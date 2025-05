Phong cách lãnh đạo nổi bật ở các "công ty IT tốt nhất Việt Nam" của ITviec

Thúc đẩy văn hóa giao tiếp tích cực nhằm kết nối nhân viên và lãnh đạo

Khảo sát Nhân lực Toàn cầu 2023 từ PwC cho thấy khả năng nhân viên ở lại công ty tăng 84% khi họ cảm thấy được hòa nhập, công nhận và lắng nghe. Ngoài ra, dữ liệu từ Deloitte cho thấy các tổ chức có nền tảng giao tiếp nội bộ tăng 87% tỷ lệ giữ chân nhân viên. Có thể thấy, giao tiếp giữa lãnh đạo và nhân viên là chìa khóa để xây dựng niềm tin và sự gắn bó lâu dài.

Tại Home Credit Vietnam, nhân viên IT tích cực kết nối trực tiếp với lãnh đạo qua các kênh giao tiếp nội bộ như IT Bits & Bytes, Breakfast with CIO và IT Town Hall và nhận được những phản hồi từ các cấp quản lý, ban lãnh đạo. Chính sự tương tác đa chiều và tích cực này đã giúp chỉ số Happiness at work (Hạnh phúc tại nơi làm việc) của nhân viên tại Home Credit Vietnam đạt 89% (kết quả khảo sát từ Anphabe năm 2024).

Home Credit Vietnam nhận giải thưởng "Công ty IT tốt nhất Việt Nam 2025" từ ITviec, dựa trên các tiêu chí về môi trường làm việc.

Tương tự, các công ty trong Scandinavian Software Park đang áp dụng mô hình quản lý phẳng, loại bỏ rào cản cấp bậc truyền thống. Với môi trường làm việc cởi mở, các kỹ sư phần mềm có thể chủ động phản biện và đề xuất giải pháp.

Đây là biểu hiện rõ nét của lãnh đạo hiện đại trong ngành công nghệ thông tin, nơi tư duy linh hoạt và giao tiếp hiệu quả giúp nhiều doanh nghiệp không chỉ duy trì trạng thái "tốt" mà còn trở thành những nơi làm việc "tốt nhất" tại Việt Nam.

Mô hình quản lý phẳng đã giúp Scandinavian Software Park nhiều lần góp mặt trong danh sách các công ty IT tốt nhất Việt Nam.

Đào tạo nâng cao kỹ năng lãnh đạo từ cấp quản lý đến chuyên viên

Tại Restaff - House of Norway, chương trình phát triển lãnh đạo Ignite Excellence: EQ Mastery for High-impact Leader được tổ chức nhằm giúp các lãnh đạo xây dựng môi trường làm việc an toàn tâm lý - nơi mỗi cá nhân được lắng nghe, khuyến khích sáng tạo và trân trọng đóng góp.

Điểm đặc biệt của chương trình này là cam kết từ chính các lãnh đạo, họ không chỉ học mà thực sự sống cùng hành trình phát triển này. Lớp học trở thành nơi soi chiếu bản thân, lan tỏa sự chân thành và tạo nền tảng cho văn hóa lãnh đạo mới, cởi mở, đồng cảm, đặt con người làm trung tâm.

"Hiểu cách cảm xúc dẫn dắt hành vi qua lăng kính khoa học não bộ, tôi học cách dừng lại, lắng nghe sâu hơn và nhìn đồng nghiệp bằng sự đồng cảm. Đội nhóm tôi giờ tự tin chia sẻ ý tưởng và làm việc đầy năng lượng sáng tạo", Manager tại Restaff chia sẻ.

Tuy nhiên, lãnh đạo không chỉ là trách nhiệm của cấp cao mà còn là năng lực cần phát triển ngay từ cấp chuyên viên. ZIGExN VeNtura là một ví dụ điển hình khi mở rộng chương trình phát triển lãnh đạo cho cấp Senior có chuyên môn tốt và định hướng lên quản lý nhằm đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận.

Sau một năm tham gia chương trình đào tạo cũng như được điều chuyển qua các dự án khác nhau và được cố vấn bởi cấp quản lý cao hơn đã có 6 thành viên đảm nhận các dự án khác nhau và thành công với vai trò giám đốc hoặc trưởng nhóm.

ZIGExN VeNtura lần đầu tiên được nhận giải thưởng "Công ty IT Tốt nhất Việt Nam" từ ITviec nhờ vào hiệu quả từ lộ trình đào tạo lãnh đạo ở cấp chuyên viên.

Thiết lập hình mẫu tiêu chuẩn về phong cách lãnh đạo tại nơi làm việc

Trong ngành công nghệ, hình mẫu người lãnh đạo tại nơi làm việc giúp truyền cảm hứng thực tế, thúc đẩy hiệu quả làm việc và khẳng định vai trò quyết định của họ trong việc phát triển công ty.

Bà Nguyễn Ánh Thùy Uyên - trưởng nhóm kỹ thuật (Head of Engineering) tại NAB Innovation Centre Vietnam - là một tấm gương điển hình trong việc tạo ra môi trường làm việc năng động và an toàn, tin tưởng lẫn nhau. Kết quả cho thấy, tất cả những nhóm và nhân sự do bà xây dựng đều có tỷ lệ ở lại làm việc trong vòng từ 3 đến 4 năm tiếp theo là trên 90%.

Bà Nhung Nguyễn - CEO Orient Software - chú trọng lãnh đạo với phong cách đề cao sự lắng nghe và hợp tác. Bà đã xây dựng thành công mô hình doanh nghiệp bền vững, quan tâm toàn diện tới sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên, đồng thời mở ra cơ hội phát triển toàn cầu.

Khả năng lắng nghe và truyền thông hình ảnh người lãnh đạo là không thể tách rời khỏi vai trò lãnh đạo, là nền tảng cho sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

"Người lãnh đạo đóng vai trò là một tấm gương sống đúng giá trị, tạo niềm tin, tích cực trao quyền để tạo ra đội ngũ những nhà lãnh đạo tương lai - đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp các công ty IT bứt phá. Danh sách 30 Công ty IT Tốt nhất Việt Nam 2025 do ITviec công bố sẽ đem đến cho các chuyên gia IT đang muốn tìm hiểu sự khác biệt về văn hóa lãnh đạo tại các tổ chức IT hàng đầu Việt Nam", đại diện ITviec chia sẻ.