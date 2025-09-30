Galaxy Tab S11 series: Giải pháp làm việc hiệu quả trong mỗi chuyến công tác

Làm việc khi đi công tác thường đi kèm với nhiều bất tiện: hành lý cồng kềnh, không gian hạn chế, thời gian gấp rút và yêu cầu xử lý công việc liên tục. Trong nhiều trường hợp, người dùng buộc phải lựa chọn giữa sự tiện lợi khi di chuyển và khả năng làm việc đầy đủ như ở văn phòng.

Đây là khoảng trống mà Galaxy Tab S11 Series hướng đến, một thiết bị có thể thay thế cả laptop lẫn trợ lý cá nhân, giúp người dùng duy trì hiệu suất trong suốt hành trình.

Thiết kế linh hoạt để làm việc bất cứ nơi đâu

Galaxy Tab S11 Series có thiết kế mỏng chỉ từ 5,1mm (với Galaxy Tab S11 Ultra) và trọng lượng từ 469g (với Galaxy Tab S11), dễ dàng mang theo khi đi công tác.

Thiết kế mỏng nhẹ và linh hoạt của Galaxy Tab S11 series cho phép người dùng làm việc ở bất cứ nơi đâu (Ảnh: Samsung).

Với thiết kế bàn phím tháo rời, người dùng có thể linh hoạt lựa chọn cách sử dụng: để máy ở chế độ laptop khi cần chỉnh sửa văn bản tại phòng chờ, hoặc tháo rời bàn phím để chuyển sang chế độ máy tính bảng, tiện cho việc xem tài liệu, đọc email hoặc giải trí nhẹ trong suốt chuyến bay.

Chuẩn bị cho mọi tình huống để tạo phong thái chuyên nghiệp

Những tình huống đòi hỏi người dùng phải chủ động và thiết bị cần đủ linh hoạt, Galaxy Tab S11 Series tích hợp nhiều tính năng sẵn sàng để đảm bảo buổi làm việc diễn ra trọn vẹn, dù ở bất kỳ đâu.

Trong các cuộc họp, màn hình lớn 14,6 inch của Galaxy Tab S11 Ultra, với độ sáng cao và khả năng hiển thị rõ nét có thể giúp người dùng trình bày ý tưởng dễ dàng.

Kết hợp với bút S Pen, người trình bày có thể đánh dấu, ghi chú hoặc bình luận trực tiếp vào tài liệu, giúp người nghe tập trung vào đúng phần nội dung đang được đề cập đến.

Sở hữu thiết kế siêu di động, nhưng Galaxy Tab S11 series vẫn tích hợp đầy đủ những gì mà một người làm việc cần trong những chuyến công tác (Ảnh: Samsung).

Galaxy Tab S11 Series được trang bị pin dung lượng lớn giúp hoạt động ổn định thời gian dài. Trong khi đó, kết nối 5G đảm bảo truy cập dữ liệu trực tuyến ngay cả khi không có Wi-Fi.

Trong các ngành như kiến trúc hay thiết kế, việc minh họa ý tưởng một cách trực quan là yếu tố then chốt để thuyết phục khách hàng. Với Galaxy Tab S11 Series, người dùng có thể chụp lại bối cảnh thực tế bằng camera, sau đó phác thảo trực tiếp lên ảnh bằng S Pen và tính năng Sketch to Image, giúp trình bày phương án rõ ràng và sinh động.

Nếu phương án được khách hàng đồng ý ngay tại chỗ, quá trình chốt đơn cũng diễn ra liền mạch, chỉ cần một chữ ký bằng S Pen trên màn hình, không cần in ấn hay gửi tài liệu thủ công.

Bên cạnh đó, Galaxy Tab S11 Series được trang bị vi xử lý 3nm thế hệ mới, đảm bảo hiệu năng ổn định.

Sử dụng S Pen tích hợp sẵn của Galaxy Tab S11 series và tính năng Sketch to Image để hiện thực hóa ý tưởng (Ảnh: Samsung).

Làm việc nhanh hơn để dành thời gian cho điều quan trọng hơn

Galaxy Tab S11 Series có thể hỗ trợ người dùng hoàn thiện những công việc dang dở cuối ngày như tổng hợp biên bản họp, trả lời email, chỉnh sửa tài liệu hoặc xử lý các phần việc hậu kỳ.

Giao diện DeX trên Galaxy Tab S11 Series mang lại trải nghiệm làm việc đa cửa sổ quen thuộc như trên máy tính xách tay, giúp thao tác đồng thời với email, văn bản và bảng tính một cách liền mạch.

Với sự hỗ trợ từ Galaxy AI, người dùng tiết kiệm thời gian xử lý sau họp. Thay vì mất hàng giờ để nghe lại file ghi âm hoặc ghi chép thủ công, người dùng chỉ cần vài giây để có được nội dung cuộc họp đã được Note Assist ghi lại, chuyển thành văn bản và tự động tóm tắt những điểm chính.

Thay vì phải tốn hàng giờ nghe lại và ghi chép, tính năng Note Assist tóm tắt và phiên dịch toàn bộ nội dung cuộc họp chỉ trong thời gian ngắn (Ảnh: Samsung).

Gemini Live hoạt động như một trợ lý cá nhân khi có thể “nhìn” màn hình người dùng đang làm việc và đưa ra câu trả lời theo ngữ cảnh trong thời gian thực từ việc gợi ý nội dung email, định dạng lại văn bản, cho đến giải thích các thuật ngữ trong tài liệu.

Gemini Live như một người trợ lý cá nhân, hỗ trợ người dùng trong quá trình làm việc bằng ngôn ngữ tiếng Việt tự nhiên (Ảnh: Samsung).

Các tính năng như Circle to Search và dịch thuật màn hình cũng giúp người dùng tra cứu và xử lý thông tin nhanh chóng mà không cần chuyển đổi ứng dụng, nhờ đó tiết kiệm được đáng kể thời gian và công sức để sớm quay lại với thời gian nghỉ ngơi vốn hạn chế trong mỗi chuyến công tác.

Trong bối cảnh công việc ngày càng linh hoạt và phân tán về không gian, một thiết bị có thể đảm nhiệm cả vai trò làm việc, trình bày, ghi chú lẫn hỗ trợ trí tuệ nhân tạo không còn là lựa chọn phụ trợ mà đã trở thành công cụ thiết yếu.

Galaxy Tab S11 Series với thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mạnh mẽ và khả năng tích hợp AI thông minh đã chứng tỏ là một phần quan trọng trong hành trang công tác hiện đại, giúp người dùng duy trì hiệu suất, thể hiện sự chuyên nghiệp và chủ động trong mọi tình huống.