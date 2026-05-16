Chặn đứng đường dây tuồn iPhone, máy tính cũ qua cửa khẩu

Cục Hải quan cho biết đã phát hiện nhiều vụ việc có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại các địa bàn Lạng Sơn, Móng Cái và Cao Bằng.

Các hoạt động kiểm tra được triển khai trong quá trình thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của Cục Hải quan về kiểm soát buôn lậu, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại Lạng Sơn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu miền Bắc (Đội 1) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Hải quan cửa khẩu Chi Ma kiểm tra thực tế một lô hàng nhập khẩu mở tờ khai ngày 13/5. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 7 mặt hàng có dấu hiệu nghi ngờ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gồm 30 áo phông nam ngắn tay gắn nhãn hiệu Burberry; 490 đôi dép người lớn và trẻ em mang nhãn hiệu Crocs, Adidas và 180 túi xách gắn nhãn hiệu Coach.

Cũng tại địa bàn này, Đội 1 phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị kiểm tra một lô hàng quá cảnh mở tờ khai ngày 10/5. Kết quả cho thấy ngoài các mặt hàng phù hợp khai báo còn có 14 mục hàng không khai báo.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng có dấu hiệu nghi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ như 432 tuýp sữa rửa mặt, 2.592 tuýp kem trị sẹo, 936 hộp kem ủ tóc, 432 hộp kem bôi săn chắc mông, 480 hộp kem dưỡng ẩm mang nhãn hiệu Sadoer; 4.200 hộp kem chống nắng nhãn hiệu Formbo và 250 đôi giày cao gót nữ gắn nhãn hiệu Dolce&Gabbana.

Các lô hàng bị thu giữ (Ảnh: Cục Hải quan).

Tại Móng Cái, lực lượng chức năng kiểm tra một lô hàng quá cảnh và phát hiện nhiều sai lệch so với khai báo. Trong đó có 6 mục hàng không có hàng theo khai báo, 3 mục hàng thiếu số lượng và 23 mục hàng không khai báo.

Đáng chú ý, cơ quan hải quan phát hiện nhiều thiết bị điện tử nghi đã qua sử dụng gồm 54 máy tính xách tay của các nhãn hiệu Lenovo, Acer, HP, Asus, Apple, Dell; 24 điện thoại iPhone và 40 máy tính bảng Apple.

Máy tính bị thu giữ (Cục Hải quan).

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện các mặt hàng nghi giả mạo nhãn hiệu, giả mạo xuất xứ gồm 504 dây sạc điện thoại ghi xuất xứ “Made in Vietnam”, 1.000 củ sạc điện thoại có in biểu tượng quả táo Apple cùng dòng chữ “Designed Apple” và 15 đôi dép nam gắn nhãn hiệu Louis Vuitton.

Trong khi đó tại Cao Bằng, Đội 1 phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh kiểm tra lô hàng quá cảnh mở tờ khai ngày 11/5, phát hiện 22 máy tính xách tay MacBook Pro và MacBook có biểu tượng quả táo khuyết nghi đã qua sử dụng, cùng 9 máy tính xách tay hiệu Microsoft và một số mặt hàng không khai báo.

Các vụ việc đang được cơ quan hải quan tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.