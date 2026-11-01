Cựu lãnh đạo LG châm biếm sự cố iPhone Duo: "Họ gập sai cách rồi"

Các báo cáo iPhone Duo bị nứt màn hình trong thời gian ngắn sau khi mở bán tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng công nghệ.

Trong cuộc trao đổi mới với PhoneArena, Kenneth Hong, cựu lãnh đạo truyền thông toàn cầu của LG, đã đưa ra góc nhìn về cách Apple nên xử lý vấn đề này từ góc độ truyền thông doanh nghiệp.

Khi được hỏi về “Crackgate”, cách cộng đồng gọi loạt trường hợp iPhone Duo bị hỏng màn hình, Hong bất ngờ nói: “They are folding it wrong”, tạm dịch “Họ gập sai cách rồi”.

Tuy nhiên, đây không phải nhận định kỹ thuật rằng người dùng thực sự sử dụng iPhone Duo sai cách.

Câu nói “Họ gập sai cách rồi” của Kenneth Hong mang tính châm biếm, liên hệ đến vụ Antennagate trên iPhone 4, không phải kết luận về nguyên nhân iPhone Duo nứt màn hình (Ảnh: BI).

PhoneArena cho biết Hong nói câu này theo hướng châm biếm, liên hệ đến vụ Antennagate trên iPhone 4. Khi đó, Steve Jobs từng trả lời một người dùng gặp tình trạng mất sóng rằng nên “tránh cầm máy theo cách đó”. Cộng đồng mạng sau này biến câu chuyện thành câu nói nổi tiếng “You're holding it wrong” - “Bạn cầm sai cách rồi”.

“Không thể chờ câu trả lời hoàn hảo”

Phần đáng chú ý hơn trong chia sẻ của Hong nằm ở cách Apple phản ứng với những thông tin tiêu cực liên quan đến sản phẩm.

Theo cựu lãnh đạo LG, trong bối cảnh mạng xã hội và video ngắn có thể khiến một sự cố lan truyền với tốc độ rất nhanh, doanh nghiệp không còn nhiều thời gian để chờ đợi.

Ông cho rằng một công ty không nên chờ đến khi có đầy đủ mọi câu trả lời mới chủ động lên tiếng. Thay vào đó, doanh nghiệp cần nhanh chóng đưa ra thông tin ban đầu, thể hiện rằng họ đã ghi nhận vấn đề và đang điều tra.

Kenneth Hong, cựu lãnh đạo truyền thông toàn cầu của LG, cho rằng Apple nên minh bạch hơn khi phản hồi về các trường hợp iPhone Duo nứt màn hình (Ảnh: PhoneArena).

Thông điệp chính của Hong là các hãng công nghệ cần minh bạch hơn với người dùng trong quá trình xử lý khủng hoảng truyền thông.

Theo PhoneArena, đây cũng là điểm Apple thường bị chỉ trích khi hãng có xu hướng thận trọng và hạn chế công bố chi tiết trong giai đoạn đầu của các sự cố sản phẩm.

Tuy nhiên, nhận định của Hong xuất phát từ góc nhìn truyền thông. Ông không đưa ra bằng chứng kỹ thuật mới về nguyên nhân khiến một số iPhone Duo bị nứt màn hình và cũng không khẳng định thiết bị gặp lỗi thiết kế.

Nguyên nhân nứt màn hình vẫn chưa rõ

“Crackgate” là thuật ngữ được cộng đồng sử dụng để mô tả các trường hợp iPhone Duo bị hỏng màn hình trong được chia sẻ sau khi thiết bị mở bán.

Một số trường hợp ghi nhận vết nứt hoặc vùng hiển thị bị lỗi xuất hiện gần đường gập và khu vực bản lề. Có người dùng cho biết thiết bị gặp sự cố chỉ sau vài giờ sử dụng.

Một số trường hợp iPhone Duo bị hỏng màn hình trong gần khu vực đường gập được người dùng chia sẻ sau khi thiết bị mở bán (Ảnh: Thepcenthusiast).

PhoneArena cho biết nguyên nhân hiện vẫn đang được suy đoán và chưa có bằng chứng đủ để khẳng định đây là lỗi kỹ thuật chung của iPhone Duo.

Trước đó, iFixit sau khi tháo rời thiết bị đã chỉ ra một số vị trí trong cơ cấu bản lề có khả năng tạo áp lực lên màn hình trong. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết kỹ thuật và chưa được xác nhận là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến những trường hợp hỏng màn hình.

Apple cũng đã ghi nhận một số lượng nhỏ thiết bị gặp sự cố và hướng dẫn người dùng liên hệ bộ phận hỗ trợ để kiểm tra từng trường hợp.

Vì vậy, câu nói “Họ gập sai cách rồi” của Kenneth Hong không nên được hiểu là lời giải thích cho sự cố. Điểm ông muốn nhấn mạnh nằm ở cách Apple giao tiếp với người dùng khi những nghi vấn về độ bền của sản phẩm đang lan rộng trên mạng xã hội.

Theo Hong, việc chủ động cung cấp thông tin sớm và minh bạch hơn có thể giúp doanh nghiệp kiểm soát tốt hơn những đồn đoán trước khi sự việc bị đẩy đi quá xa.