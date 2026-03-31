Meta đã bắt đầu thử nghiệm một gói đăng ký Instagram cao cấp tại một số quốc gia. Theo báo cáo từ TechCrunch, dịch vụ mới này được gọi là Instagram Plus và đi kèm với các tính năng độc quyền dành cho người dùng trả phí.

Công ty chưa chia sẻ cụ thể những quốc gia nào đang được thử nghiệm gói đăng ký trên. Tuy nhiên, người dùng tại một số quốc gia như Nhật Bản, Mexico và Philippines cho biết đã nhìn thấy thông báo này.

Hầu hết các tính năng cao cấp mà Meta cung cấp đều liên quan đến Stories (tin). Đây là những bài đăng ảnh hoặc video ngắn có thời hạn biến mất sau 24 giờ .

Trong đó, một tính năng cho phép người đăng ký xem một tin mà người khác không hề hay biết. Một tính năng khác cho phép kéo dài thời gian hiển thị của một tin thêm 24 giờ nữa. Người đăng ký cũng có thể làm nổi bật một tin mỗi tuần một lần để tăng khả năng hiển thị, hoặc gửi Superlike trên tin của người khác.

Trên thực tế, Meta không phải là nền tảng mạng xã hội đầu tiên triển khai các gói dịch vụ cao cấp. Snapchat và X đã có những dịch vụ tương tự từ lâu, trong đó Snapchat+ hiện thu hút được hơn 25 triệu người đăng ký.

Hiện vẫn chưa rõ khi nào Instagram Plus sẽ được triển khai tại nhiều thị trường hơn và cho nhiều người dùng hơn. Meta cũng chưa công bố mức giá chính thức đối với gói dịch vụ Instagram Plus. Tuy vậy, một số người dùng cho biết mức giá đối với dịch vụ thử nghiệm khoảng 1-2 USD tùy theo từng thị trường.