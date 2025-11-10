SFA Pumps mang đến giải pháp bơm nước thải tiên tiến để cải thiện không gian sống

Thương hiệu SFA đến từ Pháp đang mở rộng hoạt động mạnh mẽ tại Việt Nam với sứ mệnh hỗ trợ người dùng trong cải tạo nhà ở. Trong giai đoạn mở rộng hoạt động tại Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Tịnh - Giám đốc kỹ thuật SFA Pumps Việt Nam - chia sẻ về hành trình phát triển, định hướng và giá trị mà thương hiệu hướng đến người dùng Việt.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, giám đốc kỹ thuật SFA Pumps, trong một buổi giới thiệu về giải pháp máy bơm nước thải của SFA tại TPHCM (Ảnh: SFA Pumps).

Ông có thể chia sẻ về hành trình mang công nghệ tiện nghi đến gần với người dùng Việt của SFA Pumps tại Việt Nam?

- SFA là thương hiệu đến từ Pháp, với hơn 65 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu gom và bơm nước thải dân dụng. Chúng tôi có mặt tại Việt Nam từ năm 2022, khởi đầu tại TPHCM với mục tiêu giới thiệu các giải pháp bơm thoát thải tiên tiến giúp người dùng cải tạo hoặc mở rộng công trình vệ sinh mà không cần thi công phức tạp.

Chỉ trong thời gian ngắn, SFA đã triển khai hàng nghìn thiết bị tại nhiều công trình dân dụng, khách sạn và văn phòng trên cả nước, giúp người dùng tận dụng tối đa không gian sống mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện nghi.

Từ năm 2024, SFA mở rộng hoạt động ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc - nơi nhu cầu cải tạo và nâng cấp nhà ở ngày càng tăng. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình của chúng tôi, khi công nghệ châu Âu được đưa đến gần hơn với người dùng Việt, đáp ứng xu hướng sống hiện đại và linh hoạt.

Biến một khoảng trống thành toilet tiện nghi nay đã có thể thực hiện dễ dàng với máy bơm SFA Pumps (Ảnh: SFA Pumps).

Biến “khoảng trống bỏ phí” thành không gian tiện nghi, điểm khác biệt của giải pháp SFA so với các thương hiệu khác là gì?

- SFA khác biệt ở khả năng tận dụng mọi khoảng trống trong ngôi nhà. Với công nghệ thu gom, nghiền và bơm nước thải tiên tiến, người dùng có thể dễ dàng lắp đặt nhà vệ sinh, phòng tắm hoặc bếp ở những vị trí trước đây được xem là khó khăn như tầng hầm, gác xép hay khu vực xa trục thoát nước chính.

Thay vì thi công tốn kém và mất thời gian, người dùng có thể hoàn thiện một phòng vệ sinh đầy đủ tiện nghi chỉ sau vài giờ lắp đặt. Giải pháp này giúp việc cải tạo trở nên nhanh gọn, sạch sẽ và tiết kiệm, phù hợp với các công trình có kết cấu cũ hoặc không gian hạn chế.

Ông có thể chia sẻ thêm về nguyên lý hoạt động của sản phẩm này?

- Cốt lõi của giải pháp SFA nằm ở công nghệ nghiền và bơm nước thải tích hợp. Các thiết bị như Sanitoilet có thể thu gom nước thải từ nhiều thiết bị vệ sinh như bồn cầu, lavabo, vòi sen, sau đó nghiền nhỏ và bơm đi xa đến 100m hoặc bơm lên cao 5-7m để kết nối vào hệ thống thoát nước chính.

Toàn bộ quá trình lắp đặt không cần khoan cắt sàn, giúp thi công nhanh, giảm tiếng ồn và đảm bảo vệ sinh, hữu ích cho các công trình cần mở rộng tiện ích mà không muốn ảnh hưởng đến cấu trúc hiện có.

Máy bơm SFA nhỏ gọn, có thể đặt ngay trên sàn mà không cần khoan cắt nên giảm thiểu tối đa việc thi công (Ảnh: SFA Pumps).

Người Việt ngày càng chuộng xu hướng sống tiện nghi, linh hoạt, SFA Pumps đáp ứng nhu cầu này ra sao?

- Cuộc sống đô thị khiến nhu cầu tối ưu không gian ngày càng cao. Với SFA, người dùng có thể chủ động tạo thêm không gian chức năng - phòng vệ sinh cho người lớn tuổi, khu giặt nhỏ ở ban công, hay bếp phụ ở tầng lửng - chỉ trong thời gian ngắn.

Giải pháp của chúng tôi phù hợp với các gia đình đa thế hệ, khách sạn mini hoặc nhà cho thuê, nơi việc cải tạo thường gặp nhiều rào cản kỹ thuật. Nhờ công nghệ bơm linh hoạt, mọi nhu cầu nay đều trở nên khả thi, tiết kiệm thời gian và chi phí hơn.

Trong bối cảnh toàn cầu hướng đến phát triển bền vững, SFA Pumps có chiến lược nào cho thị trường Việt Nam?

- Tính bền vững luôn là giá trị cốt lõi của SFA. Mỗi sản phẩm được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao vật liệu và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Việc giảm thiểu thi công trong quá trình cải tạo cũng góp phần hạn chế rác thải và khí thải ra môi trường. Khi người dùng có thể lắp đặt nhanh mà không cần khoan cắt phức tạp, lượng chất thải xây dựng được cắt giảm đáng kể. Với SFA, sống tiện nghi và bền vững hoàn toàn có thể song hành.

Ông có thể chia sẻ thêm về tầm nhìn của SFA Pumps tại Việt Nam trong giai đoạn tới?

- SFA mong muốn mang đến cho người dùng Việt sự tiện nghi và linh hoạt trong không gian sống. Giải pháp thoát thải tiên tiến giúp họ dễ dàng bố trí nhà vệ sinh, phòng tắm hay bếp ở bất kỳ vị trí nào mà không vướng rào cản kỹ thuật.

Trong hành trình đó, “Comfort made simple” (Thoải mái theo cách đơn giản nhất) không chỉ là thông điệp của SFA, mà còn là cảm nhận của người dùng.