Clip “cách xử lý đẹp sau tình huống va chạm giao thông” nổi bật tuần qua

Cách xử lý đẹp sau tình huống va chạm giao thông

Bé trai đi xe đạp lao ra đường với tốc độ cao đã gây ra va chạm với một người đàn ông đi xe đạp điện ngược chiều, khiến cả hai bị ngã.

Sau tình huống va chạm, bé trai lập tức đưa tay ra dấu để xin lỗi người đàn ông. Người này cũng không hề trách móc hay la mắng bé trai mà còn ôm cậu bé vào lòng và vỗ lưng để an ủi.

Đoạn video ghi lại cách xử lý đẹp sau tình huống va chạm giao thông đã “gây sốt” sau khi được đăng tải lên mạng xã hội.

Cách xử lý đẹp sau tình huống va chạm giao thông (Video: HKN).

Nam MC đá drone trúng mặt nữ người mẫu trong chương trình trực tiếp

Sự việc xảy ra trên một chương trình truyền hình trực tiếp ở Mexico, khi người dẫn chương trình Ernesto Chavana cảm thấy khó chịu với chiếc máy bay không người lái lơ lửng xung quanh mình nên đã tung chân đá mạnh vào thiết bị này.

Chiếc drone bị văng ra sau cú đá, trúng vào mặt nữ người mẫu Colombia Isabella Rojas, khiến cô bị chảy máu ở miệng và nhanh chóng phải rời đi.

Sự việc xảy ra ngay trên sóng truyền hình khiến nhiều khán giả phẫn nộ với hành động của nam MC. Dù vậy, người này không hề nhận lỗi mà cho rằng vì mình mang giày mới nên cú đá không được chuẩn xác.

Nam MC đá drone trúng mặt nữ người mẫu trong chương trình trực tiếp (Video: Buzz).

Độc lạ nghề làm "ma" hù người chơi tại TPHCM dịp Halloween

Từ những màn hóa trang ma quái đến trải nghiệm hù dọa khách hàng, công việc hóa thân thành nhân vật kinh dị đang trở thành lựa chọn làm thêm mới lạ, được nhiều bạn trẻ Gen Z tại TPHCM săn đón.

Độc lạ nghề làm "ma" hù người chơi tại TPHCM dịp Halloween (Video: Cao Bách).

Vào lớp khiêu vũ người mù ở Hà Nội, nể phục cách học nhảy bằng tay

Không thể nhìn thấy bạn nhảy hay từng bước chân của mình, những học viên khiếm thị vẫn hòa theo tiếng nhạc, cảm nhận nhịp điệu qua từng cái nắm tay.

Vào lớp khiêu vũ người mù ở Hà Nội, nể phục cách học nhảy bằng tay (Video: Minh Nhật, Thu Hường).

Nữ sinh thoát tai nạn nguy hiểm nhờ phản ứng nhanh của nhân viên gác chắn tại Đà Nẵng

Phát hiện nữ sinh ở Đà Nẵng đi xe đạp điện lọt vào điểm mù của xe container trong lúc trời mưa, anh Nguyễn Văn Thành (30 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã lập tức lao tới ngăn lại, giúp em thoát khỏi một tình huống nguy hiểm.

Phản ứng nhanh của anh Thành đã giúp nữ sinh tránh được một tai nạn nguy hiểm. Hy vọng đây sẽ là bài học đáng nhớ cho nữ sinh này để cẩn thận hơn khi tham gia giao thông.

Nữ sinh thoát tai nạn nguy hiểm nhờ phản ứng nhanh của nhân viên gác chắn (Video: HKN).

Nhân viên y tế ở Congo nhảy múa khi bệnh nhân Ebola cuối cùng xuất viện

Nhân viên y tế tại một trung tâm điều trị Ebola ở Mongbwalu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, đã hát và nhảy múa khi bệnh nhân cuối cùng hồi phục và được xuất viện.

Nhân viên y tế ở Congo nhảy múa khi bệnh nhân Ebola cuối cùng xuất viện (Video: Phạm Tiến).

TPHCM đưa drone cứu nạn vào cuộc diễn tập chữa cháy lớn nhất năm

Hơn 2.500 người và 147 phương tiện tham gia cuộc diễn tập chữa cháy quy mô lớn tại tổ hợp hóa dầu Long Sơn (TPHCM). Đáng chú ý, thiết bị bay không người lái được đưa vào hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

TPHCM đưa drone cứu nạn vào cuộc diễn tập chữa cháy lớn nhất năm (Video: Hoàng Hướng, Phạm Tiến).

Xe bay lấy cảm hứng từ phim Star Wars đạt tốc độ 102km/h, giá 880.000 USD

Nhà phát minh người Ba Lan Tomasz Patan đã phát triển mẫu xe bay một chỗ ngồi mang tên Airbike, nặng 30kg, có thể đạt tốc độ tối đa 102km/h và thời gian bay khoảng 10 phút.

Chiếc máy bay đã đáp ứng các yêu cầu của Cục Hàng không Liên bang Mỹ và cho phép đặt trước với mức giá 880.000 USD.

Xe bay lấy cảm hứng từ phim Star Wars đạt tốc độ 102km/h, giá 880.000 USD (Video: Volonaut).

110 robot hình người của Trung Quốc nhảy đồng diễn lập kỷ lục Guinness

110 robot hình người Expedition A3 do công ty Agibot (trụ sở tại Thượng Hải, Trung Quốc) đã cùng nhau nhảy đồng diễn để thiết lập kỷ lục Guinness cho màn nhảy đồng loạt của nhiều robot hình người nhất.

Màn lập kỷ lục diễn ra tại thành phố Tế Nam, Trung Quốc. Các robot đã thực hiện các động tác nhảy, thay đổi vị trí đội hình, lộn nhào một cách đồng bộ nhờ nền tảng điều khiển cụm LinkBots cùng công nghệ định vị siêu dải rộng, cho phép độ chính xác đến từng centimet.

Sự kiện này không chỉ nhằm lập kỷ lục mà còn thể hiện bước tiến của Trung Quốc trong điều khiển chuyển động, định vị và phối hợp nhiều robot, hướng tới việc triển khai robot hình người ở quy mô lớn.

110 robot hình người của Trung Quốc nhảy đồng diễn lập kỷ lục Guinness (Video: DRM News).

Cabin lóe sáng khi máy bay bị tia sét đánh trúng giữa không trung

Hành khách trong chiếc Airbus A321 của hãng hàng không LATAM Airlines (Chile) khi đang thực hiện chuyến bay nội địa đã có tình huống thót tim khi máy bay bất ngờ bị sét đánh trúng ngay giữa không trung.

Video do một nhân chứng ghi lại cho thấy tia sét làm cho bên trong cabin đột ngột lóe sáng, kèm theo một tiếng nổ lớn, khiến nhiều người la hét hoảng loạn.

Sự việc xảy ra khi máy bay đang di chuyển qua khu vực thời tiết xấu, mưa lớn và dông bão nghiêm trọng. Dù vậy, chiếc máy bay vẫn hạ cánh an toàn xuống sân bay ở thủ đô Santiago. Không có trường hợp thương vong nào trong sự việc này.

Máy bay được thiết kế để chống chịu những tia sét đánh trúng khi đang bay. Người ngồi trong máy bay cũng sẽ được an toàn vì lớp vỏ máy bay sẽ bảo vệ hành khách khỏi tia sét.

Cabin lóe sáng khi máy bay bị tia sét đánh trúng giữa không trung (Video: X).

Khoảnh khắc nhóm vận động viên nhảy dù bay xuyên qua những đám mây dày đặc

Một nhóm các vận động viên nhảy dù tại thành phố Edegem (Bỉ) đã có màn trình diễn nhảy dù tập thể, xếp hình trên không trước khi bung dù và đáp đất an toàn. Camera trên mũ bảo hiểm của một vận động viên trong nhóm này đã ghi lại được khoảnh khắc ấn tượng khi họ bay xuyên qua đám mây dày đặc.

Khoảnh khắc nhóm vận động viên nhảy dù bay xuyên qua những đám mây dày đặc (Video: Geens Karel).

Thử nghiệm cho thấy đám cháy do pin lithium-ion khó dập đến mức nào

Một thử nghiệm được thực hiện tại trường nghề Varia (Phần Lan) để minh họa cho độ khó và nguy hiểm khi cố gắng dập tắt đám cháy gây ra khi pin lithium-ion bị hư hại.

Đoạn video cho thấy các lính cứu hỏa đã dùng nhiều phương pháp, bao gồm bình chữa cháy, nước hay sử dụng chăn để dập lửa nhưng đều bất thành.

Thử nghiệm cho thấy đám cháy do pin lithium-ion khó dập đến mức nào (Video: X).

Khung cảnh tuyệt đẹp tại Hà Giang khiến nhiều người ngỡ ngàng

Đoạn video ghi lại khung cảnh tuyệt đẹp tại Hà Giang khiến nhiều người ngỡ ngàng và hy vọng được một lần tận mắt chứng kiến.

Khung cảnh tuyệt đẹp tại Hà Giang khiến nhiều người ngỡ ngàng (Video: _son.hanel).

Hy hữu tình huống máy bay gặp tai nạn vì va chạm với cầu vượt đường bộ

Camera hành trình trên ô tô đã ghi lại được khoảnh khắc một chiếc máy bay cỡ nhỏ bị mất độ cao, đâm vào cầu vượt đường bộ và rơi xuống đất tại thành phố San Jose (bang California, Mỹ).

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 3 người, gồm 2 người lớn và một trẻ em. Vụ tai nạn khiến những người trên máy bay bị thương nhẹ. Không có ai dưới mặt đất bị thương, nhưng vụ việc khiến đoạn đường cao tốc bị ùn tắc trong khoảng 3 giờ.

Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định vì lỗi động cơ khiến máy bay bị mất lực nâng.

Hy hữu tình huống máy bay gặp tai nạn vì va chạm với cầu vượt đường bộ (Video: The Sun).

Robot tự động sắp xếp thuốc trong bệnh viện Trung Quốc

Bệnh viện đa khoa Thành Đô (Trung Quốc) đã áp dụng robot tự động để lấy và sắp xếp thuốc bên trong kho một cách ngăn nắp, thay cho các dược sĩ.

Đại diện bệnh viện cho biết các robot này chỉ làm công việc sắp xếp, tìm kiếm và lấy thuốc đưa cho các dược sĩ, chứ không cấp thuốc trực tiếp cho bệnh nhân. Các dược sĩ sẽ nhận thuốc từ robot, kiểm tra lại đơn thuốc trước khi đưa cho người bệnh.

Hệ thống robot này giúp các dược sĩ không mất công sắp xếp thuốc mỗi khi nhập thuốc mới về kho, nhưng cũng đảm bảo thuốc được đưa đến tay bệnh nhân một cách chuẩn xác do được con người kiểm tra lại lần cuối.