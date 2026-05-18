MacBook Neo vẫn khan hàng tại Việt Nam

Tham khảo tại một số đại lý, hai phiên bản màu hồng phấn và màu vàng nhạt của MacBook Neo đang ở trong tình trạng tạm thời hết hàng. Khi đặt mua trên cửa hàng trực tuyến của Apple, người dùng được thông báo thời gian chờ nhận máy kéo dài 2-4 tuần.

“MacBook Neo đến nay vẫn cháy hàng, đặc biệt là phiên bản màu hồng ở cả hai tùy chọn 256GB và 512GB. Dự kiến trong khoảng 1-2 tháng tới, nguồn cung sẽ dần được cải thiện và ổn định hơn”, ông Nguyễn Như Thành, phó giám đốc ngành hàng Apple tại hệ thống FPT Shop, chia sẻ.

MacBook Neo là chiếc máy tính Mac đầu tiên được trang bị chip xử lý của điện thoại. Cụ thể, thiết bị tích hợp con chip A18 Pro ra mắt lần đầu trên các mẫu iPhone 16 Pro vào năm 2024.

Con chip A18 Pro trên MacBook Neo có 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, cùng với đó là 16 lõi Neural Engine. Máy sở hữu dung lượng RAM 8GB đi kèm tùy chọn bộ nhớ 256/512GB. Trong đó, phiên bản 512GB sẽ đi kèm với bàn phím Magic Keyboard tích hợp cảm biến vân tay Touch ID. Phiên bản 256GB không tích hợp vân tay.

“Ở một số phiên bản màu sắc hoặc cấu hình nhất định vẫn có tình trạng phân bổ chưa đồng đều. Do đó, thời gian chờ nhận hàng có thể kéo dài hơn bình thường. Khi Apple bổ sung thêm hàng cho các đại lý, nguồn cung sẽ dần ổn định và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng”, đại diện Hoàng Hà Mobile chia sẻ.

Hiện tại, MacBook Neo đang được các đại lý chào bán với mức giá 16 triệu đồng cho phiên bản 256GB và 18,5 triệu đồng cho bản 512GB. Mức giảm này tương đương 500.000 đồng cho cả hai phiên bản bộ nhớ.

Bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc Ngành hàng Apple tại hệ thống Di Động Việt, cho biết sức mua của MacBook Neo hiện cao hơn nhóm MacBook chạy chip M phiên bản Pro các đời trước như M1 và M2. So với MacBook Air M5 mới ra mắt, sức mua của MacBook Neo gần như tương đương.

“MacBook Neo được định vị rõ là dòng sản phẩm dành cho nhóm học sinh, sinh viên và người dùng cần một thiết bị phục vụ học tập, làm việc cơ bản với mức chi phí dễ tiếp cận hơn. Dự kiến, sức mua của dòng máy này sẽ tăng mạnh hơn vào giai đoạn cuối năm khi nhóm học sinh, sinh viên mua sắm thiết bị cho năm học mới”, bà Yến nói thêm.

Theo một số nguồn tin rò rỉ, Apple đang cân nhắc việc loại bỏ phiên bản cấu hình thấp nhất của MacBook Neo. Động thái này được xem là một trong những giải pháp nhằm đối phó với tình trạng chi phí sản xuất ngày càng tăng. Tại thị trường Việt Nam, hãng chưa triển khai bất cứ thay đổi nào đối với dòng sản phẩm này.