InfiGate ra mắt eSIM du lịch quốc tế: Kết nối thông minh cho mọi hành trình

InfiGate eSIM - Trải nghiệm kết nối tiện lợi cho khách hàng Việt

Ra mắt tại thị trường Việt Nam, InfiGate eSIM mang đến trải nghiệm kết nối nhanh chóng, tiết kiệm và linh hoạt cho mọi hành trình công tác hay du lịch quốc tế. Chỉ từ 25.000 đồng, người dùng có thể tiết kiệm tới 80% chi phí so với chuyển vùng truyền thống.

Với InfiGate eSIM, người dùng có thể mua và kích hoạt tức thì, chỉ cần quét mã QR để sử dụng ngay, không cần chờ giao SIM hay tháo lắp SIM vật lý. Du khách có thể truy cập Internet ngay khi vừa hạ cánh, giúp mọi kết nối luôn liền mạch và thuận tiện.

InfiGate eSIM hiện phủ sóng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, hỗ trợ tốc độ 4G/5G/LTE ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu làm việc, liên lạc và giải trí. Dịch vụ còn đi kèm chính sách 1 đổi 1, hoàn tiền 100% nếu phát sinh sự cố, cùng đội ngũ hỗ trợ 24/7 giúp khách hàng yên tâm trong suốt chuyến đi.

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón khoảng 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, năm 2024 Việt Nam ghi nhận 17,5 triệu lượt khách quốc tế, cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế đang hồi phục và tăng trưởng mạnh mẽ.

Với nhu cầu du lịch tăng cao, eSIM trở thành công cụ kết nối quốc tế, phục vụ du khách thuận lợi hơn khi đi ra nước ngoài.

Tích hợp trên ứng dụng Lotusmiles của Vietnam Airlines

Một trong những lợi thế nổi bật giúp InfiGate tạo dấu ấn trên thị trường chính là việc tích hợp eSIM ngay trên ứng dụng Lotusmiles của Vietnam Airlines.

Khách hàng có thể mua eSIM ngay trong ứng dụng Lotusmiles (mục Lotus eSIM) với vài thao tác đơn giản, đồng thời tích lũy 10 dặm thưởng cho mỗi 25.000 đồng giao dịch trên ứng dụng. Điều này không chỉ mang lại sự tiện lợi tối đa, mà còn giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái dịch vụ hàng không - du lịch hàng đầu Việt Nam.

Đại diện InfiGate chia sẻ: “Việc hợp tác cùng Vietnam Airlines để đưa eSIM lên ứng dụng Lotusmiles là bước đi chiến lược, giúp chúng tôi mang lại sự tiện lợi, an tâm và tiết kiệm cho khách hàng Việt trên mọi hành trình quốc tế".

Đa dạng kênh mua sắm - Tiếp cận khách hàng một cách dễ dàng nhất

Bên cạnh website chính thức và ứng dụng Lotusmiles, khách hàng cũng có thể mua eSIM InfiGate trên sàn thương mại điện tử Shopee với gian hàng chính hãng Sim du lịch quốc tế InfiGate.

Việc mở rộng đa kênh bán hàng giúp người dùng dễ dàng lựa chọn gói cước, thanh toán linh hoạt và tiếp cận dịch vụ ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào.

Để chào mừng sự kiện ra mắt, InfiGate triển khai chương trình tặng mã giảm giá 30% cho khách hàng mua eSIM du lịch quốc tế. Đây là cơ hội để người dùng trải nghiệm dịch vụ viễn thông hiện đại với mức chi phí ưu đãi, đồng thời tận hưởng trọn vẹn tiện ích mà InfiGate mang lại.

Người dùng chỉ cần, truy cập website InfiGate.vn hoặc trên ứng dụng Lotusmiles, mục Lotus eSIM và Shopee: Sim du lịch quốc tế InfiGate; chọn gói eSIM phù hợp với lịch trình; nhập mã khuyến mại: LOTUS để được giảm trực tiếp 30% trên giá trị đơn hàng.

Chương trình áp dụng từ ngày 15/10 đến hết ngày 15/11, mang đến cơ hội trải nghiệm dịch vụ viễn thông hiện đại với chi phí ưu đãi. Đây là lời tri ân mà InfiGate gửi tới cộng đồng khách hàng Việt, đồng thời khẳng định cam kết mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm tối đa trong từng chuyến đi.

Trong tương lai, InfiGate đặt mục tiêu mở rộng hợp tác với các đối tác hàng không, du lịch và công nghệ để xây dựng hệ sinh thái kết nối toàn cầu, mang đến trải nghiệm an toàn, tiện lợi, bền vững cho mọi hành trình.

Sự ra mắt của InfiGate eSIM không chỉ mở ra lựa chọn kết nối mới mẻ, mà còn góp phần định hình xu hướng du lịch thông minh của người Việt. Với lợi thế đa kênh mua sắm, tích hợp Lotusmiles, cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn, InfiGate khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng trong mọi hành trình quốc tế.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 1900 9272

Website: infigate.vn

Shopee: shopee.vn/infigate_store