát sinh vấn đề. Công cụ này còn phân tích hàng chờ, lưu lượng khách và tỷ lệ chuyển đổi để hỗ trợ các chuỗi cửa hàng quản lý từ xa.

Công cụ khám phá ẩm thực dựa trên nội dung do cộng đồng chia sẻ. AI sẽ học từ thói quen và sở thích của từng người để ưu tiên hiển thị những gợi ý phù hợp hơn.

Ở mảng giao đồ ăn, AI giúp hỗ trợ tính năng cho phép người dùng đặt thêm món từ nhà hàng lân cận vào đơn hàng đang có, trước hoặc sau khi bấm xác nhận đơn. Hệ thống AI sẽ sắp xếp để các món từ những quán khác nhau vẫn được giao cùng lúc, mà không phát sinh thêm phí giao hàng, không yêu cầu mức giá trị đơn tối thiểu hay phí đơn nhỏ.

Một tính năng đáng chú ý khác là "Grab AI Assistant", trợ lý AI cá nhân được xây dựng bằng cách kết hợp các mô hình AI với dữ liệu về thói quen và sở thích người dùng.

Công cụ này hoạt động như một trợ lý hội thoại: người dùng chỉ cần nêu yêu cầu, hệ thống sẽ gợi ý phương án phù hợp.

Ví dụ, nếu đang lên kế hoạch cho một buổi liên hoan nhóm, người dùng có thể nhập số lượng người, sở thích ăn uống và các yêu cầu liên quan, sau đó AI sẽ đề xuất nhà hàng phù hợp và hỗ trợ đặt bàn.

Việc ứng dụng AI trong mua sắm giúp người dùng thay vì tự tìm từng món khi đi chợ hoặc mua sắm, có thể gửi ảnh, ghi âm hoặc danh sách văn bản.

AI sau đó sẽ tự tạo giỏ hàng, tìm sản phẩm từ nhiều nhà bán khác nhau và đưa ra phương án thay thế nếu cần. Toàn bộ danh sách được chuẩn bị sẵn để người dùng kiểm tra và thanh toán.

Ở mảng bản đồ, hãng giới thiệu GrabMaps dành cho người dùng như một công cụ không chỉ để chỉ đường mà còn để lên kế hoạch di chuyển. Tính năng Journey Planner có thể tích hợp với lịch cá nhân, dự đoán điểm đến dựa trên lịch sử chuyến đi và so sánh nhiều phương án đi lại, từ đó gợi ý kế hoạch tối ưu.

Từ Jakarta, Indonesia

