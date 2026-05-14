iOS 27 mang đến diện mạo mới cho Siri

Khi Siri được kích hoạt, một hình ảnh động dạng viên thuốc sẽ hiển thị trên khu vực Dynamic Island. Người dùng có thể đặt câu hỏi hoặc giao nhiệm vụ cho trợ lý ảo này. Kết quả sẽ được trả về dưới dạng cuộc hội thoại tương tự iMessage.

Trên iOS 27, trợ lý ảo Siri được phát triển dưới dạng chatbot độc lập (Ảnh: Forbes).

Bên cạnh đó, Apple cũng đang thiết kế một ứng dụng độc lập để người dùng có thể trò chuyện với Siri. Ứng dụng này sẽ cho phép người dùng xem lại các cuộc trò chuyện trước đó và bắt đầu các cuộc trò chuyện mới.

Giao diện chính sẽ hiển thị dạng lưới hình chữ nhật với tóm tắt các cuộc trò chuyện trước đó. Ứng dụng cũng hỗ trợ tải lên hình ảnh và tài liệu. Ngoài ra, người dùng có thể nhập liệu bằng giọng nói hoặc văn bản cho Siri.

Siri sẽ được thiết lập trở thành chatbot mặc định cho thanh tìm kiếm. Tuy vậy, người dùng vẫn có thể lựa chọn các chatbot khác để trò chuyện, chẳng hạn như ChatGPT hoặc Gemini.

Một số nguồn tin rò rỉ trước đó tiết lộ Apple sẽ tích hợp trực tiếp trợ lý ảo Siri vào ứng dụng Camera. Theo báo cáo từ MacRumors, ứng dụng Camera trên iOS 27 có thể sẽ bổ sung một chế độ Siri riêng biệt, hoạt động song song với các chế độ chụp ảnh, quay video hay chân dung quen thuộc.

Khi chế độ này được kích hoạt, giao diện Camera sẽ có sự thay đổi, với nút chụp ảnh có thể được thay thế bằng biểu tượng liên quan đến hệ thống trí tuệ nhân tạo của Apple, báo hiệu thiết bị đã sẵn sàng cho các tính năng thông minh.

Tính năng mới này được kỳ vọng sẽ tận dụng nền tảng "nhận diện hình ảnh thông minh" mà Apple đang phát triển. Thay vì chỉ đơn thuần chụp ảnh, người dùng có thể hướng camera vào một đối tượng và ngay lập tức nhận được các thông tin liên quan.

iOS 27 sẽ được giới thiệu vào tháng 6 tại sự kiện WWDC 2026 (Ảnh: MacRumors).

Chẳng hạn, hệ thống có thể nhận diện nhãn thực phẩm để hiển thị thông tin dinh dưỡng, quét danh thiếp để lưu thông tin liên hệ, hoặc nhận diện vật thể, địa điểm để cung cấp dữ liệu chi tiết.

Động thái này cho thấy Apple đang dịch chuyển mạnh mẽ sang trải nghiệm tìm kiếm bằng hình ảnh, thay vì chỉ dựa vào nhập liệu hoặc giọng nói như trước đây.

Việc đưa các tính năng trí tuệ nhân tạo ra khỏi những vị trí ẩn sâu trong hệ thống và tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Camera được xem là một bước đi chiến lược nhằm tăng khả năng tiếp cận và sử dụng của người dùng.