MobiFone tặng 17GB data miễn phí cho khách hàng sử dụng iPhone 17 Series

Theo đó, tất cả thuê bao MobiFone sử dụng iPhone 17 Series sẽ được tặng gói cước I17S với 17GB data tốc độ cao, miễn phí trong 17 ngày.

iPhone 17 Series trở thành tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu nhờ hàng loạt nâng cấp. Thiết bị sở hữu màn hình Super Retina XDR 6,3inch cùng tần số quét ProMotion 120 Hz và viền mỏng, mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét, mượt mà.

Hệ thống camera cũng được cải tiến mạnh mẽ với cảm biến chính 48MP Dual Fusion và camera trước 18MP tích hợp tính năng Center Stage, hỗ trợ quay video 4K60fps ở chế độ Cinematic Mode.

Máy được trang bị chip A19 với khả năng tối ưu hóa cho trí tuệ nhân tạo và học máy, thời lượng pin được cải thiện đáng kể, hỗ trợ sạc nhanh 50% trong khoảng 20 phút.

iPhone 17 Series còn nâng cấp khả năng kết nối với Wi-Fi 7, Bluetooth 6, cổng USB-C, công nghệ MagSafe và Qi-2, chạy hệ điều hành iOS 26 mới nhất cùng nhiều tính năng thông minh, đồng thời đạt chuẩn chống nước, chống bụi IP68 với thiết kế Ceramic Shield 2 bền bỉ.

Đồng hành cùng sự ra mắt của dòng iPhone mới, MobiFone dành tặng gói cước I17S cho khách hàng đang sử dụng iPhone 17 Series trên toàn quốc với 17GB data tốc độ cao sử dụng trong 17 ngày, được áp dụng cho cả thuê bao trả trước và trả sau.

Mỗi thiết bị iPhone 17 Series theo IMEI và mỗi thuê bao sẽ được nhận 1 gói I17S miễn phí trong suốt thời gian khuyến mại từ 19/9 đến hết ngày 5/10.

Điểm tiện lợi là khách hàng không cần thao tác đăng ký. Khi hệ thống MobiFone xác định thuê bao đáp ứng điều kiện, gói cước I17S sẽ tự động được kích hoạt. Người dùng sẽ nhận tin nhắn thông báo từ tổng đài và chỉ cần bật dữ liệu di động để bắt đầu trải nghiệm. Để kiểm tra dung lượng, khách hàng có thể soạn tin nhắn theo cú pháp “KT ALL” gửi 9199.

Song song với I17S, MobiFone cũng đang phát triển hệ sinh thái các gói cước 5G nhằm tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng iPhone 17 Series. Các gói cước này đáp ứng đa dạng nhu cầu từ học tập, làm việc, giải trí trực tuyến cho đến các dịch vụ cao cấp, với dung lượng lớn và tốc độ truy cập ổn định.

Khách hàng có thể đăng ký trực tiếp trên ứng dụng My MobiFone, qua tin nhắn SMS hoặc tìm hiểu chi tiết trên website https://5g.mobifone.vn của nhà mạng.

Với những ai có nhu cầu ngắn hạn, nhà mạng mang đến các gói 5G theo ngày như 5G1D, 5G3D hay 5G7D, cho phép sử dụng đến 8GB data mỗi ngày trong thời gian 1, 3 hoặc 7 ngày. Đây là lựa chọn phù hợp cho người dùng cần truy cập Internet tốc độ cao để học tập, làm việc trực tuyến, xem video hay đi du lịch ngắn ngày với chi phí chỉ từ 12.000 đồng/ngày.

Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu kết nối thường xuyên và đa dạng hơn, MobiFone cung cấp các gói 5G độc quyền như 5GV, 5GC và 5GLQ. Các gói cước này không chỉ mang lại dung lượng lên đến 180GB mỗi tháng cùng tốc độ vượt trội, mà còn đi kèm nhiều tiện ích như miễn phí truy cập mạng xã hội, ưu đãi gọi thoại và tặng thêm tài khoản để chơi game, xem truyền hình hay các dịch vụ giải trí trực tuyến.

MobiFone còn giới thiệu gói dung lượng lớn SMAX với 5.000 GB data, kèm 5.000 phút gọi nội mạng và 500 phút liên mạng. Đây là giải pháp toàn diện, giúp người dùng kết nối không giới hạn, trải nghiệm tốc độ bứt phá và đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh điện thoại thông minh ngày càng trở thành trung tâm kết nối cho liên lạc, công việc, giải trí và sáng tạo nội dung, sự kết hợp giữa iPhone 17 Series và các gói cước 5G tốc độ cao của MobiFone được kỳ vọng sẽ mang lại trải nghiệm toàn diện hơn cho người dùng.

Với ưu đãi I17S, khách hàng có cơ hội khai thác tối đa sức mạnh của sản phẩm công nghệ mới, tận hưởng Internet tốc độ cao mọi lúc, mọi nơi mà không lo gián đoạn.