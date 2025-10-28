Trải nghiệm giải trí trọn vẹn từ data không giới hạn của mạng di động Local

Theo thống kê từ We Are Social, mỗi người dùng Việt Nam dành trung bình 6 giờ 5 phút mỗi ngày cho các hoạt động trực tuyến, trong đó, ba "gã khổng lồ" YouTube, Facebook và TikTok chiếm phần lớn thời lượng.

Thế nhưng, trải nghiệm giải trí liền mạch vẫn là bài toán khó khi nhiều người dùng di động cho biết từng gặp tình trạng gián đoạn do hết data (dữ liệu). Trước thực tế này, mạng di động Local mang đến giải pháp "data không giới hạn", kết nối tối ưu cho nhu cầu giải trí số của người dùng.

Thực trạng "cơn khát data” giữa biển giải trí số

Sự bùng nổ của nội dung video tốc độ cao (HD, Full HD) đã đẩy cao mức tiêu thụ data. Một giờ xem video trên YouTube có thể "ngốn" từ 1,5GB đến 3GB, một buổi livestream kéo dài tiêu tốn ít nhất 2GB, và việc lướt Facebook hay TikTok cũng tiêu hao không ít data.

Các gói cước truyền thống với lượng data như hiện tại vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giải trí không ngừng nghỉ của người dùng.

Thực tế này khiến người dùng ở trong trạng thái "tính toán": Có nên xem video độ phân giải cao không, có nên livestream không, hay phải tìm kiếm wifi công cộng - vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật. Sự thiếu an tâm này làm giảm đi đáng kể chất lượng trải nghiệm số, biến niềm vui giải trí thành nỗi lo về chi phí.

Giải pháp toàn diện từ Local: Tối ưu trải nghiệm, tối ưu chi phí

Nhận diện rõ điểm nghẽn này, mạng di động Local đã xây dựng một hệ sinh thái gói cước linh hoạt, tập trung vào hai trụ cột data nền tảng dồi dào và data miễn phí chuyên biệt.

Các gói cước của Local cung cấp từ 2GB đến 6GB data tốc độ cao mỗi ngày. Với lượng data này, giúp người dùng có thể thoải mái thực hiện các tác vụ cơ bản như duyệt web, gửi email, nghe nhạc trực tuyến, hay thậm chí xem vài video ngắn.

Giải pháp toàn diện từ mạng di động Local: Tối ưu trải nghiệm, tối ưu chi phí (Ảnh: Local).

Bước đột phá trong trải nghiệm sản phẩm của Local chính là khách hàng chủ động theo nhu cầu để đăng ký các gói cước truy cập không giới hạn mạng xã hội bao gồm Facebook, Tiktok hay Youtube với chi phí phải chăng.

Đây chính là điểm nhấn chiến lược, giải quyết trực tiếp phần lớn nhu cầu giải trí. Người dùng được tự do truy cập vào hai nền tảng phổ biến hàng đầu mà không lo ảnh hưởng đến lượng data chính. Ước tính, một người dùng có thể tiết kiệm tới 60GB data mỗi tháng chỉ với tính năng này.

Local mang đến giải pháp linh hoạt tối đa với gói cước data ngắn ngày. Bên cạnh các gói cước chính, Local cung cấp các gói 7 ngày như FB7D, YT7D, T7D, cho phép trải nghiệm không giới hạn đến các nền tảng tương ứng. Đây là lựa chọn phù hợp cho các nhu cầu ngắn hạn, đột xuất như đi du lịch, tham gia sự kiện trực tuyến, hoặc đơn giản là muốn giải trí trên một nền tảng yêu thích.

Định vị nhà mạng “hướng data” (data first) cho người Việt

Chiến lược "Data không giới hạn" không đơn thuần là chính sách về sản phẩm, mà còn là một thông điệp định vị của mạng di động Local - trở thành nhà mạng “siêu data” cho người Việt.

Khác với cách tiếp cận truyền thống, mạng di động Local đặt nhu cầu sử dụng data làm trung tâm cho mọi quyết định sản phẩm và dịch vụ.

Với định vị trên, Local không ngừng nghiên cứu và thấu hiểu hành vi sử dụng data của người Việt trong kỷ nguyên số. Từ nhu cầu xem phim độ phân giải cao, tham gia các khóa học trực tuyến, đến việc kết nối làm việc từ xa, mọi giải pháp đều được thiết kế để tối ưu hóa trải nghiệm data cho người dùng.

Mạng di động Local với định vị nhà mạng “hướng data” cho người Việt (Ảnh: Local).

Trong bối cảnh thị trường viễn thông đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang kỷ nguyên 5G và IoT, mạng di động Local khẳng định vị thế tiên phong với tầm nhìn trở thành nhà mạng “siêu data” cho người Việt.

Mỗi gói cước không chỉ đơn thuần là dịch vụ mà còn là cam kết mang đến giải pháp data toàn diện, giúp người Việt khai phá mọi tiềm năng trong thế giới số.

Trong bối cảnh thị trường viễn thông cạnh tranh gay gắt, việc tập trung vào nhu cầu cốt lõi của người Việt chính là chìa khóa thành công.

Với hệ sinh thái gói cước đa dạng, hợp lý về giá và dễ dàng quản lý thông qua ứng dụng myLocal.vn, mạng di động Local không chỉ đang đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn đồng hành cùng người dùng trong hành trình chuyển đổi số, góp phần kiến tạo một tương lai nơi mọi người Việt đều có thể tận hưởng thế giới số không giới hạn.