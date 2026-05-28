vivo X300 Ultra: Minh chứng cho cam kết mang trải nghiệm flagship đến Việt Nam

Camera là trụ cột định vị flagship

Trong định hướng flagship (sản phẩm chủ lực) của vivo, camera không phải tính năng bổ sung mà là nền tảng cốt lõi. Camera trên X300 Ultra được nâng cấp như điểm tựa chính để tạo khác biệt, nhất là khi người dùng Việt ngày càng xem smartphone là công cụ chụp ảnh, quay video và sáng tạo nội dung hằng ngày.

vivo X300 Ultra với camera phóng sự chuyên nghiệp ZEISS 35mm mang đến góc nhìn chân thực, mô phỏng giống với thị giác của mắt người khiến ống kính có tính ứng dụng cao, ảnh hưởng đến trải nghiệm chụp ảnh hằng ngày. Khi sử dụng X300 Ultra trong các hoạt động hàng ngày như chụp đời sống, chụp phố, chụp quán xá hay những khung hình có người trong bối cảnh, tiêu cự này thể hiện được lợi thế với khung hình gọn hơn, chủ thể nổi bật hơn.

Sản phẩm còn cho phép người dùng linh hoạt chuyển đổi sang các tiêu cự khác nhau một cách dễ dàng. Từ 35mm có thể chuyển sang 50mm, từ ống kính tele 85mm có thể lên 135mm, hay từ góc siêu rộng 14mm có thể chuyển sang 28mm.

Đây đều là những tiêu cự "vàng" trong nhiếp ảnh, thường xuất hiện trên các hệ thống máy ảnh chuyên nghiệp. Camera trên sản phẩm vivo X300 Ultra trở thành cầu nối giữa công nghệ và nhu cầu thực tế, đồng thời giúp vivo từng bước xây dựng lại niềm tin ở phân khúc cao cấp.

Quay video chuẩn điện ảnh tạo sự khác biệt trong phân khúc

vivo X300 Ultra nâng tầm trải nghiệm camera với những nâng cấp riêng biệt ở khả năng quay video chuẩn điện ảnh với khả năng quay phim chuẩn kỹ thuật cao trên tất cả các camera sau, hỗ trợ đồng thời hai định dạng Video 4K 120fps 10-bit Log đa tiêu cự và Video 4K 120fps Dolby Vision đa tiêu cự giúp thiết bị đảm bảo trải nghiệm hình ảnh động đồng nhất với chất lượng vượt trội.

Đặc biệt, vivo cung cấp khả năng kiểm soát chi tiết từ tông màu, độ phơi sáng, độ lệch màu cho đến vùng sáng và độ sắc nét. Sự can thiệp sâu này trao quyền cho nhà sáng tạo tinh chỉnh mọi khía cạnh của thước phim, đảm bảo đầu ra theo đúng ý đồ nghệ thuật.

vivo X300 Ultra nâng tầm trải nghiệm thị giác với bộ đôi Film Look và Film Style, giúp tái hiện tinh thần của những thước phim ngay khi bấm máy. Film Look dành cho những nhà sáng tạo chuyên nghiệp với chất lượng 4K 60fps mượt mà, tối ưu hóa độ sâu màu sắc và khả năng hiển thị hoàn hảo trên mọi thiết bị.

Không chỉ tinh chỉnh về màu sắc, chế độ Film Style còn là ngôn ngữ điện ảnh đích thực với trải nghiệm khung hình chuẩn 2.4:1, tốc độ khung hình điện ảnh 24fps cùng hiệu ứng hạt phim và quầng sáng giàu cảm xúc.

Lấy cảm hứng từ các monitor (màn hình) điện ảnh chuyên dụng, vivo X300 Ultra sở hữu giao diện quay phim trực quan cùng hỗ trợ 3D LUT tùy chỉnh, cho phép kiểm soát màu sắc chuẩn điện ảnh thời gian thực trong quá trình quay Log. Đặc biệt, hệ màu vivo Log tương thích với tiêu chuẩn ACES, giúp các thước phim từ X300 Ultra dễ dàng phối hợp cùng hệ sinh thái hậu kỳ chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay.

OriginOS là mảnh ghép hoàn thiện sức mạnh sản phẩm

Hệ điều hành OriginOS 6 mang đến sự hài hòa thông minh và mượt mà. Hệ thống tái định nghĩa trải nghiệm đa nền tảng bằng cách xóa bỏ các rào cản hệ sinh thái, tạo ra một vòng lặp liền mạch từ phần cứng đến phần mềm, mang lại cảm giác "một trải nghiệm trên mọi thiết bị".

Sản phẩm cung cấp bộ công cụ vivo Office toàn diện, giúp nâng cao hiệu suất làm việc mượt mà trên các nền tảng Windows, Mac và iPad. Đi kèm với đó là tính năng chuyển dữ liệu một chạm dành cho iPhone và thanh điều hướng đảo Origin với khả năng nhận diện ý định người dùng một cách trực quan.

Không gian riêng tư tạo ra một "thánh địa" bảo mật riêng biệt cho các tệp tin, ảnh và ứng dụng quan trọng thông qua công nghệ cô lập tiên tiến. Hệ điều hành đảm bảo duy trì hiệu năng đỉnh cao theo thời gian nhờ nền tảng Origin siêu mượt, đảm bảo các tương tác luôn phản hồi nhanh. Đặc biệt, vivo cam kết 5 năm cập nhật OS và 7 năm duy trì bảo mật, đảm bảo thiết bị luôn giữ vững phong độ flagship theo thời gian.

Thị trường smartphone flagship tại Việt Nam cạnh tranh không chỉ nằm ở cấu hình hay giá bán mà còn ở mức độ đầu tư lâu dài, hệ sinh thái và khả năng tạo ra khác biệt rõ ràng trong trải nghiệm.

Trong bối cảnh đó, việc vivo mang đến sản phẩm cao cấp nhất không đơn thuần là giới thiệu sản phẩm mới mà mang ý nghĩa chiến lược: vivo hướng tới xây dựng hệ thống các sản phẩm flagship của hãng và là tiền đề cho chiến lược dài hơi tại thị trường Việt Nam.