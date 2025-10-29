Lý do Vertu vẫn giữ yếu tố thủ công trong thời đại AI

Giữ lại bàn tay con người giữa thời đại máy móc

Thế giới công nghệ đang chứng kiến sự thay đổi chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo tham gia thiết kế, lắp ráp, thậm chí kiểm thử sản phẩm, khiến “bàn tay con người” dần bị thay thế trong hầu hết quy trình.

Nhưng tại nhà máy Vertu ở Anh, những nghệ nhân vẫn khâu từng đường da, đánh bóng từng mảnh thép và lắp ráp hàng trăm linh kiện hoàn toàn thủ công.

Triết lý “human touch” (chạm đến cảm xúc con người) là cốt lõi giúp Vertu khác biệt suốt hơn hai thập kỷ. Mỗi sản phẩm được hoàn thiện bởi một nghệ nhân duy nhất, người đặt chữ ký của mình sau khi chiếc máy được lắp xong như một sự cam kết về danh dự và trách nhiệm.

Quy trình đó được duy trì kể cả trong giai đoạn những mẫu điện thoại cao cấp nhất của hãng ra mắt giới mộ điệu.

Chiếc điện thoại lấy cảm hứng từ chim ưng Gyrfalcon (Ảnh: Vertu).

Mới đây nhất, Vertu vừa trình làng mẫu điện thoại thông minh Agent Q - phiên bản mới nhất trong dòng sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nơi công nghệ hiện đại được nâng tầm bởi nghệ thuật chế tác thủ công, tạo nên chuẩn mực mới cho khái niệm xa xỉ công nghệ.

Agent Q vẫn mang tinh thần thủ công Anh quốc nhưng được kết hợp cùng công nghệ hiện đại: khung thép chịu lực 150kg, hơn 320 linh kiện lắp ráp tỉ mỉ, phần khay SIM lấy cảm hứng từ cánh chim ưng, biểu tượng cho quyền năng và tự do.

Điểm nhấn khác nằm ở lớp da bao trọn thân máy được định hình liền mạch 180 độ, sử dụng kỹ thuật may yên ngựa truyền thống. Từng chi tiết, từ phím điều khiển ruby đến gối gốm nung 1.200 độ C đều cho thấy Vertu vẫn xem chế tác là một giá trị mang tính nghệ thuật.

Bên trong thiết kế thủ công tỉ mỉ ấy là nền tảng AI thế hệ mới của Vertu. Agent Q vận hành trên hệ thống Agent Phone, cho phép người dùng ra lệnh bằng ý định, máy sẽ tự động thực hiện trọn vẹn.

Hệ thống AIGS Concierge của Vertu hoạt động 24/7, kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và đội ngũ trợ lý cá nhân thực, nhờ khả năng học thói quen và dự đoán nhu cầu, hệ thống có thể xử lý cả những yêu cầu đặc biệt.

Ba trụ cột gồm mạng lưới đại lý toàn cầu, dịch vụ chủ động và yếu tố con người giúp Vertu tạo nên trải nghiệm cá nhân hóa: nơi công nghệ đóng vai trò phục vụ người dùng.

Giá trị của sự kiên định

Khi thế giới bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, lựa chọn giữ lại yếu tố thủ công nghe có vẻ ngược dòng. Nhưng chính sự kiên định ấy khiến Vertu trở thành thương hiệu hiếm hoi vẫn gắn liền với cảm xúc con người, nơi mỗi chiếc điện thoại đều có câu chuyện riêng.

Phiên bản Vertu Agent Q Jade White, mang tinh thần thuần khiết và tinh xảo của nghệ thuật Anh quốc (Ảnh: Vertu).

Tại Việt Nam, Vertu Việt Nam ghi nhận lượng khách hàng đặt chế tác bespoke (đặt riêng) tăng rõ rệt từ đầu quý IV. Một phần đến từ xu hướng quà tặng mang dấu ấn cá nhân, phần khác vì người dùng đánh giá cao độ bền, độ an toàn và sự riêng tư của hệ thống bảo mật Vertu OS.

Với những người yêu công nghệ xa xỉ, Agent Q là minh chứng rằng cảm xúc và tinh hoa thủ công vẫn có chỗ đứng giữa thời đại AI.

Trải nghiệm xa xỉ với Vertu Agent Q: cảm giác thủ công, công nghệ tinh tế (Ảnh: Vertu).

“Khách hàng Việt Nam ngày càng yêu cầu cao hơn với sản phẩm họ chọn. Một chiếc điện thoại xa xỉ bây giờ không chỉ cần mạnh về công nghệ mà còn phải mang cảm xúc và giá trị cá nhân. Vertu Việt Nam luôn cố gắng giữ trọn tinh thần đó, để mỗi chiếc máy trao đến tay chủ nhân là một tác phẩm mang dấu ấn riêng biệt”, đại diện Vertu Việt Nam cho biết.

Song song với yếu tố chế tác, Vertu còn xây dựng “pháo đài bảo mật bốn lớp”, bao gồm chip mã hóa cấp quân sự, hệ thống riêng cho công việc, cá nhân và riêng tư, cùng ứng dụng bảo mật độc quyền với chat mã hóa đầu cuối.

Chính sự kết hợp giữa AI thông minh và nghệ thuật thủ công tinh xảo đã giúp Vertu tạo nên chuẩn mực của điện thoại xa xỉ trong kỷ nguyên kết nối thông minh.

Vertu Agent Q đang nhận được sự quan tâm từ giới mộ điệu (Ảnh: Vertu).

Khi sức hút từ các dòng Vertu cao cấp như Agent Q, Signature V 4G hay Metavertu 2 Max tăng mạnh tại Việt Nam, thị trường cũng xuất hiện nhiều nguồn hàng không rõ xuất xứ.

Các thiết bị này có thể là hàng xách tay, hàng không rõ nguồn gốc, không được kiểm định, không có chứng nhận bảo hành quốc tế, tiềm ẩn rủi ro lớn về chất lượng và quyền riêng tư.

Không gian flagship store chuẩn Vertu England (Ảnh: Vertu).

Để đảm bảo quyền lợi người dùng, Vertu toàn cầu chỉ ủy quyền phân phối chính thức cho Vertu Việt Nam - đơn vị duy nhất tại Việt Nam được cấp chứng nhận xuất xưởng, bảo hành toàn cầu và hậu mãi chính hãng.

Việc chọn mua tại các showroom chính thức cũng giúp khách hàng được trải nghiệm quy trình bàn giao chuẩn Vertu và hỗ trợ trọn đời trong suốt quá trình sử dụng.

Thông tin liên hệ:

Vertu Việt Nam là đại diện phân phối và bán lẻ duy nhất của Vertu England

Fanpage: Vertu chính hãng Việt Nam

Website: https://vertuvietnam.vn

Email: support@vertuvietnam.vn

Hotline: 0877 999 979