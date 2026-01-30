Thay đổi tư duy chọn laptop: Trải nghiệm thực tế được ưu tiên hơn cấu hình

Hiện nay, đối với đa số dân văn phòng, sự khác biệt về tốc độ giữa các đời máy mới không còn dễ dàng nhận ra bằng mắt thường. Chính vì vậy, nhiều người dùng đang dần dịch chuyển sự ưu tiên từ những con số hiệu năng sang các giá trị thực tế hơn: máy dùng được bao lâu, vận hành có mát mẻ, yên tĩnh hay đủ mỏng nhẹ để mang đi mỗi ngày hay không?

Đây vốn là những yếu tố khó đong đếm trên bảng thông số kỹ thuật, nhưng lại quyết định trực tiếp tới việc có thoải mái khi làm việc suốt ngày dài hay không.

Zenbook 14 (UM3406GA) và Vivobook S14 (M3407GA) - bộ đôi laptop tiên phong tại Việt Nam trang bị chip Ryzen AI 400 Series - vừa ra mắt đang thu hút sự chú ý của thị trường.

Không còn tập trung phô diễn tốc độ, nền tảng mới này tập trung định hình lại trải nghiệm người dùng: từ thời lượng pin bền bỉ đến sự êm ái, tạo nên một cảm giác sử dụng liền mạch và hiệu quả cho công việc hiện đại.

Zenbook 14 và Vivobook S14 sở hữu dòng chip mới nhất AMD Ryzen AI 400 Series

Pin mang đến sự tự do khi di chuyển

Đối với một sinh viên cần lên lớp cả ngày, một phóng viên thường xuyên phải xử lý hình ảnh tại hiện trường, hay một doanh nhân phải di chuyển liên tục giữa các thành phố, một chiếc laptop mạnh mẽ nhưng chỉ trụ được 3-4 tiếng là một rào cản lớn. Trước đây, nhiều người dùng muốn máy mỏng nhẹ phải đánh đổi lấy thời lượng pin, trong khi nếu muốn máy mạnh thì pin phải to và nặng.

Tuy nhiên, với sự xuất hiện của tiến trình 4nm tối ưu hóa từ AMD, định kiến này đã bị xóa bỏ. Dòng chip Ryzen™ AI 400 Series mới không chỉ tập trung vào tốc độ xử lý mà còn tối ưu hóa từng mili-watt điện năng.

Zenbook 14 và Vivobook S14 có điểm nhấn nổi bật là mỏng nhẹ và pin lâu

Minh chứng rõ nét nhất là mẫu ASUS Zenbook 14 (UM3406GA). Với viên pin 75Whrs, chiếc máy này có thể duy trì hoạt động đủ cho cả ngày làm việc mà không cần chạm vào bộ sạc, mang tới cảm giác tự do cho người dùng.

Ryzen AI 400 Series: Trải nghiệm laptop vượt ra ngoài hiệu năng thuần

Với thế hệ laptop AI mới của ASUS là Zenbook 14 và Vivobook S14, NPU với sức mạnh lên đến 50 TOPS xử lý AI nhanh chóng nhưng lại tiêu thụ điện năng cực thấp. Điều này giúp hệ thống chính được nghỉ ngơi, từ đó kéo dài thời lượng pin một cách tự nhiên.

Ngoài ra, AI còn đóng vai trò là một "quản gia" năng lượng, tự động học hỏi thói quen của người dùng để phân bổ tài nguyên hợp lý, giảm độ sáng màn hình hoặc tắt các tiến trình ngầm khi không cần thiết.

Zenbook 14 và Vivobook S14 sở hữu NPU lên tới 50 TOPS

Sạc nhanh và bảo vệ tuổi thọ pin

Cả hai dòng máy mới đều hỗ trợ công nghệ sạc nhanh qua cổng USB-C phổ biến. Bạn chỉ mất khoảng 49 phút để sạc từ 0% lên 60% - tương đương với một giờ nghỉ trưa hoặc một khoảng thời gian chờ tại sảnh sân bay. Bên cạnh đó, nỗi lo "chai pin" cũng được ASUS giải quyết triệt để thông qua tính năng Battery Health Charging trong ứng dụng MyASUS.

Tính năng này cho phép người dùng giới hạn mức sạc ở 60% hoặc 80% khi cắm sạc liên tục, giúp kéo dài tuổi thọ hóa học của pin lên đáng kể so với các dòng máy thông thường.

Ưu thế về tính di động

Trong dải sản phẩm mới của mình, ASUS đã đưa ra hai phương án tối ưu cho hai nhóm đối tượng khác nhau là Zenbook 14 và Vivobook S14

Nếu là một người thường xuyên đi công tác, trọng lượng 1,2kg và độ mỏng 14,9mm của Zenbook 14 sẽ làm nhẹ gánh cho hành trình. Vỏ nhôm nguyên khối màu đen Jade Black không chỉ mang lại vẻ sang trọng khi gặp gỡ đối tác mà còn đạt độ bền cao, sẵn sàng chịu đựng những va đập nhẹ khi để trong balo di chuyển.

Màn hình Lumina OLED rực rỡ cũng là một điểm cộng lớn cho thời gian giải trí sau giờ làm việc.

Với Vivobook S14, sản phẩm tập trung vào yếu tố thực dụng và năng động. Máy có pin 70Whrs, đủ cho một ngày dài từ giảng đường đến thư viện. Điểm đáng giá nhất trên dòng máy này là tính linh hoạt: dù mỏng nhẹ nhưng vẫn cho phép nâng cấp RAM lên đến 32GB, đảm bảo không chỉ bền về pin mà còn bền về hiệu năng trong suốt 4-5 năm sử dụng.

Vivobook S14 có trọng lượng từ 1.4kg, thiết kế gọn nhẹ theo bạn hàng ngày

Nếu là một người làm việc tự do, một sinh viên đang tìm kiếm người bạn đồng hành tin cậy, hay đơn giản là một người yêu thích sự xê dịch, những chiếc laptop ASUS trang bị AMD Ryzen™ AI 400 Series chính là minh chứng rõ nhất cho việc công nghệ sinh ra là để phục vụ sự tự do của con người.