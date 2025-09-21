Khóa cửa thông minh Hexa - Giải pháp an ninh tiên tiến từ Singapore

Công nghệ tiên phong từ Singapore

Khóa cửa thông minh Hexa là thương hiệu từ Singapore với nhà máy đặt tại Trung Quốc, sản phẩm tích hợp những công nghệ tiên tiến, đáp ứng kỳ vọng về tốc độ, tiện lợi và bảo mật tối ưu.

Khóa cửa thông minh Hexa trang bị công nghệ nhận diện tĩnh mạch lòng bàn tay (Palm Vein). Đây là công nghệ không tiếp xúc, dựa trên cấu trúc mạch máu dưới da, đảm bảo an toàn vượt trội, hạn chế nguy cơ bị làm giả vân tay.

Face ID 3D trên khóa Hexa có thể nhận diện khuôn mặt ba chiều, hoạt động hiệu quả trong mọi điều kiện ánh sáng, từ chối hình ảnh hoặc video giả mạo, phù hợp với người dùng cả khi đeo kính hay trang điểm.

Khóa Hexa có chức năng cảm biến vân tay tốc độ cao trong 0,5 giây, nhận diện chính xác, loại bỏ nguy cơ sao chép. Người dùng có thể kết nối khóa Hexa với ứng dụng di động để điều khiển khóa từ xa, cấp mã tạm thời và theo dõi lịch sử ra vào, mang lại sự tiện lợi tối đa.

Một số mẫu khóa cửa thông minh Hexa còn được trang bị màn hình màu hai mặt tích hợp trên thân khóa, hiển thị trạng thái và hỗ trợ giao tiếp hai chiều, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Khóa thông minh Hexa được trang bị đa dạng phương thức mở khóa tiên tiến (Ảnh: Hexa).

Tiêu chuẩn IP66 - Độ bền vượt trội

Việt Nam với khí hậu nhiệt đới gió mùa, độ ẩm cao, nồm ẩm mùa xuân và sương muối ở vùng ven biển đặt ra thách thức lớn cho các thiết bị điện tử. Khóa cửa thông minh Hexa vượt trội với tiêu chuẩn IP66. Khóa có khả năng chống bụi siêu mịn, ngăn bụi mịn xâm nhập, bảo vệ mạch điện.

Với khả năng chống nước mạnh mẽ, chịu được tia nước áp lực cao, khóa cửa Hexa phù hợp cho cửa ngoài trời, biệt thự, hoặc căn hộ chịu mưa tạt. Khóa cửa thông minh Hexa đảm bảo độ bền cao, giảm chi phí bảo trì và mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người dùng.

Hầu hết các dòng khóa thông minh Hexa đạt tiêu chuẩn chống bụi chống nước IP66 (Ảnh: Hexa).

Chứng nhận chống cháy - An toàn hàng đầu

Khóa cửa thông minh Hexa đáp ứng tiêu chuẩn chống cháy nghiêm ngặt từ Singapore, đạt khả năng chịu lửa 60-120 phút, được kiểm định và cấp chứng nhận bởi các cơ quan chuyên môn.

Tại Việt Nam, sản phẩm đáp ứng yêu cầu chống cháy cho các dự án lớn, mang lại sự an tâm cho người dùng và chủ đầu tư.

Hệ thống cung ứng và dịch vụ hậu mãi vượt trội

Khóa cửa thông minh Hexa không chỉ ấn tượng về công nghệ mà còn về dịch vụ hậu mãi. Hexa có hệ thống kho hàng lớn với kho 3.000m2 tại Bắc, Trung, Nam, đảm bảo cung ứng nhanh chóng cho khách hàng cá nhân và dự án lớn.

Hãng áp dụng chính sách bảo hành 2 năm, lắp đặt miễn phí, đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, đảm bảo khóa hoạt động ổn định. Bên cạnh đó, người dùng có thể yêu cầu hỗ trợ 24/7 qua đường dây nóng, Hexa sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề, mang lại trải nghiệm trọn vẹn.

Hệ thống kho hàng khóa cửa thông minh Hexa rộng tới 3.000m2 tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng, TPHCM (Ảnh: Hexa).

Khóa cửa thông minh Hexa không chỉ là thiết bị mở cửa mà còn góp phần tạo nên lối sống an toàn, tiện nghi và cao cấp. Với sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến, độ bền vượt trội và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, Hexa đang mang tới lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Website: https://hexavietnam.com.vn/

Hotline: 0396.778.778