iOS 27: Camera có thể quét calo, đọc nhãn dinh dưỡng

Apple được cho là đang phát triển một tính năng đột phá trên iOS 27, tích hợp trực tiếp trợ lý ảo Siri vào ứng dụng Camera, mở rộng đáng kể vai trò của trí tuệ nhân tạo trong trải nghiệm người dùng iPhone.

Theo báo cáo từ MacRumors, ứng dụng Camera trên iOS 27 có thể sẽ bổ sung một chế độ Siri riêng biệt, hoạt động song song với các chế độ chụp ảnh, quay video hay chân dung quen thuộc.

Khi chế độ này được kích hoạt, giao diện Camera sẽ có sự thay đổi, với nút chụp ảnh có thể được thay thế bằng biểu tượng liên quan đến hệ thống trí tuệ nhân tạo của Apple, báo hiệu thiết bị đã sẵn sàng cho các tính năng thông minh.

Tính năng mới này được kỳ vọng sẽ tận dụng nền tảng "nhận diện hình ảnh thông minh" mà Apple đang phát triển. Thay vì chỉ đơn thuần chụp ảnh, người dùng có thể hướng camera vào một đối tượng và ngay lập tức nhận được các thông tin liên quan.

Chẳng hạn, hệ thống có thể nhận diện nhãn thực phẩm để hiển thị thông tin dinh dưỡng, quét danh thiếp để lưu thông tin liên hệ, hoặc nhận diện vật thể, địa điểm để cung cấp dữ liệu chi tiết.

Động thái này cho thấy Apple đang dịch chuyển mạnh mẽ sang trải nghiệm tìm kiếm bằng hình ảnh, thay vì chỉ dựa vào nhập liệu hoặc giọng nói như trước đây.

Việc đưa các tính năng trí tuệ nhân tạo ra khỏi những vị trí ẩn sâu trong hệ thống và tích hợp trực tiếp vào ứng dụng Camera được xem là một bước đi chiến lược nhằm tăng khả năng tiếp cận và sử dụng của người dùng.

Không chỉ dừng lại ở Camera, MacRumors còn dự đoán Siri trên iOS 27 sẽ được tích hợp sâu hơn vào toàn bộ hệ điều hành và các ứng dụng cốt lõi. Trợ lý ảo này được kỳ vọng sẽ có khả năng hiểu ngữ cảnh tốt hơn, xử lý thông tin từ hình ảnh, văn bản và dữ liệu cá nhân để đưa ra các phản hồi phù hợp và thông minh hơn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các thông tin hiện tại vẫn chủ yếu dựa trên dữ liệu rò rỉ và báo cáo từ các nguồn nội bộ. Apple vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về tính năng này cũng như thời điểm triển khai cụ thể.