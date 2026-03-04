Panasonic: Giá trị đổi mới sáng tạo không dừng lại ở cải tiến công nghệ

Công nghệ nanoe™ X: Bước tiến công nghệ trong hành trình Panasonic đóng góp vì một Việt Nam khỏe mạnh

Hơn nửa thế kỷ hiện diện tại Việt Nam, Panasonic bền bỉ mang tinh thần và chuẩn mực chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với đời sống người tiêu dùng.

Trong hành trình đó, nâng cao chất lượng không khí trong nhà được xác định là ưu tiên chiến lược, đặc biệt khi môi trường sống ngày càng chịu nhiều áp lực từ đô thị hóa và biến đổi khí hậu.

Panasonic hơn nửa thế kỷ phụng sự người Việt với chất lượng chuẩn Nhật (Ảnh: Panasonic Việt Nam).

Ông Otsuki Shinsuke, Giám đốc Điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam chia sẻ: “Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các vấn đề sức khỏe ngày càng gia tăng, các giải pháp HVAC hay còn gọi là giải pháp sưởi, thông gió và điều hòa không khí không chỉ dừng lại ở vai trò tạo sự thoải mái mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe và thúc đẩy phát triển bền vững.

Công nghệ nanoe™ của Panasonic đã đạt bước tiến mới trong việc ức chế độc tố từ nấm mốc, đồng thời các giải pháp điều hòa thương mại tích hợp nanoe™ X thế hệ 3 cũng đạt được HACCP International chứng nhận phù hợp cho không gian kinh doanh, chế biến thực phẩm, khẳng định cam kết vì môi trường trong nhà an toàn và lành mạnh hơn”.

Ông Otsuki Shinsuke chia sẻ về tầm nhìn, sứ mệnh của Panasonic Việt Nam và những cam kết về giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, góp phần kiến tạo cuộc sống bền vững (Ảnh: Panasonic Việt Nam).

Ở góc độ chiến lược, đổi mới sáng tạo là một chương trình Panasonic nghiên cứu dài hạn với định hướng rõ ràng.

Trong hơn 20 năm qua, công nghệ nanoe™ X được Panasonic đầu tư phát triển liên tục, từng bước hoàn thiện về nền tảng khoa học và cơ chế hoạt động. nanoe™ X thế hệ 3 vì vậy không chỉ là một phiên bản nâng cấp, mà là kết quả của quá trình tích lũy nghiên cứu.

Thế hệ này gia tăng mật độ gốc hydroxyl (OH) và bao bọc chúng trong phân tử nước nhằm kéo dài thời gian tồn tại, đồng thời mở rộng phạm vi phân tán trong không khí.

Nhờ cơ chế đó, hiệu quả ức chế vi khuẩn, virus, nấm mốc, độc tố từ nấm mốc và mùi trong không gian kín được nâng cao rõ rệt - những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến sức khỏe người dùng.

Theo định hướng này, hệ thống điều hòa tích hợp nanoe™ X không chỉ dừng ở chức năng kiểm soát nhiệt độ, mà được định vị như một giải pháp quản lý chất lượng không khí chủ động và toàn diện hơn.

Đột phá ức chế 90% độc tố nấm mốc ngay trong không khí chỉ trong 5 phút

Kết quả thử nghiệm số H24NF036-1 do Trung tâm Phân tích Sản phẩm Panasonic Nhật Bản thực hiện năm 2025 cho thấy công nghệ nanoe™ X thế hệ 3 có khả năng ức chế đến 90% ba loại độc tố nấm mốc phổ biến gồm Aflatoxin B1, Gliotoxin và Sterigmatocystin chỉ trong 5 phút, trong điều kiện thử nghiệm kiểm soát với buồng thể tích 45 lít.

Tiếp nối kết quả này, thử nghiệm số 20-an-PND-1 (2025) cho thấy khi được tích hợp vào hệ thống điều hòa không khí, công nghệ này tiếp tục ghi nhận hiệu quả ức chế lên đến 94,3% Aflatoxin B1 sau 48 giờ vận hành. Aflatoxin B1 là độc tố được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất có nguy cơ gây ung thư cao.

Panasonic đã demo (thử nghiệm) thực tế hiệu quả ức chế độc tố từ nấm mốc từ công nghệ nanoe™ thế hệ 3 (Ảnh: Panasonic Việt Nam).

Kết quả thử nghiệm và trình diễn thực tế cho thấy nanoe™ X thế hệ 3 không chỉ tác động đến bào tử nấm mốc trong không khí mà còn góp phần làm suy giảm khả năng phát triển của chúng thành hệ sợi trên bề mặt - yếu tố then chốt trong quá trình hình thành và lan rộng của nấm mốc trong không gian kín.

Tiến sĩ Phạm Nguyễn Đức Hoàng - Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học Ứng dụng, Tổng thư ký Hội Nấm học Châu Á - chia sẻ: “Nấm mốc là tác nhân ô nhiễm sinh học khó nhận diện và thường bị xem nhẹ trong môi trường sống. Khi nấm mốc xuất hiện, hàng loạt bào tử và độc tố từ nấm mốc thực chất đã âm thầm hiện diện trong không khí và trên bề mặt, gây hại rất nhiều cho con người.

Việc tiếp xúc ở nồng độ thấp có thể chưa gây biểu hiện tức thì, song phơi nhiễm kéo dài sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về hô hấp, rối loạn thần kinh, thậm chí gây ung thư về sau”.

Tiến sĩ Phạm Nguyễn Đức Hoàng chia sẻ về nấm mốc và độc tố từ nấm mốc gây hại đến sức khỏe con người (Ảnh: Panasonic Việt Nam).

Ở góc độ khoa học về chất lượng không khí trong nhà, nanoe™ X thế hệ 3 thể hiện cách tiếp cận mang tính phòng ngừa: kiểm soát tác nhân gây hại ngay từ giai đoạn tồn tại vi mô trong không khí, thay vì chỉ xử lý hệ quả khi nấm mốc đã hình thành trên bề mặt. Cách tiếp cận này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ “xử lý sự cố” sang “quản trị rủi ro” trong các giải pháp không khí hiện đại.

Với định hướng mang lại một cuộc sống khỏe mạnh, tiện nghi và an toàn, Panasonic Việt Nam luôn nỗ lực tạo ra những giải pháp hiệu quả, phù hợp cho người tiêu dùng.

Giá trị công nghệ vì thế không chỉ dừng ở hiệu năng sản phẩm, mà ở việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt, góp phần nâng chuẩn môi trường sống và chất lượng sống tại Việt Nam.