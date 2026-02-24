Nhiều loại tai nghe phổ biến chứa chất có thể gây ung thư

Hóa chất độc hại trên tai nghe có thể xâm nhập vào cơ thể con người trong quá trình sử dụng (Ảnh minh họa: Getty).

Tai nghe đã trở thành thiết bị được nhiều người sử dụng hàng ngày, trong lúc làm việc, thư giãn hay tập thể dục.

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của ToxFREE cho thấy tất cả các mẫu tai nghe được đưa vào thử nghiệm đều chứa các chất có thể gây hại cho sức khỏe, bao gồm hóa chất nghi ngờ gây ung thư, chất ảnh hưởng đến sự phát triển thần kinh và các hợp chất có khả năng gây rối loạn nội tiết.

ToxFREE là dự án được tài trợ bởi Liên minh châu Âu, tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe con người và môi trường khỏi các hóa chất độc hại trong sản phẩm tiêu dùng.

Kết quả nghiên cứu cho biết ngay cả sản phẩm của các thương hiệu tai nghe nổi tiếng như Bose, Panasonic, Samsung hay Sennheiser cũng bị phát hiện có chứa hóa chất trong thành phần nhựa cấu thành sản phẩm.

“Những hóa chất này không chỉ là phụ gia, chúng có thể xâm nhập vào cơ thể từ tai nghe. Việc sử dụng tai nghe hàng ngày, đặc biệt khi tập thể dục khiến nhiệt độ cơ thể tăng và mồ hôi tiết nhiều, có thể đẩy nhanh quá trình truyền các hóa chất từ tai nghe sang da”, Karolina Brabcova, chuyên gia hóa học làm việc tại dự án ToxFREE, chia sẻ.

“Mặc dù điều này không gây nguy cơ sức khỏe tức thì, nhưng việc phơi nhiễm lâu dài, đặc biệt với nhóm dễ bị tổn thương như thanh thiếu niên, là vấn đề đáng lo ngại. Không có mức độ phơi nhiễm nào được xem là hoàn toàn an toàn đối với các chất gây rối loạn nội tiết”, bà Brabcova nói thêm.

Các nhà khoa học của dự án cho biết họ lựa chọn nghiên cứu tai nghe vì đây là thiết bị phổ biến, tiếp xúc trực tiếp với da trong thời gian dài.

Nhóm nghiên cứu đã mua 81 mẫu tai nghe, bao gồm loại nhét tai (in-ear) và choàng đầu (over-ear), được bán rộng rãi tại các nước châu Âu, trong đó có sản phẩm phân phối qua các sàn thương mại điện tử như Shein, Temu.

Các mẫu được đưa đến phòng thí nghiệm để phân tích. Kết quả cho thấy hóa chất có khả năng gây hại xuất hiện ở toàn bộ các mẫu được kiểm tra.

Trong đó, bisphenol A (BPA) xuất hiện trong 98% mẫu tai nghe và bisphenol S (BPS) được phát hiện ở khoảng 75% mẫu.

BPA và BPS là các hóa chất công nghiệp thường dùng trong sản xuất nhựa polycarbonate và nhựa epoxy. Nhiều nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, dậy thì sớm và có liên quan đến nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Một số nghiên cứu công bố từ năm 2018 cho thấy khoảng 16-20% BPA có thể được hấp thụ qua da trong điều kiện tiếp xúc nhất định.

“Việc sử dụng các bisphenol này nên được xem xét lại do những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe con người và động vật”, giáo sư Jose Villalain tại Đại học Miguel Hernandez de Elche (Tây Ban Nha) nhận định.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn phát hiện sự hiện diện của phthalate, nhóm hóa chất tổng hợp thường được dùng để làm mềm nhựa PVC và tăng độ dẻo vật liệu. Một số loại phthalate đã được cảnh báo có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Đến nay, các thương hiệu có sản phẩm nằm trong nhóm mẫu được kiểm tra chưa đưa ra bình luận chính thức về kết quả nghiên cứu của ToxFREE.