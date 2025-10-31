Hàng chục nghìn nhân viên Amazon bị sa thải vì AI

Amazon vừa lên tiếng xác nhận sẽ sa thải 14.000 nhân viên để đẩy nhanh hơn tiến trình ứng dụng AI vào vận hành công ty.

Tờ báo The New York Times dẫn lời các nguồn tin từ nội bộ Amazon cho biết công ty dự kiến sẽ có thêm hàng loạt đợt cắt giảm nhân sự trong năm 2026 và sẽ sa thải tổng cộng 30.000 nhân sự, chủ yếu là các nhân viên làm công việc văn phòng, dịch vụ và vận hành, những công việc có thể được thay thế bởi AI.

Hàng chục ngàn nhân viên Amazon sẽ bị AI “cướp” mất công việc trong thời gian tới (Ảnh minh họa: AI).

“Công ty đang cắt giảm bớt bộ máy quan liêu, loại bỏ các tầng lớp và chuyển hướng nguồn lực để đảm bảo chúng tôi đầu tư vào những khoản đặt cược lớn nhất”, Beth Galetti, giám đốc nhân sự của Amazon, viết trong email gửi đến toàn thể nhân viên công ty về kế hoạch cắt giảm nhân sự.

“Một số người có thể hỏi tại sao chúng tôi lại giảm nhân sự khi công ty đang hoạt động tốt. Điều chúng ta cần nhớ là thế giới đang thay đổi rất nhanh. Thế hệ AI này là công nghệ biến đổi nhất mà chúng ta từng thấy kể từ khi có Internet và nó đang cho phép các công ty đổi mới nhanh hơn bao giờ hết”, Galetti viết thêm, giải thích về lý do Amazon sa thải hàng loạt nhân viên.

Các nhân viên bị thôi việc sẽ nhận được các trợ cấp từ Amazon, bao gồm khoản lương thôi việc, phúc lợi bảo hiểm y tế…

Nhiều nhân viên của Amazon đã than phiền về việc họ bất ngờ bị buộc thôi việc, thậm chí không ít người đã bày tỏ sự phẫn nộ khi bị sa thải, dù trước đó công ty vừa thông báo khoản lợi nhuận 18 tỷ USD trong quý vừa qua.

Thông thường, việc cắt giảm nhân sự chỉ xảy ra khi doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc thua lỗ. Tuy nhiên, Amazon lại thực hiện động thái này trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng, cho thấy chiến lược hướng tới tự động hóa bằng AI nhằm tối ưu chi phí và nâng hiệu quả vận hành.

“Sau nhiều năm gắn bó và dồn tâm huyết cho công ty này, thật khó tin khi bất ngờ bị buộc phải thôi việc”, một nhân viên Amazon chia sẻ trên LinkedIn.

Không chỉ Amazon, tuần trước Meta (công ty mẹ của Facebook và Instagram) cũng sa thải khoảng 600 nhân viên thuộc bộ phận AI với lý do “đẩy nhanh tiến trình ứng dụng AI vào hoạt động doanh nghiệp”. Điều đó cho thấy, ngay cả những người làm việc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo cũng không nằm ngoài vòng ảnh hưởng của chính công nghệ này.

Trong một buổi phỏng vấn vào tháng 8, Giáo sư Geoffrey Hinton, người được mệnh danh là “Bố già của AI”, dự báo rằng các vị trí như tiếp thị qua điện thoại, phân tích pháp lý - tài chính cấp thấp, chăm sóc khách hàng trực tuyến… có thể bị AI thay thế chỉ trong vòng hai năm tới.

Những diễn biến tại các tập đoàn công nghệ lớn cho thấy nguy cơ con người bị mất việc bởi AI đang dần trở thành hiện thực, và lực lượng lao động cần chủ động trang bị kỹ năng mới để thích ứng với thời đại tự động hóa.