TikTok ra mắt tính năng "hô biến" ảnh tĩnh thành video

AI Alive mang đến khả năng tạo video từ hình ảnh một cách trực quan (Ảnh: MCE TV).

Trong một bài đăng trên blog, TikTok chia sẻ: "AI Alive tích hợp các công cụ chỉnh sửa thông minh, cho phép bất kỳ ai, dù có kinh nghiệm chỉnh sửa hay không, đều có thể biến những hình ảnh tĩnh thành các video ngắn, hấp dẫn, được bổ sung chuyển động, không khí và sự sáng tạo".

Để sử dụng AI Alive, người dùng cần truy cập vào công cụ Story Camera (nút tạo story trên nền tảng), sau đó chọn một bức ảnh từ album và AI Alive sẽ được kích hoạt.

Người dùng sau đó nhập một vài mô tả về video mong muốn và công cụ sẽ tự động xử lý.

Ví dụ, nếu bạn có một bức ảnh phong cảnh với bầu trời, mây và biển; AI Alive có thể tạo ra một video trong đó bầu trời chuyển màu từ từ, mây trôi lững lờ và có cả tiếng sóng biển rì rào.

Tính năng này cũng cho phép tạo hiệu ứng động cho ảnh selfie (tự sướng) của nhóm.

Tuy nhiên, AI Alive cần vài phút để hoàn thành một video chỉ dài vài giây. Công cụ này cũng có những giới hạn nhất định, chẳng hạn như chưa thể làm cho một con mèo trong ảnh nhảy lên hoặc biến nó thành một nhân vật anime.

Thử nghiệm AI Alive với bức ảnh chú mèo đang ngồi trên lan can và đưa ra ba yêu cầu khác nhau: tạo video theo phong cách anime Nhật Bản, yêu cầu con mèo di chuyển an toàn trên lan can, và cuối cùng là một video theo phong cách cổ điển.

Kết quả thu được chỉ mang tính tương đối, chưa hoàn toàn như mong đợi.

Song song với việc ra mắt tính năng mới, TikTok khẳng định đã triển khai các biện pháp bảo mật nhằm ngăn chặn người dùng lạm dụng công cụ này để vi phạm chính sách của nền tảng.

"Để ngăn chặn việc tạo ra nội dung vi phạm quy tắc, công nghệ kiểm duyệt TikTok sẽ xem xét kỹ lưỡng bức ảnh tải lên, các yêu cầu bằng văn bản và video do AI Alive tạo ra trước khi hiển thị cho người dùng", TikTok giải thích.

Quan trọng hơn, mỗi video được tạo bởi AI Alive sẽ được gắn nhãn rõ ràng là "do AI tạo ra".