Samsung giải quyết bài toán linh kiện tăng giá, biến Galaxy A57/A37 5G trở thành lựa chọn đáng tiền

Áp lực giá và chiến lược khác biệt của Samsung

Thị trường điện thoại thông minh toàn cầu đang gánh chịu sức ép lớn về chi phí sản xuất. Nguyên nhân đến từ giá linh kiện, cụ thể là DRAM và chip nhớ tăng cao.

Đây là hệ quả tất yếu khi các nhà sản xuất ưu tiên linh kiện cho hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu của các tập đoàn lớn, vốn có biên lợi nhuận cao hơn. Những thị trường còn lại như smartphone, PC và thiết bị điện tử tiêu dùng phải chia nhau phần nguồn cung linh kiện ít ỏi với giá ngày một đắt.

Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự báo giá chip và giá hợp đồng DRAM tăng từ 90% đến 95% trong giai đoạn đầu năm 2026.

Trước tình hình chung, International Data Corporation (IDC) cho biết thị trường smartphone sẽ chứng kiến một đợt suy giảm mạnh nhất từ trước đến nay. Sản lượng điện thoại thông minh dự kiến sẽ giảm 12,9% xuống còn 1,12 tỷ chiếc trong năm 2026.

Việc làm hài lòng người dùng trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao là một bài toán khó mà bất cứ nhà sản xuất nào cũng phải đối mặt.

Những lựa chọn dễ đoán có thể là tăng giá trực tiếp, giữ giá nhưng cắt bớt độ hoàn thiện của vật liệu, trải nghiệm camera, thời gian cập nhật phần mềm…

Một trường hợp khác là đẩy mạnh AI như một chiến lược truyền thông, nhưng thực tế không mang lại hiệu quả sử dụng thực tế cho người dùng.

Samsung cũng đã chịu không ít ảnh hưởng từ “cơn bão” tăng giá linh kiện. Tuy nhiên, sự khác biệt của ông lớn Hàn Quốc nằm ở khả năng cân đối chi phí, tiềm lực sản xuất và đặc biệt là chiến lược đầu tư cho trải nghiệm người dùng.

Những yếu tố như thiết kế, camera, AI, cập nhật bảo mật... là thứ gắn bó mật thiết với trải nghiệm sử dụng hàng ngày và hãng kiên quyết không đánh đổi chúng. Điều này được thể hiện trong những nâng cấp cốt lõi trên Galaxy A57/A37 5G, mang đến trải nghiệm đáng tiền.

Loạt nâng cấp giá trị trên Galaxy A57/A37 5G

Những tưởng khi chip nhớ và RAM tăng giá thì đây sẽ là những phần đầu tiên bị cắt giảm, nhưng Galaxy A57/A37 lại là trường hợp ngoại lệ.

Samsung hiểu rõ những thành phần này đóng vai trò tối quan trọng trong việc duy trì trải nghiệm mượt mà và cảm giác đáng tiền cho sản phẩm. Kết quả là phiên bản bộ nhớ RAM thấp nhất của Galaxy A57 5G đã được tăng lên 8GB, vi xử lý cũng sử dụng Exynos 1680 với điểm hiệu năng ấn tượng.

Về thiết kế, Samsung đã tái cấu trúc lại toàn bộ Galaxy A57 5G để mang đến một chiếc Galaxy A mỏng nhất từng thấy, chỉ vỏn vẹn 6,9mm.

Sản phẩm có độ hoàn thiện vượt trội trong tầm giá với mặt kính Corning Gorilla Glass Victus+ và viền màn hình siêu mỏng. Máy cũng được trang bị nhiều màu sắc trẻ trung và thời thượng.

Camera cũng là yếu tố làm nên giá trị của một chiếc smartphone. Vì thế, Samsung không cắt giảm camera mà còn tập trung nâng cấp khả năng quay đêm (Nightography Video) thông qua kích thước điểm ảnh lớn và khẩu độ mở cho Galaxy A57/A37 5G.

Với các tính năng AI, "ông lớn" Hàn Quốc đảm bảo mọi nâng cấp đều phải mang lại lợi ích sử dụng thực tế cho người dùng.

Chẳng hạn như tính năng Find the Look cho phép tìm kiếm mọi "item" (món đồ) trong một bộ trang phục chỉ với một khoanh tròn duy nhất, Gemini Live giải đáp mọi thắc mắc bằng tiếng Việt, Xoá đối tượng (Object Eraser) trợ giúp đắc lực cho việc chỉnh ảnh hay Phiên âm giọng nói (Voice Transcription) hữu dụng trong quá trình theo dõi và ghi chép bài giảng.

Chính sách hỗ trợ 6 lần nâng cấp hệ điều hành và cập nhật bảo mật lên đến 6 năm là minh chứng cho thấy Samsung ưu tiên trải nghiệm người dùng ngay cả trong giai đoạn đối mặt với sức ép lớn về chi phí sản xuất.

Trong giai đoạn kinh tế khó khăn, một chiếc điện thoại có thể sử dụng lâu dài vẫn đáng tiền hơn những lựa chọn dễ xuống cấp sau thời gian ngắn.