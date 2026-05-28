Người dùng nói gì về Galaxy S26 series và Galaxy Buds4 series sau 3 tháng?

“Combo cùng hệ sinh thái giúp mọi thứ liền mạch hơn”

Với reviewer công nghệ (người đánh giá) Đặng Nam Hải Triều, Galaxy S26 Ultra hiện là chiếc máy chính dùng mỗi ngày, nên anh cũng ưu tiên sử dụng Galaxy Buds4 Pro để có trải nghiệm liền mạch hơn trong cùng hệ sinh thái Samsung.

Bộ đôi Galaxy S26 Ultra và Galaxy Buds4 Pro (Ảnh: Samsung).

Theo anh, ngoài những thứ dễ thấy như kết nối nhanh, ổn định hay hiển thị popup (thông tin) tình trạng pin trực tiếp trên điện thoại, SmartThings Find - công cụ định vị và tìm kiếm thiết bị của Samsung - mới là tính năng hữu ích nhất với một người thường xuyên làm việc cùng nhiều đồ công nghệ và tự nhận mình thuộc kiểu “não cá vàng”.

Anh cho biết tính năng này đã “cứu” mình không ít lần trong những lúc vội ra ngoài hoặc không nhớ có để quên tai nghe ở đâu hay chưa.

Reviewer Đặng Nam Hải Triều ấn tượng với hệ sinh thái liền mạch của Samsung (Ảnh: Samsung).

Ngoài ra, do thường xuyên đi công tác nước ngoài và di chuyển trên các chuyến bay, Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra cũng là tính năng được anh đánh giá cao, đặc biệt trong những tình huống cần xử lý tài liệu nhạy cảm hoặc thông tin sản phẩm chưa ra mắt ở nơi công cộng.

Song song với đó, các tính năng dịch thuật như Interpreter hay Live Translate cũng được anh sử dụng thường xuyên khi tham dự sự kiện hoặc trao đổi với đối tác nước ngoài. Khi kết hợp cùng Galaxy Buds4 Pro, trải nghiệm dịch hội thoại theo thời gian thực trở nên tự nhiên hơn đáng kể.

“Galaxy Buds4 Pro ghi điểm nhờ sự dễ chịu”

Reviewer Hoàng Minh Hiếu từ kênh AnhEm TV cho rằng điểm hay nhất trên Galaxy Buds4 Pro nằm ở sự cân bằng. Theo anh, ANC giờ gần như tai nghe cao cấp nào cũng có, nhưng nếu chống ồn quá mạnh lại dễ gây cảm giác bí và “ngộp” khi đeo lâu.

Đó cũng là lý do Hiếu đánh giá cao Adaptive ANC trên Buds4 Pro, khi khả năng chống ồn có thể tự thích ứng theo môi trường xung quanh để mang lại cảm giác nghe tự nhiên và dễ chịu hơn trong thời gian dài.

Về âm thanh, anh nhận xét Samsung “tune” Galaxy Buds4 Pro theo hướng khá cân bằng: âm thanh chi tiết, âm trường rộng, bass đủ lực nhưng không lấn át các dải khác.

Thiết kế dễ chịu của Galaxy Buds4 Pro (Ảnh: Samsung).

Ngoài ra, Hiếu cũng thích thiết kế của Galaxy Buds4 series khi đây là một trong số ít dòng tai nghe sử dụng phần vỏ kim loại, tạo cảm giác cao cấp nhưng vẫn giữ được độ nhẹ và sự thoải mái khi đeo hàng ngày.

“Galaxy AI biến Galaxy S26 Ultra trở thành cỗ máy all-in-one cho người làm nội dung”

Với reviewer Phạm Ngọc Tân, Galaxy S26 Ultra hiện là thiết bị được anh sử dụng nhiều nhất trong các sự kiện ra mắt sản phẩm công nghệ. Theo anh, nhịp độ công việc ở những sự kiện này thường khá gấp: phải tìm hiểu nhanh về sản phẩm, quay chụp rồi chỉnh sửa và đăng nội dung lên mạng xã hội gần như ngay lập tức.

Trong quá trình đó, anh thường dùng Circle to Search để tra cứu nhanh thông tin từ hình ảnh hoặc tài liệu nước ngoài, trong khi Gemini Live hỗ trợ hỏi đáp và tìm hiểu nhanh các chi tiết kỹ thuật chưa quen thuộc bằng giọng nói.

Galaxy S26 Ultra là bạn đồng hành lý tưởng cho các reviewer công nghệ (Ảnh: Samsung).

Sau đó, hệ thống camera 200MP cùng khả năng zoom quang học 5X trên Galaxy S26 Ultra tiếp tục trở thành trợ thủ đắc lực để ghi lại hình ảnh tại sự kiện. Còn ở khâu hậu kỳ, Generative Edit giúp chỉnh lại bố cục hoặc xóa nhanh vật thể thừa trong ảnh, Audio Eraser hỗ trợ loại bỏ tạp âm khi quay video ở môi trường đông người. Theo Tân, nhiều nội dung giờ chỉ mất vài phút chỉnh sửa ngay trên điện thoại là đã có thể đăng lên mạng xã hội.

“Với mình, sự thoải mái quan trọng hơn việc có tất cả mọi thứ”

Trong khi nhiều reviewer quan tâm tới camera hay các tính năng “max option”, reviewer Bình Minh từ trang GenK lại có góc nhìn khác. Theo anh, một sản phẩm tốt đôi khi không nằm ở việc sở hữu tất cả mọi thứ như dòng Ultra, mà quan trọng hơn là phải khiến người dùng cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi sử dụng mỗi ngày.

Đó cũng là lý do Galaxy S26 bản tiêu chuẩn mới là chiếc máy anh thích nhất trong dòng S26 series năm nay. Với trọng lượng chỉ 167g và độ dày 7,3mm, Galaxy S26 cho cảm giác bỏ túi dễ chịu hơn đáng kể so với nhiều mẫu flagship. Kích cỡ màn hình 6,3 inch cũng được anh đánh giá là lý tưởng: đủ lớn để sử dụng hàng ngày, nhưng cũng đủ gọn để không tạo cảm giác khó chịu khi cầm nắm.

Galaxy S26 ghi điểm với sự nhỏ gọn, dễ chịu khi sử dụng (Ảnh: Samsung).

Điều Minh đánh giá cao là dù nhỏ gọn, Galaxy S26 vẫn giữ gần như đầy đủ những thứ người dùng kỳ vọng ở một mẫu flagship: hiệu năng mạnh, Galaxy AI, cụm 3 camera và thời lượng pin vừa đủ.

Còn với Galaxy Buds4 series, điều anh thích nhất là Samsung cho người dùng cả hai lựa chọn: Galaxy Buds4 Pro với thiết kế in-ear truyền thống và Galaxy Buds4 bản thường không dùng tip silicon.

Minh cho biết bản thân không hợp với các mẫu tai nghe in-ear đeo lâu vì dễ khó chịu. Tuy nhiên trên Galaxy Buds4, anh vẫn có trải nghiệm cao cấp với ANC, Galaxy AI hay thiết kế hoàn thiện tốt mà không mang cảm giác đây là một phiên bản bị “cắt giảm”.