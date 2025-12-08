Tại Ngày hội Công nghệ số Thủ Đức - Thu Duc Digital Day 2025, Bản đồ số 3D phường Thủ Đức đã được công bố. Bản đồ này tái hiện toàn bộ không gian Phường Thủ Đức, bao gồm các công trình công cộng, hạ tầng giao thông, địa điểm sinh hoạt và di tích lịch sử.

Bản đồ số 3D cho phép người dân tra cứu thông tin quy hoạch, xác định vị trí các công trình công cộng, hạ tầng và hiện trạng xây dựng một cách thuận tiện hơn (Ảnh: Thế Anh).

Hệ thống không chỉ cung cấp dữ liệu trực quan ba chiều mà còn đảm bảo đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong việc quan sát, truy cập và khai thác dữ liệu đô thị.

Đây được đánh giá là một trong những giải pháp cốt lõi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và phục vụ người dân trong công cuộc xây dựng chính quyền số.

"Thu Duc Digital Day 2025 là một sự kiện mang ý nghĩa chiến lược, không chỉ đơn thuần là một sân chơi công nghệ mà còn là một cầu nối quan trọng nhằm mục tiêu lấy người dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Chúng tôi kỳ vọng qua Ngày hội này, không chỉ mang đến thông điệp về vai trò kiến tạo và giữ lửa cho cộng đồng Đổi mới sáng tạo, mà còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò định hướng, dẫn dắt, kết nối, hợp tác và chia sẻ trong hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM", Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, nhận định.

Với chủ đề “Thủ Đức nghĩa tình - Vươn mình phát triển - Số hoá toàn diện”, Ngày hội thể hiện quyết tâm của phường Thủ Đức trong việc trở thành hạt nhân phát triển kinh tế và khoa học công nghệ.

Sự kiện không chỉ là nơi hội tụ, trình diễn công nghệ mà còn là một chiến dịch phổ cập kiến thức và kỹ năng số hóa thiết thực cho người dân phường Thủ Đức nói riêng và người dân TPHCM nói chung.