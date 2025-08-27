FPT SpeedX: Trải nghiệm XGS-PON và Wi-Fi 7 tốc độ vượt trội 10Gbps

Trong nhịp sống hiện đại, hầu hết các hoạt động quan trọng của mỗi gia đình từ học tập, làm việc, họp trực tuyến, xem phim 4K, chơi game đến trò chuyện video call,... đều diễn ra trên nền tảng online. Cùng với đó, xu hướng smarthome ngày càng phổ biến với nhiều thiết bị thông minh được kết nối đồng thời. Do đó, người dùng ngày càng đòi hỏi một đường truyền Internet siêu tốc độ, ổn định, chịu tải tốt cho nhiều thiết bị cùng lúc và đủ mạnh để sẵn sàng cho mọi trải nghiệm số trong tương lai.

Tốc độ 10Gbps - Tải game, phim chỉ trong vài giây

Thấu hiểu nhu cầu đó, FPT vừa ra mắt dải Internet SpeedX tích hợp công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 tiên tiến, tiên phong mang Internet 10Gbps tới với người dùng Việt.

Tốc độ tải xuống và tải lên của SpeedX đạt tới 10Gbps, mở ra trải nghiệm mới cho người dùng yêu thích giải trí số. Khi lắp Wi-Fi 7 FPT, các game thủ không còn phải chờ hàng giờ để tải một tựa game dung lượng 20-30GB, bởi toàn bộ quá trình giờ chỉ tính bằng giây. Việc chơi game online cũng trở nên ổn định hơn nhờ độ trễ thấp, mang lại lợi thế rõ rệt trong những trận đấu đối kháng đòi hỏi tốc độ phản xạ.

Các thiết bị phần cứng được FPT cung cấp cho người dùng.

Không chỉ dành cho game thủ, SpeedX còn mang đến trải nghiệm vượt trội cho “mọt phim” và những người yêu thích nội dung hình ảnh chất lượng cao. Một bộ phim 8K dung lượng hàng chục GB có thể được tải về ngay lập tức, sẵn sàng thưởng thức tại nhà với chất lượng hình ảnh và âm thanh hàng đầu. Việc xem phim trực tuyến trên các nền tảng streaming (trực tuyến) cũng trở nên mượt mà, không giật, không lag (rung), ngay cả khi nhiều thiết bị trong nhà cùng truy cập Internet.

Bên cạnh đó, với tốc độ upload (tải lên) và download (tải xuống) đối xứng, SpeedX mang lại lợi ích lớn cho những người thường xuyên chia sẻ và sáng tạo nội dung giải trí. Các streamer (người phát trực tiếp nội dung), YouTuber hay những người sáng tác nhạc, dựng video có thể tải lên clip 4K/8K, phát sóng trực tiếp với chất lượng cao, hoặc sao lưu kho dữ liệu hàng trăm GB lên nền tảng đám mây một cách dễ dàng.

Đảm bảo ổn định cho gia đình đa thiết bị

Một gia đình hiện đại có thể sở hữu hàng chục thiết bị thông minh: từ TV, điện thoại, laptop, camera an ninh cho đến hệ thống smarthome. Trên đường truyền thông thường, việc kết nối đồng thời dễ gây nghẽn mạng, ảnh hưởng đến trải nghiệm, SpeedX giải quyết triệt để tình trạng này nhờ sự kết hợp XGS-PON và Wi-Fi 7.

Giải pháp có khả năng kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị mà vẫn duy trì hiệu suất tối ưu cho từng thiết bị. Nhờ Wi-Fi 7, tín hiệu được phủ sóng rộng khắp, ổn định và chống nhiễu, giúp các thành viên trong gia đình có thể học tập, làm việc, giải trí ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà. Các thiết bị smarthome như đèn, điều hòa, rèm cửa, robot hút bụi hay hệ thống an ninh đều phản hồi tức thì, vận hành trơn tru.

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch HĐQT FPT Telecom, Tập đoàn FPT.

SpeedX là sự kết hợp của hai công nghệ tiên tiến nhất hiện nay: XGS-PON và Wi-Fi 7. Trong đó, XGS-PON - mạng quang thụ động hỗ trợ tốc độ 10 Gigabit - cho phép truyền tải dữ liệu đối xứng lên tới 10Gbps, vượt trội so với chuẩn GPON truyền thống vốn giới hạn ở mức 2.5Gbps/1.25Gbps.

Song song, Wi-Fi 7 giúp khai thác tối đa sức mạnh của XGS-PON nhờ khả năng hỗ trợ đồng thời ba băng tần 2.4GHz, 5GHz và 6GHz, mang lại tốc độ gấp 10 lần so với các thế hệ trước và gấp 4 lần khả năng chịu tải.

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao trải nghiệm hằng ngày, giải pháp này còn là nền tảng quan trọng để các hộ gia đình sẵn sàng cho kỷ nguyên ứng dụng công nghệ mới như AR/VR, smarthome, điện toán đám mây hay streaming 8K.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT, khẳng định: “Với giải pháp SpeedX tích hợp công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7 tiên tiến nhất, FPT định nghĩa lại chuẩn mực Internet tại Việt Nam. Cam kết của chúng tôi là mang trải nghiệm Internet tốc độ 10Gbps đến mọi nhà, biến công nghệ tiên phong thành tiện ích thiết thực hàng ngày cho mỗi người dân Việt Nam”.

Ông Lê Trung - Giám đốc Trung tâm phát triển và quản lý hạ tầng FPT Telecom, Tập đoàn FPT - chia sẻ những ưu điểm về FPT SpeedX tại sự kiện ra mắt ngày 22/8.

FPT đang cung cấp 2 gói cước FPT SpeedX với mức giá chỉ từ 999.000 đồng gồm: FPT SpeedX2, FPT SpeedX10 Pro tương ứng với tốc độ 2Gbps và 10Gbps. Khách hàng sẽ được trải nghiệm 2 công nghệ tích hợp XGS-PON và Wi-Fi 7 tân tiến nhất trên thị trường hiện nay, mang đến trải nghiệm Internet vượt trội cho người dùng đáp ứng mọi nhu cầu từ cơ bản đến nâng cao khắt khe nhất.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, FPT dành tặng hàng trăm phần quà đặc biệt cho những khách hàng đầu tiên đăng ký sử dụng gói cước mới SpeedX: 80 phần quà dành cho 80 khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet FPT nâng cấp thành công lên gói cước SpeedX; 50 phần quà dành cho 50 khách hàng mới hoàn tất đăng ký gói cước SpeedX. Mỗi phần quà gồm 1 bộ sạc dự phòng đa năng và 1 thiết bị Camera Play 3.

Chi tiết liên hệ số hotline 1900 6600 hoặc truy cập vào website http://fpt.vn.