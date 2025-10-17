Viettel phối hợp Qualcomm tổ chức hội thảo quốc tế Open RAN

Open RAN Connect 2025: Việt Nam thành điểm hẹn của cộng đồng 5G toàn cầu

Ngày 15/10, tại Hà Nội, Viettel High Tech phối hợp cùng Qualcomm tổ chức hội thảo quốc tế Open RAN Connect 2025 - sự kiện 5G Open RAN lớn nhất từng diễn ra tại Việt Nam. Với chủ đề về triển khai Open RAN ở quy mô lớn, hội thảo tập trung vào các công nghệ lõi giúp triển khai Open RAN toàn cầu.

Đại diện Viettel và Qualcomm trao đổi, chia sẻ quá trình hợp tác (Ảnh: Viettel).

Sự kiện quy tụ đại diện của như Bộ Khoa học và Công nghệ, GSMA, O-RAN Alliance, Qualcomm, Viettel High Tech, Viettel Networks và các chuyên gia từ Gartner. Tại đây, các diễn giả thảo luận về xu hướng mở rộng thương mại hóa Open RAN, chia sẻ báo cáo thị trường, cũng như các giải pháp giúp tối ưu hạ tầng số theo hướng bền vững và tiết kiệm năng lượng.

Đại diện GSMA trình bày về tác động của Open RAN đối với hệ sinh thái viễn thông toàn cầu, trong khi O-RAN Alliance cập nhật tình hình phát triển của mạng mở và định hướng tiến tới kỷ nguyên 5G-6G.

Qualcomm giới thiệu tầm quan trọng của chipset ASIC trong việc mở rộng nền tảng Open RAN, còn Gartner công bố báo cáo phân tích thị trường 5G RAN, lần đầu ghi nhận một doanh nghiệp Việt Nam góp mặt trong Gartner Magic Quadrant 2025 for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions - tài liệu tham khảo cho các nhà mạng khi lựa chọn đối tác cung cấp thiết bị.

Sự xuất hiện của Viettel trong Magic Quadrant đánh dấu cột mốc mới cho ngành công nghiệp viễn thông Việt Nam. Gartner Magic Quadrant là một trong những báo cáo xếp hạng có ảnh hưởng lớn trong ngành, phản ánh năng lực cạnh tranh, mức độ đổi mới và tầm nhìn chiến lược của các doanh nghiệp cung cấp thiết bị hạ tầng mạng.

Viettel High Tech là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất góp mặt trong Gartner Magic Quadrant 2025 for CSP 5G RAN Infrastructure Solutions (Ảnh: Viettel).

Trong nhiều năm qua, bảng xếp hạng này thường chỉ ghi nhận những tập đoàn viễn thông lớn đến từ Mỹ, châu Âu hoặc Hàn Quốc. Việc một doanh nghiệp Việt được nêu tên cho thấy năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất thiết bị 5G của Viettel đã đạt chuẩn quốc tế. Thành tích này cũng khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong phong trào phát triển Open RAN toàn cầu.

2.500 trạm 5G Open RAN: Minh chứng cho năng lực triển khai thực tế

Từ nền tảng nghiên cứu, Viettel High Tech đang mở rộng ứng dụng công nghệ Open RAN ra quy mô thương mại. Đến hết năm 2025, doanh nghiệp dự kiến hoàn tất việc triển khai 2.500 trạm gốc 5G Open RAN trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Vũ Hà - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Viettel - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Viettel).

Kết quả đo kiểm thực tế cho thấy các trạm gốc 5G Viettel sử dụng chipset Qualcomm giúp tiết kiệm đến 24% điện năng trong điều kiện tải cao, đồng thời duy trì tốc độ tải xuống ổn định từ 1,2 đến 1,7Gb/s - tương đương với hiệu năng của các nhà cung cấp hàng đầu thế giới.

Đây là minh chứng rõ ràng cho việc một sản phẩm Make in Vietnam có thể đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về hiệu năng, độ ổn định và khả năng tiết kiệm năng lượng trong hệ thống mạng 5G.

Những kết quả này cũng cho thấy hướng đi của Viettel khi tập trung vào việc phát triển thiết bị theo chuẩn mở, vừa đảm bảo tính tự chủ công nghệ, vừa phù hợp với mục tiêu phát triển hạ tầng viễn thông xanh và hiệu quả năng lượng.

Hợp tác Viettel - Qualcomm: 7 tháng để tạo nên bước ngoặt công nghệ

Mối quan hệ hợp tác giữa Viettel và Qualcomm được khởi động từ năm 2022, với mục tiêu cùng phát triển các giải pháp 5G chuẩn Open RAN. Chỉ sau 7 tháng làm việc, hai bên đã ra mắt khối vô tuyến 5G (Radio Unit) đầu tiên trên thế giới sử dụng chipset ASIC chuẩn Open RAN tại sự kiện MWC Barcelona 2023.

Thành tựu này là bước tiến vượt bậc, bởi quá trình phát triển tương tự thường mất nhiều năm đối với các nhà sản xuất truyền thống.

Sự kiện 5G OPEN RAN Connect 2024 đã gây tiếng vang khi Viettel công bố thương mại hóa thiết bị 5G Việt Nam (Ảnh: Viettel).

Tháng 11/2024, Viettel đã thương mại hóa trạm gốc 5G Open RAN ASIC “Make in Vietnam”, khẳng định khả năng làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất thiết bị 5G. Việc đưa công nghệ này vào thực tế không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư cho các nhà mạng, mà còn mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho hạ tầng viễn thông Việt Nam.

Với sự kiện Open RAN Connect 2025, Việt Nam đã trở thành điểm đến của cộng đồng 5G toàn cầu, nơi các doanh nghiệp, chuyên gia và tổ chức quốc tế cùng chia sẻ tri thức và thúc đẩy hợp tác. Đây là minh chứng cho sự trưởng thành của ngành công nghiệp viễn thông Việt Nam, cũng như tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Viettel trong việc định hình tương lai mạng 5G.

Sản phẩm của Viettel tại hội thảo (Ảnh: Viettel).

Từ hợp tác quốc tế đến triển khai thực tế, Viettel đang thể hiện một chiến lược phát triển bài bản, gắn liền với năng lực công nghệ cốt lõi và tinh thần sáng tạo của người Việt. Hành trình này không chỉ củng cố vị thế của Viettel, mà còn góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm mới của phong trào Open RAN toàn cầu.