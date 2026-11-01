Cách đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi qua VNeID

Vì sao nên đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi?

Theo quy định hiện hành, trẻ em dưới 14 tuổi có thể được cấp tài khoản định danh điện tử nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, công dân Việt Nam từ đủ 6 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng có thể được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 hoặc mức độ 2 khi có nhu cầu. Trẻ dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước có thể được cấp tài khoản mức độ 1 khi có nhu cầu.

Đối với trẻ dưới 14 tuổi, cha, mẹ hoặc người đại diện, người giám hộ hợp pháp thực hiện thủ tục đăng ký.

Với tài khoản mức độ 1, người đại diện hoặc người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình để đăng ký cho trẻ qua ứng dụng VNeID.

Để được cấp tài khoản mức độ 2, trẻ phải đến cơ quan công an hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước cùng người đại diện hoặc người giám hộ.

Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử mang lại nhiều tiện ích cho trẻ em và phụ huynh. Thông qua VNeID, người dùng có thể khai thác thông tin, giấy tờ đã được tích hợp để thực hiện một số thủ tục hành chính, sử dụng thông tin thẻ bảo hiểm y tế điện tử và xuất trình giấy tờ khi cần thiết theo quy định.

Đối với việc đi máy bay trên các chuyến bay nội địa, trẻ dưới 14 tuổi có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình hoặc thông tin nhân thân được tích hợp trong tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của cha, mẹ, người giám hộ hoặc người đi cùng chuyến bay, theo quy định về giấy tờ làm thủ tục hàng không.

Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ căn cước, thủ tục đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử được thực hiện đồng thời với thủ tục cấp thẻ căn cước.

Quy trình đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trẻ dưới 14 tuổi thông qua VNeID

Sau khi cập nhật ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất và tài khoản định danh điện tử mức 2 đã được kích hoạt, bạn đọc có thể thực hiện theo các bước sau để đăng ký tài khoản định danh điện tử cho người dưới 14 tuổi thông qua ứng dụng VNeID:

- Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại của cha, mẹ hoặc người giám hộ, đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Từ giao diện chính của ứng dụng, nhấn vào nút “Định danh người dưới 14 tuổi” tại mục “Nhóm dịch vụ”, sau đó chọn “Đăng ký tài khoản định danh cho người dưới 14 tuổi” tại hộp thoại hiện ra.

Nhập mật khẩu bảo vệ dữ liệu trên VNeID để tiếp tục.

- Nhấn nút “Tạo mới yêu cầu” tại giao diện hiện ra. Chọn một trong các phương thức xác thực thông tin và nhấn nút “Tiếp tục”.

Tại đây, bạn nên chọn phương thức “Nhập thông tin xác thực”.

- Điền đầy đủ thông tin của trẻ dưới 14 tuổi cần đăng ký tài khoản định danh, sau đó nhấn nút “Tiếp tục”.

Lưu ý: để xem “Số định danh cá nhân” của trẻ, bạn có thể truy cập vào mục “Thông tin cư trú” trên VNeID (trong trường hợp trẻ đã khai báo cư trú) hoặc xem trên giấy khai sinh của trẻ (đối với trẻ chào đời và được cấp giấy khai sinh sau ngày 1/1/2016).

Tại giao diện tiếp theo, ứng dụng VNeID sẽ hiển thị thông tin cá nhân của người đang đề nghị cấp tài khoản định danh cho trẻ em dưới 14 tuổi. Bạn kiểm tra thông tin, chọn mối quan hệ với trẻ, sau đó nhấn nút “Kiểm tra thông tin”.

Ứng dụng VNeID sẽ yêu cầu người dùng xác thực bước đăng ký bằng gương mặt. Bạn cần phải hướng camera trước trên smartphone vào gương mặt của mình sao cho toàn bộ gương mặt lọt vào khung viền của ứng dụng.

Bạn cần di chuyển điện thoại cho đến khi giao diện “Xác thực gương mặt” hiện ra để đảm bảo ứng dụng đã nhận diện được gương mặt của bạn.

Sau khi đã chụp ảnh, bạn kiểm tra lại thông tin đã khai báo, đánh dấu vào tùy chọn “Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật”, sau đó nhấn nút “Gửi hồ sơ”.

Như vậy bạn đã hoàn tất quá trình tạo yêu cầu đăng ký tài khoản định danh cho người dưới 14 tuổi.

Sau khi yêu cầu được chấp thuận, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự Xã hội sẽ gửi tin nhắn về số điện thoại của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để thông báo hồ sơ đã được phê duyệt, nghĩa là tài khoản định danh điện tử của trẻ dưới 14 tuổi đã được cấp.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử mới được cấp cho trẻ dưới 14 tuổi

Sau khi trẻ em đã được cấp tài khoản định danh điện tử, cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có thể kích hoạt tài khoản định danh cho trẻ thông qua ứng dụng VNeID hoặc thông qua trang web VNeID.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh của trẻ em bằng VNeID

Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có thể thực hiện theo các bước dưới đây để kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho trẻ em dưới 14 tuổi:

- Truy cập vào ứng dụng VNeID trên smartphone, nhấn chọn “Đổi tài khoản”, sau đó chọn “Kích hoạt” tại giao diện hiện ra.

- Bước tiếp theo, bạn điền số định danh cá nhân của trẻ, số điện thoại của người đã làm thủ tục xin cấp tài khoản định danh cho trẻ và nhấn nút “Gửi yêu cầu”.

Một hộp thoại sẽ hiện ra thông báo “Tài khoản của bạn đã được kích hoạt”.

- Bây giờ, bạn quay trở lại giao diện đăng nhập của ứng dụng VNeID, điền số định danh cá nhân của trẻ và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản.

Lưu ý: mật khẩu và passcode (mật mã bảo vệ thông tin trên ứng dụng VNeID) tài khoản định danh của trẻ em dưới 14 tuổi chính là mật khẩu và passcode đang sử dụng cho tài khoản định danh của cha, mẹ hoặc người giám hộ đã đăng ký hồ sơ cấp tài khoản cho trẻ.

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh của trẻ em thông qua trang web của VNeID

Trong trường hợp không muốn đăng xuất tài khoản VNeID của mình khỏi smartphone, bạn đọc có thể kích hoạt tài khoản của trẻ thông qua trang web chính thức của VNeID.

- Đầu tiên, truy cập trang web tại https://vneid.gov.vn/, nhấn nút “Kích hoạt tài khoản” trên giao diện trang web.

- Bước tiếp theo, bạn điền số định danh cá nhân của trẻ, số điện thoại của người đã làm thủ tục xin cấp tài khoản định danh cho trẻ và nhấn nút “Gửi yêu cầu”.

Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh cho trẻ em dưới 14 tuổi.

Người dùng có thể đăng nhập tài khoản định danh này vào ứng dụng VNeID trên smartphone của trẻ (nếu trẻ em đã có điện thoại riêng), sau đó tích hợp các loại giấy tờ của trẻ như thẻ BHYT, học bạ… để xuất trình các loại giấy tờ này khi cần.