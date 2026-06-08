iOS 27 có thể khiến người dùng iPhone thất vọng

Bên cạnh đó, công ty cũng được kỳ vọng sẽ giới thiệu trợ lý ảo Siri mới thông minh hơn. Tuy nhiên, người dùng có thể sẽ không được trải nghiệm sớm trợ lý ảo này. Theo Bloomberg, phiên bản Siri mới hiện được gắn nhãn "thử nghiệm" và "bản xem trước" trong nội bộ công ty.

Người dùng có thể sẽ phải đăng ký để có thể trải nghiệm phiên bản Siri mới (Ảnh: CNet).

"Apple đã gắn nhãn Siri mới là phiên bản thử nghiệm. Điều đó thể hiện trợ lý ảo này sẽ không được công bố như một phần mềm hoàn chỉnh khi được phát hành vào cuối năm nay. Người dùng có thể sẽ phải tham gia vào một danh sách chờ để trải nghiệm những tính năng mới", nguồn tin này tiết lộ.

Theo Bloomberg, Apple sẽ thực hiện nhiều thay đổi về thiết kế liên quan đến Siri trên iOS 27. Trợ lý ảo Siri đang được Apple phát triển thành một chatbot nhằm cạnh tranh với ChatGPT, Claude và Gemini.

Khi Siri được kích hoạt, một hình ảnh động dạng viên thuốc sẽ hiển thị trên khu vực Dynamic Island. Người dùng có thể đặt câu hỏi hoặc giao nhiệm vụ cho trợ lý ảo này. Kết quả sẽ được trả về dưới dạng cuộc hội thoại tương tự iMessage.

Bên cạnh đó, Apple cũng đang thiết kế một ứng dụng độc lập để người dùng có thể trò chuyện với Siri. Ứng dụng này sẽ cho phép người dùng xem lại các cuộc trò chuyện trước đó và bắt đầu các cuộc trò chuyện mới.

Giao diện chính sẽ hiển thị dạng lưới hình chữ nhật với tóm tắt các cuộc trò chuyện trước đó. Ứng dụng cũng hỗ trợ tải lên hình ảnh và tài liệu. Ngoài ra, người dùng có thể nhập liệu bằng giọng nói hoặc văn bản cho Siri.

iOS 27 sẽ được công bố tại WWDC 2026 (Ảnh: PhoneArena).

Siri sẽ được thiết lập trở thành chatbot mặc định cho thanh tìm kiếm. Tuy vậy, người dùng vẫn có thể lựa chọn các chatbot khác để trò chuyện, chẳng hạn như ChatGPT hoặc Gemini.

Một số nguồn tin rò rỉ trước đó tiết lộ Apple sẽ tích hợp trực tiếp trợ lý ảo Siri vào ứng dụng Camera. Theo báo cáo từ MacRumors, ứng dụng Camera trên iOS 27 có thể sẽ bổ sung một chế độ Siri riêng biệt, hoạt động song song với các chế độ chụp ảnh, quay video hay chân dung quen thuộc.

Khi chế độ này được kích hoạt, giao diện Camera sẽ có sự thay đổi, với nút chụp ảnh có thể được thay thế bằng biểu tượng liên quan đến hệ thống trí tuệ nhân tạo của Apple, báo hiệu thiết bị đã sẵn sàng cho các tính năng thông minh.