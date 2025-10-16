Viettel Telecom đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Huân chương Lao động hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, ghi nhận Viettel Telecom trong suốt 25 năm phát triển (Ảnh: BTC).

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các thế hệ cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) trong suốt 25 năm phát triển.

Trong 25 năm phát triển, Viettel Telecom trở thành doanh nghiệp viễn thông lớn nhất Việt Nam, phục vụ khoảng 70 triệu khách hàng, trong đó có hơn 10 triệu người sử dụng mạng 5G. Doanh thu lũy kế của đơn vị đã vượt 1 triệu tỷ đồng, đồng thời nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp thuế thu nhập lớn của cả nước.

Từ năm 2004, Viettel Telecom là một trong những doanh nghiệp góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ viễn thông di động, khi tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ tăng từ khoảng 5% lên hơn 100% sau 5 năm.

Hiện mạng lưới Internet cáp quang của doanh nghiệp đã kết nối tới gần 10 triệu hộ gia đình, trong đó có nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, hỗ trợ tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Song song với hoạt động kinh doanh, Viettel Telecom duy trì nhiều chương trình xã hội, trong đó có “Trái tim cho em”, “Vì em hiếu học”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới” và các chương trình hỗ trợ hạ tầng Internet miễn phí cho hơn 39.000 trường học trên toàn quốc. Tổng kinh phí hỗ trợ từ các chương trình này lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc Viettel Telecom, cho biết doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển dịch từ Telco sang Techco toàn cầu, đặt mục tiêu doanh thu dịch vụ đạt 115.000 tỷ đồng vào năm 2030, với tỷ trọng doanh thu dịch vụ ngoài viễn thông chiếm ít nhất 20%.

Tham dự buổi lễ, Trung tướng Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội khẳng định Viettel Telecom là “biểu tượng của văn hóa và tinh thần Viettel - luôn tỏa sáng trong mọi thử thách”, đồng thời tin tưởng chiến lược chuyển mình thành Techco toàn cầu sẽ giúp Viettel tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên công nghệ mới.