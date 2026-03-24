Ngôi sao điện ảnh đã qua đời được “hồi sinh” để đóng phim mới nhờ AI

Dù đã qua đời từ năm ngoái, diễn viên Val Kilmer vẫn hoàn thiện được vai diễn yêu thích của mình (Ảnh: Getty).

Val Kilmer, nam diễn viên nổi tiếng qua các bộ phim như Top Gun, Batman Forever… đã qua đời vào năm ngoái ở tuổi 65 vì ung thư. Dù vậy, Kilmer vẫn sẽ được các nhà làm phim “hồi sinh” trong dự án phim mới mang tên gọi “As Deep As the Grave” (tạm dịch “Sâu tựa nấm mồ”).

Val Kilmer đã ký hợp đồng tham gia dự án phim này trước khi qua đời. Ông đã đóng một vài cảnh quay cho bộ phim, nhưng sau đó không thể đến phim trường vì tình trạng sức khỏe chuyển xấu. Đoàn phim đã tạm dừng sản xuất bộ phim, nhưng thay vì tìm kiếm một diễn viên mới để thay thế, đoàn phim đã quyết định sử dụng công nghệ AI để giúp Val Kilmer hoàn tất bộ phim.

Gia đình Val Kilmer cũng đã đồng ý cho phép đoàn phim sử dụng hình ảnh của ông để đưa vào bộ phim. Trong phim, Val Kilmer sẽ vào vai một linh mục bản địa người Mỹ mang tên Cha Fintan.

“Ông ấy là diễn viên tôi muốn đảm nhận vai diễn này. Đây là nhân vật gắn liền với di sản của người Mỹ bản địa và thể hiện tình yêu mà Val Kilmer dành cho vùng đất phía Tây Nam nước Mỹ”, đạo diễn Coerte Voorhees chia sẻ.

“Gia đình ông ấy liên tục nói rằng bộ phim rất quan trọng và Val thực sự muốn được góp mặt. Cả con trai, con gái và gia đình đang hợp tác chặt chẽ với dự án phim này”, đạo diễn Voorhees chia sẻ thêm.

Các nhà làm phim sẽ sử dụng các hình ảnh, cảnh quay, cách diễn xuất, giọng nói… của Val Kilmer để huấn luyện cho mô hình AI của ông, với mục tiêu tái tạo hình ảnh Kilmer qua nhiều độ tuổi khác nhau theo cách chuẩn xác và giống người thật nhất.

“As Deep As the Grave” kể về câu chuyện có thật từ những năm 1920, theo chân 2 nhà khảo cổ học Ann và Earl Morris, những người đã có nghiên cứu quan trọng về các nền văn minh Bắc Mỹ thời kỳ đầu.

Việc có một bộ phim ứng dụng công nghệ AI để tạo nên một nhân vật hoàn chỉnh sẽ mở ra tương lai về khả năng “hồi sinh” những diễn viên gạo cội và nổi tiếng đã qua đời trong những bộ phim sắp tới. Dĩ nhiên, điều này sẽ chỉ được thực hiện nếu gia đình và người thân của những diễn viên quá cố đồng ý cho phép sử dụng gương mặt, giọng nói của người đó trong phim.

Trên thực tế đây không phải là lần đầu tiên một diễn viên đã qua đời được “hồi sinh” nhờ công nghệ để tham gia diễn xuất trong các bộ phim.

Chẳng hạn như bộ phim “Fast & Furious 7” ra mắt vào năm 2015. Trong quá trình bộ phim đang được quay, nam diễn viên Paul Walker đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.

Dự án phim đã suýt bị hủy bỏ do vẫn còn rất nhiều cảnh quay có sự góp mặt của Paul Walker chưa được hoàn thành. Dù vậy, nhờ sự giúp đỡ của công nghệ CGI (đồ họa máy tính), các nhà làm phim đã tái hiện Paul Walker một cách hoàn chỉnh trong những cảnh quay chưa được thực hiện và bộ phim vẫn có thể hoàn tất để ra rạp.

Tuy nhiên, đoàn phim “Fast & Furious 7” chỉ sử dụng công nghệ CGI, thay vì AI, để đưa Paul Walker trở lại vai diễn. Sở dĩ có điều này vì cách đây hơn chục năm, công nghệ AI vẫn chưa thực sự phát triển như thời điểm hiện tại.

Năm 2019, dự án phim có tên “Finding Jack”, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Gareth Crocker, đã dự định sử dụng công nghệ và AI để “hồi sinh” nam diễn viên James Dean, người đã qua đời vào năm 1955, để làm nhân vật chính. Tuy nhiên, dự án này sau đó đã bị hủy bỏ.

Vào năm ngoái, bộ phim “Chốt đơn” tại Việt Nam cũng đã sử dụng AI để thay đổi gương mặt của nữ diễn viên chính, trở thành bộ phim đầu tiên trên thế giới thực hiện điều này.

Những tranh cãi khi sử dụng AI trong điện ảnh

Việc ứng dụng AI trong điện ảnh và sản xuất phim đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận, cũng như trong chính cộng đồng các diễn viên.

Với nhiều người, việc ứng dụng AI là xu thế bắt buộc trong thời đại ngày nay, không chỉ trong điện ảnh mà với mọi lĩnh vực trong đời sống.

Trong tương lai, các diễn viên AI sẽ thay thế cho diễn xuất của con người? (Ảnh minh họa: Joel).

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng việc lạm dụng AI sẽ làm giảm đi tính sáng tạo của các nhà làm phim, thậm chí làm mất đi công sức diễn xuất của các diễn viên, khi gương mặt, biểu cảm của họ sẽ bị thay thế bởi AI, không còn là cảm xúc thực do người diễn mang lại.

Việc sử dụng AI để viết kịch bản, biên tập nội dung, hình ảnh… cũng sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của con người.

Thậm chí, nhiều diễn viên còn lo ngại rằng những diễn xuất của họ sẽ bị lưu vào cơ sở dữ liệu của AI, từ đó các nhà làm phim có thể tạo ra những diễn viên AI với diễn xuất, giọng nói giống hệt người nổi tiếng, thay thế các diễn viên là người thật.

Trong thời gian gần đây, nhiều diễn viên, nhân viên của đoàn làm phim đã biểu tình để phản đối việc ứng dụng AI vào ngành điện ảnh. Tuy nhiên, với xu thế hiện nay, việc ứng dụng AI vào mọi lĩnh vực trong đời sống, bao gồm cả điện ảnh, là điều không thể tránh khỏi.