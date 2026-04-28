iPhone 18 có thể xử lý AI tốt hơn nhờ nâng cấp này

Động thái này diễn ra trong bối cảnh khan hiếm linh kiện chip nhớ và RAM trên toàn cầu. Tuy vậy, Apple buộc phải nâng cấp thiết bị để có thể bắt kịp cuộc đua về trí tuệ nhân tạo (AI).

Các tính năng AI trong bộ công cụ Apple Intelligence đòi hỏi nhiều dung lượng RAM hơn (Ảnh: Bloomberg).

Trước đây, hệ điều hành iOS luôn được biết đến với khả năng tối ưu RAM hiệu quả nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa phần cứng và phần mềm. Điều này giúp cho Apple không cần phải chạy đua quá nhiều về dung lượng RAM trên các sản phẩm của hãng.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi cuộc đua AI diễn ra. Các tính năng trong bộ công cụ Apple Intelligence yêu cầu nhiều dung lượng RAM hơn để có thể hoạt động một cách mượt mà và ổn định.

Bên cạnh việc gia tăng dung lượng RAM, Apple được cho là sẽ hạ cấp một số linh kiện của máy nhằm đáp ứng mục tiêu không tăng giá bán sản phẩm. Theo đó, iPhone 18 sẽ bị cắt giảm một số thành phần phần cứng, khiến sản phẩm có nhiều nét tương đồng với phiên bản iPhone 18e giá rẻ.

Cắt giảm đầu tiên nằm ở chất lượng hiển thị. Năm ngoái, iPhone 17 sở hữu màn hình 6,3 inch với công nghệ ProMotion và độ sáng tối đa ngoài trời lên đến 3.000 nits. ProMotion là một trong những nâng cấp mới được tích hợp lên dòng iPhone tiêu chuẩn. Do đó, nhiều khả năng thông số độ sáng màn hình có thể bị giảm xuống.

Bên cạnh đó, việc cắt giảm số lượng nhân xử lý bên trong con chip cũng là một giải pháp giúp hãng giảm giá thành sản phẩm. Trước đó, iPhone 17 và iPhone 17e đều sử dụng chip A19. Tuy vậy, phiên bản trên iPhone 17 có 5 lõi GPU, thay vì phiên bản 4 lõi của iPhone 17e.

iPhone 18 bản tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2027 (Ảnh: GSMArena).

Theo báo cáo từ Nikkei Asia, Apple đang phát triển 5 mẫu iPhone mới. Ba trong số đó dự kiến ​​ra mắt vào nửa cuối năm 2026, bao gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold.

Phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt vào nửa đầu năm 2027. Báo cáo tiết lộ một chiếc iPhone Air thế hệ mới cũng đang được phát triển. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ thời gian cụ thể mẫu máy này ra mắt, nhưng dự kiến sản phẩm sẽ không được giới thiệu trong năm nay.

Việc chia nhỏ các đợt ra mắt iPhone sẽ giúp Apple tối ưu hóa nguồn cung. Đây được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thiếu hụt linh kiện bộ nhớ như hiện nay.