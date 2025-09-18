Meta ra mắt kính thông minh tích hợp màn hình

Meta cho biết, mục tiêu là đưa công nghệ AI và thực tế tăng cường đến gần hơn với người dùng đại chúng (Ảnh: Meta).

Tâm điểm của sự kiện là chiếc Meta Ray-Ban Display, mẫu kính đầu tiên của công ty tích hợp màn hình hiển thị, hứa hẹn một tương lai nơi thế giới số và thực hòa quyện làm một.

Meta Ray-Ban Display mang một tham vọng trở thành cầu nối giữa những chiếc kính thông minh chỉ hỗ trợ âm thanh hiện tại và các thiết bị thực tế tăng cường (AR). Sản phẩm này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình xây dựng metaverse của Meta.

Chiếc kính có mức giá 799 USD: "Đây là loại kính có kiểu dáng cổ điển mà bạn mong đợi từ Ray-Ban, nhưng chúng là loại kính AI đầu tiên có màn hình độ phân giải cao", Mark Zuckerberg chia sẻ.

Điểm đột phá của chiếc kính này nằm ở một màn hình kỹ thuật số nhỏ được tích hợp khéo léo, cho phép người dùng xem video, đọc và trả lời tin nhắn văn bản ngay trên tròng kính.

Màn hình này được thiết kế để không che khuất tầm nhìn và sẽ tự động biến mất khi không sử dụng.

Để tương tác với màn hình, người dùng sẽ sử dụng Meta Neural Band - một chiếc vòng đeo tay công nghệ thần kinh (EMG) - cho phép điều khiển thiết bị bằng những cử chỉ tay tinh tế.

Sự kết hợp này mở ra một phương thức tương tác hoàn toàn mới, tự nhiên và liền mạch hơn so với việc phải chạm vào gọng kính hay dùng điện thoại.

Trong buổi trình diễn, Zuckerberg đã nhiều lần cố gắng gọi điện cho Giám đốc Công nghệ Andrew Bosworth nhưng không thành công, một khoảnh khắc khiến ông phải thừa nhận: "Điều này, bạn biết đấy, nó vẫn xảy ra".

Sự cố nhỏ này là một lời nhắc nhở rằng công nghệ tiên phong luôn đi kèm với những thử thách.

Bên cạnh mẫu kính flagship, Meta còn làm mới và mở rộng dòng sản phẩm của mình để tiếp cận nhiều đối tượng hơn.

Đầu tiên là chiếc Oakley Meta Vanguard (499 USD); hướng đến các vận động viên thể thao cường độ cao như trượt tuyết hay đạp xe leo núi, mẫu kính này có thiết kế bao quanh thể thao, ôm sát thái dương.

Sản phẩm được trang bị một nút bấm vật lý được đặt ở vị trí thuận tiện dưới gọng kính, giúp người dùng dễ dàng chụp ảnh, quay video ngay cả khi đang đội mũ bảo hiểm.

Với thời lượng pin lên đến 9 giờ, khả năng quay video 3K và loa tích hợp lớn hơn, Vanguard có thể kết nối với đồng hồ Garmin để theo dõi các chỉ số sức khỏe thông qua trợ lý Meta AI. Sản phẩm sẽ ra mắt vào ngày 21/10.

Màn hình kỹ thuật số nhỏ được tích hợp khéo léo, cho phép người dùng xem video, đọc và trả lời tin nhắn văn bản ngay trên tròng kính (Ảnh: Meta).

Ray-Ban Meta Gen 2 (giá 379 USD): Đây là phiên bản nâng cấp của dòng kính thông minh nguyên bản, với những cải tiến đáng giá. Thời lượng pin được tăng gấp đôi, lên tới 8 giờ cho một lần sạc. Camera cũng được nâng cấp có khả năng quay video chất lượng 3K Ultra HD. Với mức giá tăng nhẹ so với thế hệ trước, Ray-Ban Meta Gen 2 đã có mặt trên thị trường ngay sau sự kiện.

Trong khuôn khổ sự kiện, Zuckerberg cũng công bố Horizon TV, một nền tảng giải trí mới cho phép người dùng xem các chương trình truyền hình, sự kiện thể thao và phim ảnh thông qua kính thực tế ảo Quest VR. Với sự hợp tác từ các ông lớn như Disney và Universal Pictures, Meta đang cho thấy rõ chiến lược xây dựng một hệ sinh thái nội dung phong phú để hỗ trợ cho tham vọng phần cứng của mình.

Những sản phẩm mới được phát triển dựa trên sự hợp tác chiến lược dài hạn với tập đoàn kính mắt EssilorLuxottica, cho thấy Meta đang nghiêm túc đầu tư vào một tương lai nơi máy tính không còn nằm trên bàn hay trong túi, mà được đeo ngay trước mắt chúng ta.