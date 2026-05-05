So sánh Samsung Galaxy A57 và A56: Có nên nâng cấp?

Đánh giá của biên tập viên Samsung tiếp tục làm mới dòng Galaxy A theo công thức quen thuộc: không tạo ra một cuộc lột xác quá mạnh, nhưng vẫn cố gắng cải thiện nhiều chi tiết nhỏ để nâng chất lượng trải nghiệm tổng thể. Với Galaxy A57, định hướng đó thể hiện khá rõ. Máy mỏng hơn, nhẹ hơn, bền hơn, dùng chip mới hơn và được bổ sung thêm một số tính năng thông minh. Tuy vậy, khi đặt cạnh Galaxy A56, khoảng cách giữa hai thế hệ chưa đủ lớn để tạo cảm giác khác biệt rõ rệt.

Trong quá trình trải nghiệm thực tế, phóng viên Dân trí không cảm nhận được sự chênh lệch quá lớn giữa hai sản phẩm. Dù vậy, vẫn có những khác biệt đủ để người dùng cân nhắc trước khi lựa chọn.

Thiết kế A57 gọn hơn, nhưng chưa phải lột xác

Nhìn tổng thể, Galaxy A57 (bên trái) và A56 (bên phải) không khác nhau quá nhiều, nhưng vẫn có một số chi tiết đủ để người dùng nhận ra sự khác biệt.

Điểm dễ thấy nhất trên Galaxy A57 là sự tinh gọn. Máy dày 6,9mm và nặng 179g, tức mỏng hơn 0,5mm và nhẹ hơn 19g so với thế hệ tiền nhiệm. Trong khi đó, Galaxy A56 có độ dày 7,4mm và nặng 198g.

Mức chênh lệch này nghe qua có vẻ không lớn, nhưng trong trải nghiệm thực tế lại đủ để tạo ra khác biệt rõ ở cảm giác cầm nắm. A57 cho cảm giác thanh thoát hơn, nhẹ tay hơn và đỡ mỏi hơn khi sử dụng lâu để lướt web, xem video hoặc chụp ảnh.

Samsung vẫn giữ phong cách thiết kế phẳng, mặt lưng bóng và cụm camera xếp dọc quen thuộc. Tuy nhiên, A57 được hoàn thiện theo hướng mềm mại hơn về mặt thị giác.

Cụm camera lồi được làm nổi khối hơn, tạo cảm giác hiện đại hơn đôi chút. Cụm camera trên A57 cũng cho cảm giác liền mạch với thân máy hơn, trong khi trên A56 các ống kính vẫn mang dáng vẻ tách biệt rõ hơn.

Đây không phải thay đổi đột phá, nhưng đủ để máy bớt cảm giác lặp lại. Trên thực tế, người đang dùng A56 có thể nhận ra A57 mới hơn, nhưng sẽ khó có cảm giác đây là một thế hệ hoàn toàn khác biệt.

Một điểm nâng cấp đáng chú ý là Galaxy A57 đạt chuẩn kháng bụi, kháng nước IP68, trong khi Galaxy A56 dừng ở IP67. Ngoài ra, cả hai đều sử dụng khung kim loại và kính Corning Gorilla Glass Victus+.

Màn hình A57 nhìn dễ chịu hơn

Galaxy A57 và Galaxy A56 cùng sở hữu màn hình 6,7 inch, độ phân giải FHD+ và tần số quét 120Hz. Tuy nhiên, A57 sử dụng tấm nền Super AMOLED Plus, còn A56 dùng Super AMOLED.

Trên lý thuyết, khác biệt này có thể giúp A57 cho cảm giác hiển thị thoáng hơn và tối ưu hơn về cấu trúc tấm nền, dù trên thực tế độ chênh về màu sắc hay tương phản không quá rõ với số đông người dùng.

Trong trải nghiệm thực tế, màn hình của A57 (bên phải) khi dùng ngoài trời cho cảm giác sáng hơn đôi chút so với A56 (bên trái). Sự khác biệt không quá lớn, nhưng vẫn đủ để người dùng dễ nhận ra khi đặt hai máy cạnh nhau trong môi trường ánh sáng mạnh.

Một thay đổi dễ cảm nhận hơn là phần viền màn hình. Samsung cho biết viền của A57 (bên phải) đã được tinh gọn hơn A56 (bên trái), hướng tới trải nghiệm hiển thị liền mạch và đắm chìm hơn.

A56 trước đó cũng từng được đánh giá cao khi tăng kích thước màn hình lên 6,7 inch nhờ viền mỏng hơn so với đời cũ. Với A57, Samsung tiếp tục đi thêm một bước nhỏ để mặt trước trông hiện đại hơn.

Đây là kiểu nâng cấp khó nhận ra nếu chỉ nhìn thông số, nhưng khi cầm trực tiếp lại tạo cảm giác màn hình thoáng hơn và dễ chịu hơn.

Về độ sáng, A56 được Samsung công bố đạt mức 1.200nit với Vision Booster. Trong khi đó, những thông tin hiện có về A57 cho thấy máy vẫn duy trì định hướng màn hình sáng, dễ nhìn ngoài trời và tối ưu cho việc xem nội dung hằng ngày. Điều đó cũng phản ánh chiến lược quen thuộc của Samsung với dòng Galaxy A: màn hình vẫn là một trong những lợi thế lớn nhất.

Nếu chỉ xét riêng khả năng hiển thị, A57 chủ yếu cải thiện thêm về cảm giác sử dụng chứ chưa tạo ra bước nhảy đủ lớn để khiến người dùng A56 thấy cần đổi máy ngay.

Hiệu năng nâng cấp vừa phải

Đây là phần đáng chú ý nhất khi so sánh hai thiết bị. Galaxy A57 dùng Exynos 1680, còn Galaxy A56 dùng Exynos 1580. Cả hai đều được sản xuất trên tiến trình 4nm, nhưng Exynos 1680 có cấu trúc CPU được điều chỉnh theo hướng mạnh hơn, với thêm một nhân Cortex A720.

Mức chênh lệch này cho thấy A57 mạnh hơn, nhưng chưa tới mức tạo ra khoảng cách quá xa. Với các tác vụ phổ biến như dùng mạng xã hội, xem phim, lướt web, chụp ảnh, xử lý văn bản hay chỉnh sửa video ngắn ở mức cơ bản, A56 vẫn đáp ứng tốt.

A57 chỉ thực sự phát huy lợi thế khi người dùng chơi game nhiều hơn, mở đa nhiệm nặng hơn hoặc muốn một chiếc máy có dư địa hiệu năng tốt hơn trong vài năm tới. Nói cách khác, đây là kiểu nâng cấp giúp thiết bị bền sức hơn về lâu dài, hơn là tạo cảm giác mạnh vượt trội ngay từ ngày đầu sử dụng.

Samsung cũng đẩy mạnh hơn AI trên A57. Máy hỗ trợ các tính năng như xóa vật thể, gợi ý chỉnh sửa, chọn gương mặt đẹp nhất, chuyển âm thanh thành văn bản và một số tiện ích xử lý nội dung khác. Trong khi đó, A56 cũng đã có bộ tính năng khá đầy đủ như Circle to Search, Object Eraser, Filters, Auto Trim và Best Face.

Như vậy, A57 không tạo ra bước nhảy quá lớn ở mảng thông minh, nhưng là bản hoàn thiện hơn, phù hợp với người dùng muốn tận dụng nhiều tính năng hỗ trợ công việc và sáng tạo nội dung ngắn.

Camera khác biệt nhỏ

Galaxy A57 có cụm camera sau gồm camera chính 50MP hỗ trợ OIS, camera góc siêu rộng 12MP và camera macro 5MP. Camera trước là 12MP, hỗ trợ Super HDR. Trong khi đó, Galaxy A56 cũng có camera trước 12MP, đi cùng hệ thống camera được Samsung quảng bá là nâng cấp để chụp ảnh độ phân giải cao tốt hơn.

Thông số cho thấy hai máy nhìn chung có cấu hình camera khá tương đồng. Điều đó đồng nghĩa camera không phải là hạng mục tạo ra khác biệt quá lớn giữa hai thế hệ.

Trong quá trình trải nghiệm thực tế, ảnh từ A57 cho độ tương phản cao hơn, màu sắc tươi và nổi khối rõ hơn. Trong khi đó, ảnh từ A56 nhạt hơn đôi chút nhưng vẫn giữ được sự hài hòa, dễ nhìn và có xu hướng nịnh mắt hơn.

Với người dùng phổ thông, A56 vẫn là chiếc máy đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh đăng mạng xã hội. Trong khi đó, A57 tạo cảm giác yên tâm hơn trong những tình huống khó như chụp thiếu sáng hoặc quay video ngắn.

Pin và phần mềm: Giữ nguyên công thức cũ

Galaxy A57 vẫn dùng pin 5.000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 45W. Samsung cho biết máy có thể sạc lên khoảng 60% trong 30 phút và cho thời lượng sử dụng tới 2 ngày trong điều kiện lý tưởng.

Galaxy A56 cũng có pin 5.000mAh, hỗ trợ sạc 45W và được hãng công bố có thể xem video liên tục tới 29 giờ. Có thể thấy ở hạng mục này, Samsung gần như giữ nguyên công thức vốn đã ổn định từ đời trước.

Điểm cộng là cả hai máy đều được cam kết 6 lần nâng cấp hệ điều hành và 6 năm cập nhật bảo mật. Với A57, đây tiếp tục là lợi thế quan trọng trong phân khúc tầm trung, bởi người dùng không chỉ mua một chiếc điện thoại cho hiện tại mà còn cho vài năm sau. Tuy nhiên, vì A56 cũng đã có chính sách tương tự, A57 không tạo ra ưu thế rõ rệt ở mảng này.

Kết luận

Nếu nhìn như một mẫu máy dành cho người mua mới, Galaxy A57 là lựa chọn hợp lý hơn Galaxy A56. Máy đẹp hơn đôi chút, nhẹ hơn rõ rệt, bền hơn nhờ chuẩn IP68, mạnh hơn nhờ Exynos 1680 và được bổ sung thêm một số công cụ AI hữu ích hơn.

Đây là mẫu điện thoại cho cảm giác hoàn thiện hơn, đặc biệt phù hợp với những người đang dùng các đời cũ hơn như A53, A54 hoặc một thiết bị đã bắt đầu chậm đi sau vài năm.

Nhưng nếu câu hỏi là người đang dùng A56 có nên nâng cấp lên A57 hay không, câu trả lời có lẽ là chưa cần vội vàng.

Những nâng cấp trên A57 phần lớn nằm ở nhóm tinh chỉnh để làm thiết bị tốt hơn từng chút một. Màn hình đẹp hơn đôi chút, thiết kế gọn hơn, hiệu năng nhỉnh hơn, độ bền tốt hơn, song chưa có yếu tố nào đủ sức tạo ra cảm giác đổi máy để thấy khác biệt ngay lập tức.

Vì thế, A57 là một bản kế nhiệm tốt, nhưng vẫn là kiểu nâng cấp vừa đủ, chưa phải cú hích lớn để kéo toàn bộ người dùng A56 lên đời ngay trong năm nay.

Trân trọng cảm ơn hệ thống CellphoneS đã hỗ trợ thiết bị trải nghiệm phục vụ quá trình đánh giá sản phẩm.