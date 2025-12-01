LPBS tăng tốc chuyển đổi số cùng eCloudvalley

Với mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tư số 1 Việt Nam, LPBS đang ứng dụng dữ liệu và AI để mang đến dịch vụ tài chính nhanh, thông minh hơn và cá nhân hóa 24/7.

Xây dựng nền tảng dữ liệu tập trung - “Xương sống” của ngân hàng đầu tư số

Để hiện thực hóa chiến lược trở thành ngân hàng đầu tư số hàng đầu, LPBS đã xây dựng hệ sinh thái dữ liệu tập trung trên hạ tầng đám mây AWS, thông qua hợp tác với eCloudvalley - đối tác Premier Tier Services của AWS.

Giải pháp dữ liệu này hợp nhất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm hệ thống giao dịch chứng khoán, dữ liệu thị trường thời gian thực và các nguồn bên thứ ba, đồng thời đảm bảo chất lượng dữ liệu cao và khả năng phân tích dữ liệu thời gian thực, trong khi vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế nghiêm ngặt.

Các dịch vụ được sử dụng bao gồm Amazon S3 phục vụ cho lưu trữ hồ sơ dữ liệu (data lake), AWS Database Migration Service (AWS DMS) để di chuyển dữ liệu, AWS Glue và Lambda cho xử lý dữ liệu phi máy chủ, Amazon Redshift và Amazon Athena để phân tích, Amazon QuickSight cho trực quan hóa dữ liệu.

Đội ngũ kỹ thuật eCloudvalley và LPBS đang cùng thảo luận cho dự án chuyển đổi số (Ảnh: LPBS).

Đây chính là nền tảng cốt lõi để LPBS triển khai các ứng dụng công nghệ cao như Business Intelligence, Machine Learning và đặc biệt là Gen AI - những công cụ đang thay đổi cách thức vận hành và phục vụ khách hàng của các tổ chức tài chính hiện đại.

Nền tảng dữ liệu tập trung giúp LPBS chuyển mình từ mô hình truyền thống, nơi dữ liệu bị phân mảnh và xử lý thủ công, sang mô hình doanh nghiệp vận hành dựa trên dữ liệu, hỗ trợ bởi AI (Data-driven & AI-powered), tạo tiền đề cho việc cung cấp các dịch vụ tài chính thông minh, nhanh chóng và lấy khách hàng làm trung tâm.

Nhờ hạ tầng này, các báo cáo quản trị, phân tích danh mục đầu tư và cảnh báo rủi ro giờ đây được thực hiện tức thì, giúp lãnh đạo và nhân viên đưa ra quyết định chính xác hơn, đồng thời mở đường cho các trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa trong tương lai gần.

Ông Doãn Trung Kiên - Giám đốc điều hành Khối Công nghệ thông tin (LPBS) (Ảnh: LPBS).

Ông Doãn Trung Kiên - Giám đốc điều hành Khối Công nghệ thông tin, Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank - chia sẻ: “Việc đầu tư mạnh vào dữ liệu và AI thể hiện cam kết của LPBS trong việc mang đến các dịch vụ tài chính hiện đại, nhanh chóng và lấy khách hàng làm trung tâm. Chúng tôi tin rằng, công nghệ chính là động lực tạo nên trải nghiệm vượt trội cho khách hàng và thúc đẩy hiệu quả vận hành”.

Trợ lý ảo GenAI - Bước tiến lớn trong dịch vụ khách hàng 24/7

Cùng với hệ thống dữ liệu tập trung, LPBS đã đưa vào vận hành trợ lý ảo Gen AI mang tên Athena, được xây dựng trên nền tảng Amazon Bedrock - một dịch vụ được quản lý toàn diện của AWS - để triển khai giải pháp hỗ trợ khách hàng thông minh.

eCloudvalley đã triển khai trợ lý ảo GenAI thành công với khả năng hiểu ngữ cảnh cuộc trò chuyện, phản hồi tự nhiên bằng tiếng Việt và cung cấp hỗ trợ tự động 24/7 với thời gian phản hồi nhanh hơn - giảm tới 70% so với các kênh truyền thống.

Trợ lý ảo xử lý hiệu quả tới 80% các yêu cầu hỗ trợ thông thường mà không cần can thiệp của nhân viên, từ giải đáp các thắc mắc cơ bản về thị trường chứng khoán đến tra cứu thông tin về các sản phẩm dịch vụ của LPBS.

Đội ngũ eCloudvalley cùng trao đổi triển khai dự án cho khách hàng LPBS (Ảnh: LPBS).

Nhờ đó, khách hàng nhận được sự hỗ trợ tức thì mọi lúc mọi nơi, giúp tăng cường sự hài lòng và lòng trung thành, đồng thời đội ngũ nhân sự của LPBS có thể tập trung vào các nghiệp vụ chuyên sâu và mang lại giá trị gia tăng cao hơn, như tư vấn đầu tư cá nhân hóa hoặc phân tích rủi ro phức tạp, giúp giảm chi phí vận hành.

Thông qua hợp tác chiến lược với eCloudvalley, Chứng khoán LPBank nâng tầm trải nghiệm tài chính - chứng khoán nhằm mang đến những dịch vụ tài chính thông minh, cá nhân hóa và bền vững cho khách hàng Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam theo định hướng số hóa quốc gia.

Ông Lê Nguyên Dũng cùng ông Hoàng Công Nguyên Vũ (Giám đốc điều hành Khối Vận hành LPBS), khẳng định sự hợp tác chiến lược chặc chẽ giữa eCloudvalley và LPBS (Ảnh: LPBS).

Ông Lê Nguyên Dũng - Giám đốc Điều hành Cloudvalley Việt Nam - nhận định: “LPBS là minh chứng cho việc doanh nghiệp Việt Nam có thể ứng dụng công nghệ Gen AI và dịch vụ đám mây của AWS để nâng cao hiệu quả vận hành và đổi mới dịch vụ. eCloudvalley tự hào đồng hành cùng LPBS trong hành trình này”.

Với hai trụ cột công nghệ vừa hoàn thiện - nền tảng dữ liệu tập trung và trợ lý ảo GenAI - Chứng khoán LPBank đặt nền móng để hiện thực hóa tham vọng trở thành ngân hàng đầu tư số hàng đầu Việt Nam trong thập kỷ tới.