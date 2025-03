TCL mang tiêu chuẩn làm mát Olympic đến mọi ngôi nhà

Đồng hành cùng tinh thần bứt phá của Olympic, TCL không ngừng đổi mới công nghệ, mở rộng danh mục sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực điều hòa không khí. Mùa hè này, TCL Việt Nam cho biết đã trình làng mẫu máy lạnh BreezeIN Pro - dòng sản phẩm tiên phong với công nghệ làm mát thông minh và tiết kiệm năng lượng.

TCL Breeze IN Pro - Sở hữu công nghệ Gentle Cool, làm mát thông minh toàn diện

TCL Breeze IN Pro không chỉ là một chiếc máy lạnh thông thường mà là giải pháp làm mát toàn diện, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và sự tiện lợi tối ưu. Với tính năng Gentle Cool và cánh đảo gió hình chữ S độc quyền, Breeze IN Pro mang đến luồng khí mát dịu nhẹ, lan tỏa đều khắp không gian mà không gây sốc nhiệt, tạo cảm giác thoải mái như gió trời tự nhiên.

Chế độ này phù hợp cho mọi đối tượng, từ trẻ em với người lớn tuổi, kể cả người dùng có cơ địa nhạy cảm hoặc đang mắc phải các bệnh về hô hấp, sức khỏe vẫn được đảm bảo cũng như mang lại sự thoải mái trong suốt giấc ngủ.

Dòng máy lạnh TCL 2025 nổi bật tính năng làm mát êm dịu Gentle Cool.

Tối ưu sức khỏe, nâng tầm trải nghiệm

Người dùng hiện đại không chỉ mong muốn một chiếc máy lạnh có khả năng làm mát mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng không khí, khả năng lưu thông gió, chăm sóc làn da và giấc ngủ.

Hiểu được nhu cầu đó, TCL trang bị cho BreezeIN Pro chế độ làm lạnh nhanh Turbo, giúp giảm nhiệt độ phòng chỉ trong 30 giây - giải pháp hoàn hảo cho những ngày oi bức. Hệ thống đảo gió 4 chiều tự động đảm bảo luồng khí mát phân bổ đều khắp phòng, mang đến sự thoải mái dù bạn ở bất kỳ vị trí nào.

Không chỉ làm mát hiệu quả, TCL còn tích hợp hệ thống lọc khí UVC Sterilization Pro, loại bỏ vi khuẩn có hại trong không khí, mang lại không gian sống trong lành theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, tính năng tự làm sạch với cơ chế đóng băng, rã đông và sấy khô kết hợp cùng bộ lọc Healthy 6+ giúp duy trì không khí tinh khiết, bảo vệ tối đa sức khỏe của người dùng.

Không lo khô da trong suốt quá trình sử dụng máy lạnh TCL BreezeIN Pro.

Chú trọng vào chất lượng giấc ngủ, BreezeIN Pro sở hữu chế độ Sleep Mode, tự động điều chỉnh nhiệt độ tối ưu, duy trì độ ẩm phù hợp để hạn chế tình trạng khô da, kết hợp công nghệ Gentle Cool với luồng gió nhẹ nhàng mô phỏng gió tự nhiên, hạn chế cảm giác khô da và giúp làn da luôn được giữ ẩm, mang đến sự thư giãn.

Nhờ những cải tiến vượt trội trong công nghệ làm mát, TCL hiện dẫn đầu thị trường điều hòa tại Thái Lan và Philippines (theo dữ liệu GFK tháng 12/2024), tiếp tục khẳng định vị thế trên toàn cầu.

Tiết kiệm điện năng, hoạt động bền bỉ

Với công nghệ AI Smart Cooling và chip AI Inverter tiên tiến, TCL Breeze IN Pro có khả năng tự điều chỉnh công suất làm mát theo nhu cầu sử dụng thực tế, giúp giảm đến 60% điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu. Máy hoạt động ổn định ngay cả khi nhiệt độ môi trường bên ngoài nóng lên đến 60⁰C, mang lại sự bền bỉ và tiết kiệm chi phí vận hành trong thời gian dài.

Kết nối thông minh, điều khiển dễ dàng

TCL Breeze IN Pro có khả năng kết nối với ứng dụng TCL Home và trợ lý ảo Google Assistant, cho phép người dùng điều khiển từ xa dễ dàng bằng điện thoại. Tính năng này giúp bạn dễ dàng kiểm soát nhiệt độ, theo dõi chất lượng không khí và điều chỉnh chế độ hoạt động phù hợp với nhu cầu cá nhân, mang lại trải nghiệm tiện nghi và hiện đại.

Cơ hội sở hữu chuyến du lịch cùng TCL

Nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách hàng, TCL triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn "Bật Gentle Cool - Trúng du lịch thượng lưu". Khi mua máy lạnh TCL trong thời gian từ ngày 10/3 đến 30/6, người tiêu dùng sẽ có cơ hội tham gia quay số may mắn với nhiều phần thưởng giá trị.

Cụ thể, chương trình dành tặng 5 giải nhất, mỗi giải là một cặp vé du lịch 5 ngày 4 đêm trên siêu du thuyền Anthem Of The Seas - một trong những du thuyền sang trọng bậc nhất thế giới - mang đến hành trình trải nghiệm đẳng cấp giữa lòng đại dương. Bên cạnh đó, 100 giải nhì sẽ là 100 máy lạnh cao cấp TCL Breeze IN Pro, giúp người dùng tận hưởng không gian mát lạnh ngay tại nhà với công nghệ làm mát tiên tiến.

Khách hàng có thể mua sản phẩm tại các hệ thống cửa hàng điện máy trên toàn quốc như Điện Máy Xanh, Nguyễn Kim, Cao Phong, CPN, VHC, … và các sàn thương mại điện tử. Danh sách model điều hòa TCL áp dụng khuyến mãi bao gồm các dòng TAC, TBIP, TBI và TEP với các mức công suất phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng (chi tiết chương trình và thể lệ tham gia được cập nhật tại: https://www.tcl.com/vn/vi/uu-dai-he-2025).

Máy lạnh TCL đảm bảo mang đến người dùng giải pháp làm mát tối ưu mùa nóng này.

Với công nghệ tiên tiến theo chuẩn Olympic, TCL không chỉ mang đến giải pháp làm mát tối ưu mà còn tạo nên phong cách sống hiện đại, tiện nghi. Chương trình khuyến mãi hấp dẫn là cơ hội để người tiêu dùng nâng cấp không gian sống, tận hưởng không khí mát lạnh lý tưởng và có cơ hội trải nghiệm một kỳ nghỉ sang trọng đáng nhớ.