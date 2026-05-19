Tranh cãi về việc thẩm mỹ để trông giống phiên bản AI của chính mình

Theo các bác sĩ, những hình ảnh do AI tạo ra thường vượt xa giới hạn sinh lý của cơ thể con người, thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu cố gắng tái hiện ngoài đời thực.

Bác sĩ da liễu thẩm mỹ Rachel Westbay cho biết bà vốn đã quen với những yêu cầu “khó chiều” từ bệnh nhân.

Bà từng thấy có người mang ảnh thời trẻ hoặc người nổi tiếng đến và mong mình có thể “hô biến” khuôn mặt như vậy.

Tuy nhiên, đầu năm nay, bà thực sự sốc khi một bệnh nhân bước vào phòng khám ở Upper East Side cùng một bức ảnh giống như tranh biếm họa: Môi căng phồng quá mức, đôi mắt to như búp bê.

Điều đáng nói là bức ảnh đó được tạo ra bởi ChatGPT.

Trước khi phẫu thuật căng da mặt, Daina Jenkins (60 tuổi) đã hỏi ChatGPT rằng kết quả sẽ như thế nào (Ảnh: Business Insider).

“Giống như ai đó nói rằng họ muốn trông như nàng tiên cá Ariel vậy”, bác sĩ Rachel Westbay chia sẻ với tờ Business Insider.

AI đang dần xuất hiện ngày càng nhiều trong các phòng khám thẩm mỹ. Thay vì để bác sĩ quyết định kết quả “sau phẫu thuật”, nhiều bệnh nhân chủ động dùng các công cụ tạo ảnh AI như ChatGPT, Nano Banana hay các ứng dụng filter để dựng nên phiên bản đẹp nhất của chính mình.

Các bác sĩ cho rằng điều này khiến họ phải đối mặt với một bài toán khó. Đó là phải giải thích cho bệnh nhân hiểu đâu là giới hạn mà phẫu thuật có thể đạt tới và đâu là điều cơ thể con người hoàn toàn không thể chịu đựng.

Một khảo sát do Trung tâm Y khoa Beth Israel Deaconess công bố năm ngoái cho thấy những người thường sử dụng AI chỉnh sửa ảnh có kỳ vọng “cao hơn đáng kể” về kết quả phẫu thuật thẩm mỹ.

Bác sĩ Steven Williams, cựu Chủ tịch Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ (Mỹ) cho biết ông từng gặp nhiều bệnh nhân mang theo ảnh AI mô phỏng nâng ngực, tạo hình cơ thể hay sửa mũi.

“Cơ thể con người không phải đất sét”

Daina Jenkins (60 tuổi) quyết định thực hiện một ca phẫu thuật căng da mặt sau nhiều năm tìm hiểu và cân nhắc.

“Nếu thứ gì đang chảy xệ, phình ra hay trễ xuống thì tôi sẽ nâng nó lên, hút nó đi hoặc chỉnh sửa nó”, bà nói vui.

Sau khi chọn được bác sĩ phù hợp, Jenkins nhận ra phòng khám không cung cấp hình ảnh mô phỏng hậu phẫu.

Vì vậy, bà tự tìm đến ChatGPT, mô tả các thủ thuật can thiệp mình định làm và yêu cầu AI tạo hình ảnh sau phẫu thuật.

Kết quả hiện ra là một khuôn mặt với làn da không tì vết, quai hàm sắc lẹm và đôi môi căng mọng, hoàn toàn khác với diện mạo thật của bà sau ca phẫu thuật thực tế.

Khi mang hình ảnh ấy hỏi lại bác sĩ, Jenkins cảm thấy nhẹ nhõm khi được giải thích rằng kết quả như vậy thực tế không thể đạt được.

Daina Jenkins cho biết bà ưng kết quả thực tế hơn là hình ảnh mô phỏng do AI tạo ra trước đó (Ảnh: Business Insider).

“Nó không phải đời thực. Tôi vẫn thích việc mình trông tự nhiên hơn”, Jenkins kể lại.

Theo bác sĩ Rachel Westbay, AI thường tạo ra kiểu gương mặt giống búp bê với đôi môi đầy, mắt to và cằm sắc nét. Nhưng nó không tính đến cấu trúc gương mặt riêng, đặc điểm sắc tộc hay sự cân đối tổng thể của mỗi người.

Bác sĩ phẫu thuật Sachin Shridharani tại Manhattan kể rằng từng có một phụ nữ ngoài 70 tuổi mang tới bức ảnh AI với mong muốn trông trẻ như cháu gái mình.

“Tôi giải thích rằng chúng tôi không thể đưa bà ấy trở lại thời trẻ, nhưng bà vẫn khăng khăng muốn như vậy”, bác sĩ Sachin Shridharani chia sẻ.

Các bác sĩ cho biết nhiều cuộc tư vấn giờ đây kéo dài hàng giờ chỉ để giải thích cho bệnh nhân hiểu đâu là điều khả thi và an toàn. Có những người muốn chiếc mũi nhỏ đến mức không thể thở bình thường hoặc vòng eo bé tới mức “không còn chỗ cho nội tạng”.

“Cơ thể con người không phải đất sét. Chúng tôi phải bảo vệ các hệ cơ quan và giới hạn sinh lý khi tiến hành phẫu thuật”, bác sĩ Steven Williams nhấn mạnh.

Bác sĩ Rachel Westbay cũng cho biết có những yêu cầu hoàn toàn bất khả thi, chẳng hạn làm mắt to hơn bằng phẫu thuật. Theo bà, nếu có thể làm được, người đó cũng sẽ trông như nhân vật hoạt hình.

Tiêu chuẩn cái đẹp thời AI

Các chuyên gia nhận định việc bệnh nhân mang ảnh tham khảo đến phòng khám vốn không mới. Trước đây, họ từng cắt ảnh người mẫu từ tạp chí hay ảnh các siêu mẫu nổi tiếng.

Nhưng mạng xã hội và AI đã đẩy xu hướng này lên một cấp độ hoàn toàn khác.

Một nghiên cứu năm 2019 của Học viện Phẫu thuật Tạo hình và Tái tạo khuôn mặt tại Mỹ cho thấy 72% bác sĩ từng gặp bệnh nhân muốn phẫu thuật chỉ để “trông đẹp hơn khi selfie”.

Dù vậy, nhiều bác sĩ vẫn nhìn thấy tiềm năng tích cực của AI.

AI vẫn có những tiềm năng nhất định trong lĩnh vực thẩm mỹ, chẳng hạn như mô phỏng kết quả phẫu thuật tái tạo ngực (Ảnh minh họa: CV)

Bác sĩ Justin Sacks từ Trường Y Đại học Washington (Mỹ) nêu quan điểm rằng trong tương lai, AI có thể hỗ trợ bác sĩ mô phỏng kết quả phẫu thuật cho bệnh nhân một cách trực quan.

Ví dụ, với bệnh nhân ung thư vú cần tái tạo ngực, AI có thể tạo mô phỏng trực tiếp. Chẳng hạn nếu đặt túi silicone 400ml thì cơ thể sẽ thay đổi ra sao, hay lớp mô mềm sẽ trông thế nào.

“Cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và bệnh nhân lúc đó sẽ thay đổi hoàn toàn. Kỳ vọng của bệnh nhân cũng thực tế hơn nhiều”, bác sĩ Justin Sacks nhận định.

Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn cảnh báo rằng điều quan trọng nhất không phải là AI tạo ra hình ảnh đẹp đến đâu, mà là lý do thực sự khiến một người muốn thay đổi ngoại hình.

“Nếu ai đó nghĩ phẫu thuật sẽ giúp họ có công việc mới, một mối quan hệ mới hay địa vị xã hội mới, đó là dấu hiệu đáng lo”, bác sĩ Steven Williams khẳng định.