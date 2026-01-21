Petrosetco Distribution (PSD) - đối tác chiến lược của Synology tại Việt Nam

Ngày 20/1, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco Distribution - PSD) công bố hợp tác chiến lược với Synology, thương hiệu công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lưu trữ mạng và quản lý dữ liệu.

Theo đó, PSD trở thành nhà phân phối chiến lược của Synology tại thị trường Việt Nam, mở ra giai đoạn hợp tác mới nhằm cung cấp các giải pháp lưu trữ, bảo vệ và quản lý dữ liệu toàn diện cho doanh nghiệp.

Lễ công bố hợp tác được tổ chức với sự tham dự của đại diện lãnh đạo hai bên, đối tác và khách mời trong ngành công nghệ thông tin. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái phân phối của PSD, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành lâu dài giữa PSD và Synology tại thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Lân - Phó tổng giám đốc công ty PSD phát biểu khai mạc sự kiện (Ảnh: PSD).

Synology là doanh nghiệp công nghệ toàn cầu, tiên phong trong các giải pháp lưu trữ mạng (NAS) và quản lý dữ liệu, cung cấp hạ tầng dữ liệu an toàn, linh hoạt và hiệu suất cao cho các tổ chức ở mọi quy mô. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn, vận hành ổn định và tối ưu chi phí trở thành ưu tiên quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, bà Jola Lê, Vietnam Sales Manager của Synology, cho biết: “Hợp tác với PSD thể hiện cam kết dài hạn của Synology trong việc đồng hành cùng sự phát triển số tại Việt Nam.

Thông qua mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các tổ chức ở mọi quy mô tiếp cận những giải pháp công nghệ thông tin tin cậy, đổi mới và sẵn sàng cho tương lai, qua đó góp phần nâng cao năng lực công nghệ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam”.

Bà Jola Lê - Vietnam Sales Manager công ty Synology phát biểu (Ảnh: PSD).

Đại diện Synology cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh dữ liệu số tại Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu ngày càng cao về lưu trữ, bảo vệ và quản lý dữ liệu an toàn, việc lựa chọn PSD làm nhà phân phối chiến lược xuất phát từ năng lực phân phối chuyên nghiệp, sự am hiểu sâu sắc thị trường bản địa cùng tiềm năng phát triển bền vững.

Đây là nền tảng quan trọng để các giải pháp của Synology tiếp cận doanh nghiệp Việt Nam hiệu quả và phù hợp hơn với nhu cầu thực tế.

Về phía PSD, ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Kinh doanh - nhấn mạnh định hướng phát triển các giải pháp công nghệ trọn gói, lấy nhu cầu thực tế của doanh nghiệp làm trung tâm.

Với mạng lưới phân phối phủ rộng 36 tỉnh thành, nền tảng tài chính vững chắc cùng hệ thống kho bãi - logistics quy mô lớn thuộc hệ sinh thái Petrosetco, PSD có đủ điều kiện để đưa các giải pháp của Synology tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng, đồng bộ và hiệu quả.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự am hiểu thị trường và giàu kinh nghiệm là yếu tố giúp PSD triển khai hiệu quả các chiến lược phát triển kênh và hỗ trợ đối tác.

Đại diện phía PSD, ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Kinh doanh - phát biểu (Ảnh: PSD).

Trong khuôn khổ buổi lễ, Synology đã trao Chứng nhận nhà phân phối chiến lược cho Petrosetco Distribution (PSD), ghi nhận vai trò của PSD trong việc phát triển thị trường và mở rộng độ phủ các giải pháp của Synology tại Việt Nam.

Đại diện PSD và Synology tặng hoa và trao chứng nhận hợp tác (Ảnh: PSD).

Thông qua hợp tác chiến lược này, PSD và Synology kỳ vọng sẽ cùng xây dựng một hệ sinh thái giải pháp lưu trữ và quản lý dữ liệu linh hoạt, an toàn và bền vững, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực vận hành và sẵn sàng cho giai đoạn tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số.