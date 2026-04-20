Tiết lộ mới về iOS 27

Giao diện màn hình chính trên iOS 27 sẽ được trang bị thêm 2 tùy chọn "Hoàn tác" và "Làm lại". Hai tùy chọn này cho phép người dùng tùy chỉnh các thay đổi trên màn hình chính dễ dàng hơn.

Bổ sung mới giúp người dùng tùy chỉnh giao diện iOS 27 dễ dàng hơn (Ảnh: MacRumors).

"Hiện tại, khi nhấn giữ màn hình chính, bạn sẽ thấy một bong bóng ở góc trên bên trái với bốn tùy chọn: Thêm tiện ích, Tùy chỉnh, Sửa hình nền và Sửa trang. Apple đang xem xét việc thêm các nút "Hoàn tác" và "Làm lại" để giúp việc thay đổi dễ dàng hơn", nguồn tin từ Bloomberg tiết lộ.

Bên cạnh đó, bàn phím iPhone cũng sẽ được cải tiến về tính năng tự động sửa lỗi. Nhiều khả năng, bàn phím mới trên iPhone sẽ được hỗ trợ bởi Apple Intelligence. Điều này cho phép thiết bị có thể đưa ra những gợi ý và chỉnh sửa tốt hơn với nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Theo kế hoạch, Apple sẽ tổ chức Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu thường niên lần thứ 37 (WWDC 2026) trong khoảng thời gian 8-12/6. Tại đây, công ty sẽ giới thiệu hàng loạt cập nhật mới bao gồm hệ điều hành iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 và visionOS 27.

Bản cập nhật iOS 27 sẽ có nhiều điểm tương đồng với hệ điều hành Mac OS X Snow Leopard ra mắt vào năm 2008. Cụ thể, phiên bản này chủ yếu tập trung vào việc sửa lỗi để cải thiện hiệu suất và độ ổn định của hệ điều hành.

iOS 27 sẽ được công bố tại WWDC 2026 diễn ra vào đầu tháng 6 (Ảnh: MacRumors).

Bên cạnh đó, Apple được cho là sẽ tập trung mang lại trải nghiệm AI liền mạch hơn trên iOS 27. Nỗ lực đó bao gồm quá trình tích hợp AI sâu hơn trên toàn hệ điều hành và một trợ lý ảo Siri có khả năng giao tiếp tốt hơn.

Trong vài năm qua, Apple đã phải đối mặt với không ít chỉ trích liên quan đến quá trình triển khai các tính năng AI. Điều này cũng làm dấy lên câu hỏi liệu công ty có đủ năng lực để bắt kịp các đối thủ hay không.

iOS 27 là cơ hội lớn nhất của Apple để thiết lập lại kỳ vọng và chứng minh rằng công ty có thể cạnh tranh mạnh mẽ trong cuộc đua AI.