Thương hiệu Kalite triển khai chiến dịch “5 trạm”: Giải pháp trọn bộ cho mùa hè

Theo xu hướng tiêu dùng hiện nay, người Việt ngày càng ưu tiên các sản phẩm không chỉ tiện lợi mà còn bền bỉ, an toàn và thân thiện với môi trường. Họ sẵn sàng đầu tư vào những thiết bị mang lại giá trị thực, giúp tiết kiệm thời gian, công sức và tạo nên không gian sống hiện đại.

Hiểu điều đó, Kalite ra mắt chiến dịch “Life chill mát, Like mùa hè”, đồng hành cùng gia đình Việt với các giải pháp thông minh cho cuộc sống hạnh phúc.

5 Trạm Kalite - 5 giải pháp cho mùa hè thư giãn

Chiến dịch “Trạm Kalite - Life chill mát, Like mùa hè” được xây dựng như một hành trình với 5 điểm dừng chân, mỗi trạm là một giải pháp thông minh giúp ngôi nhà mát hơn, căn bếp trở nên gọn gàng, nấu ăn ngon hơn và cuộc sống thư thái hơn.

Trạm chill mát

Cái nóng mùa hè không còn là nỗi lo với dòng quạt điều hòa thông minh của Kalite. Tích hợp công nghệ làm mát bằng đá tinh thể kép, phun sương giữ ẩm và diệt khuẩn bằng tia UV, quạt mang đến luồng gió mát lành, không khô da.

Một trong những cái tên nổi bật là quạt điều hòa thông minh All in One KSA369. KSA369 tích hợp 4 chức năng: làm mát, sưởi ấm, phun sương và tạo Ion âm, tạo môi trường trong lành, giúp gia đình sử dụng được quanh năm.

Sở hữu các dòng sản phẩm quạt điều hòa thông minh của Kalite, mùa hè sẽ trở nên dịu mát hơn (Ảnh: Kalite)

Trạm không dầu

Mùa hè với thời tiết nóng bức, nhiều gia đình chọn giảm bớt dầu mỡ trong bữa ăn. Nồi chiên không dầu và nồi chiên hơi nước của Kalite giúp người dùng chế biến món chiên rán thơm ngon mà không cần dầu, giữ trọn vị ngọt tự nhiên và giảm nguy cơ dầu mỡ.

Công nghệ chiên hơi nước trong sản phẩm Steam Fusion Pro 4in1 còn giúp món ăn mềm, mọng, phù hợp cho cả trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Từ khoai tây chiên giòn rụm đến thịt nướng vàng ươm, tất cả đều dễ dàng với một nút bấm.

Trạm tiện ích

Một căn bếp gọn gàng bắt đầu từ những dụng cụ thông minh. Nồi cơm điện, bộ nồi và chảo inox của Kalite được thiết kế với chất liệu cao cấp, chống dính vượt trội và truyền nhiệt đều, giúp nấu ăn nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Bộ nồi inox 304 nguyên khối cao cấp với 3 lớp bền bỉ, không gỉ, phù hợp với mọi loại bếp, từ bếp từ đến bếp gas, đảm bảo an toàn thực phẩm và dễ vệ sinh.

Trạm dinh dưỡng

Bổ sung dinh dưỡng cho cả nhà luôn là mối quan tâm lớn của chị em nội trợ. Các dòng máy làm sữa hạt Kalite giúp người dùng tự tay chế biến sữa hạt thơm ngon từ đậu nành, óc chó, hạnh nhân chỉ trong 20 phút.

Với công nghệ xay mịn và đun nóng thông minh, máy làm sữa hạt của Kalite giữ trọn dưỡng chất, phù hợp cho cả gia đình, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi. Người dùng còn có thể sáng tạo các món sinh tố, cháo dinh dưỡng dễ dàng.

Trạm detox

Người dùng có thể thanh lọc cơ thể vào mùa hè với máy ép chậm và máy vắt cam Kalite. Máy ép chậm giữ trọn dưỡng chất từ trái cây và rau củ, cho ra nước ép nguyên chất, không tách nước.

Máy vắt cam như Unie Uecj-666R/B với thiết kế hài hòa giữa nét cổ điển và hiện đại không chỉ tạo điểm nhấn ấn tượng cho gian bếp mà còn mang đến những ly nước cam ngọt lành, tươi ngon mỗi ngày. Cả hai sản phẩm đều dễ tháo lắp, vệ sinh, phù hợp với nhịp sống bận rộn.

Truy cập Kalite.vn để nhận những ưu đãi giảm giá (Ảnh: Kalite).

Kalite triển khai ưu đãi trong mùa hè

Mừng sinh nhật 8 tuổi, đồng thời mang chiến dịch “Trạm Kalite - Life chill mát, Like mùa hè” đến gần hơn với người tiêu dùng, Kalite đang triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm. Các dòng sản phẩm giảm giá lên đến 50% và hàng nghìn phần quà giá trị đi kèm.

Mừng sinh nhật UKG 8 tuổi, Kalite giảm giá lên tới 50% nhiều dòng sản phẩm (Ảnh: Kalite)

Đây là cơ hội để các gia đình nâng cấp căn bếp mà không lo về chi phí. Thông qua chương trình này, Kalite không chỉ cung cấp thiết bị gia dụng thông minh mà còn truyền cảm hứng cho lối sống hiện đại, nơi mỗi khoảnh khắc trong ngôi nhà đều trở nên ý nghĩa.

