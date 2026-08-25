NAVI Website: Khi website trở thành một “nhân viên tư vấn” 24/7

Vận hội mới từ xu hướng tự động hóa trực tuyến

Thực tế vận hành cho thấy nhiều doanh nghiệp bỏ lỡ cơ hội kinh doanh khi khách hàng truy cập vào ban đêm hoặc ngoài giờ làm việc nhưng không nhận được phản hồi kịp thời. Chìa khóa để giữ chân khách hàng hiện đại nằm ở tốc độ tương tác thời gian thực. Một trang web thông thường dù giao diện đẹp cũng khó cạnh tranh lại các hệ thống được trang bị AI Agent cho doanh nghiệp.

Nắm bắt xu hướng này, NAVI Website đã tiên phong mang đến các giải pháp đột phá giúp tối ưu hóa toàn diện hoạt động kinh doanh trực tuyến.

Công ty TNHH NAVI Website được vinh danh và trao giải trong chương trình “The Best of Vietnam 2026” (Ảnh: Navi Website).

Bước đột phá công nghệ tích hợp AI Agent từ NAVI Website

Được thành lập với sứ mệnh đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên hành trình chuyển đổi số, NAVI Website đã khẳng định vị thế qua loạt dự án bàn giao thành công. Không dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ thiết kế website tích hợp AI đạt chuẩn SEO, đội ngũ kỹ thuật của đơn vị này đã nghiên cứu và phát triển thành công các mô hình thông minh chuyên sâu.

Điểm nhấn cốt lõi trong hệ sinh thái của hãng chính là NAVI AI và giải pháp NAVI AI Agent. Khác biệt hoàn toàn với các thế hệ chatbot kịch bản cứng nhắc trước đây, giải pháp công nghệ tiên tiến này cho phép doanh nghiệp xây dựng một hệ thống AI Agent từ dữ liệu doanh nghiệp thực tế, thấu hiểu tường tận sản phẩm, dịch vụ, quy trình nội bộ cũng như đặc thù ngành nghề của từng khách hàng.

Giá trị thực tiễn cho hoạt động kinh doanh

Việc ứng dụng công nghệ thông minh mang lại những thay đổi toàn diện cho các trang web thương mại, dịch vụ, du lịch hay giáo dục.

Chăm sóc và tư vấn tự động: Hệ thống hoạt động như một AI chăm sóc khách hàng 24/7 thực thụ, sẵn sàng giải đáp thắc mắc bất kể ngày đêm. Thông qua AI Agent chăm sóc khách hàng và AI Agent tư vấn khách hàng, mọi câu hỏi về thông số, bảng giá đều được xử lý tức thì. Các mô hình chatbot AI cho doanh nghiệp và chatbot AI cho website giúp giảm tải áp lực cho tổng đài, cắt giảm chi phí vận hành.

Thu thập khách hàng tiềm năng hiệu quả: Không chỉ trả lời tin nhắn, hệ thống còn hỗ trợ AI nhận diện khách hàng tiềm năng, khéo léo gợi ý và chuyển giao thông tin trực tiếp về hệ thống quản trị, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng mà không lo bỏ sót khách hàng.

NAVI Website kết nối đội ngũ, nâng tầm công nghệ, kiến tạo giá trị bền vững (Ảnh: Navi Website).

Tầm nhìn chiến lược và tự động hóa toàn diện

Việc tích hợp công nghệ vào không gian trực tuyến là bước tiến sâu rộng trong việc ứng dụng AI Agent trong doanh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu AI tự động hóa doanh nghiệp. Khi dữ liệu nội bộ được đưa vào hệ thống chatbot AI từ dữ liệu doanh nghiệp, mỗi trang web sở hữu một bộ não nhân tạo độc lập.

Những đơn vị tìm kiếm giải pháp tích hợp AI vào website hay hệ thống tích hợp AI Agent vào website chuyên nghiệp có thể tìm thấy lời giải tại AI Agent NAVI. Sự kết hợp giữa nền tảng lập trình hiện đại và trí tuệ nhân tạo đã biến mỗi website tích hợp AI thành cỗ máy bán hàng tự động đắc lực.

NAVI Website tạo ra những giải pháp website chuyên nghiệp, hiệu quả và khác biệt (Ảnh: Navi Website).

Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, doanh nghiệp nào nắm bắt nhanh nhạy công nghệ tự động hóa, doanh nghiệp đó sẽ chiếm lĩnh lợi thế. Đầu tư vào các giải pháp thông minh không chỉ là xu hướng ngắn hạn mà là chiến lược cốt lõi để phát triển bền vững. Với sự đồng hành của NAVI Website, doanh nghiệp có thể nắm được quy trình số hóa và tự động hóa hoạt động kinh doanh.