Dùng Galaxy S26+, nhà sáng tạo nội dung thay đổi cách nhìn về điện thoại cao cấp

“Tôi nhận ra mình không còn quá quan tâm chuyện điện thoại phải thật to hay thật nhiều tính năng nữa. Thứ ảnh hưởng rõ nhất mỗi ngày lại là cảm giác cầm có thoải mái hay không”, Huy NL chia sẻ.

Galaxy S26+ là chiếc smartphone đồng hành cùng Huy NL trong suốt nhiều tháng qua (Ảnh: Samsung).

Với đặc thù công việc phải liên tục trả lời tin nhắn, duyệt nội dung, xử lý công việc khi di chuyển hay cầm điện thoại trong thời gian dài tại các sự kiện, chiếc điện thoại gần như trở thành một công cụ làm việc luôn hiện diện trên tay. Và khi sử dụng điện thoại 10-12 tiếng mỗi ngày, những khác biệt về trọng lượng hay kích thước bắt đầu trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Càng dùng điện thoại nhiều, càng thấy máy nhẹ quan trọng

Theo Huy NL, sự khác biệt về trọng lượng hay kích thước thực ra rất khó nhận ra trong vài phút trải nghiệm nhanh. Nhưng khi phải dùng điện thoại liên tục suốt nhiều tuần, cảm giác đó bắt đầu thay đổi rõ rệt.

“Có những ngày tôi cầm điện thoại gần như liên tục. Trả lời tin nhắn, check mail, duyệt thumbnail, quay story, chụp ảnh ở sự kiện… nên chuyện nặng nhẹ ảnh hưởng khá rõ", anh nói.

Đó cũng là lý do Galaxy S26+ tạo cho anh cảm giác dễ chịu hơn trong quá trình sử dụng hàng ngày. Dù sở hữu màn hình 6,7 inch, chiếc máy này chỉ nặng khoảng 190g và mỏng 7,3mm.

Cảm giác cầm nắm là thứ mà Huy NL đánh giá cao nhất ở Galaxy S26+ (Ảnh: Samsung).

Không chỉ nhẹ hơn, Galaxy S26+ cũng mang lại cảm giác dễ dùng hơn trong những tình huống rất đời thường như cầm một tay để trả lời tin nhắn, bỏ túi quần khi di chuyển hay sử dụng liên tục trước khi ngủ mà không tạo cảm giác mỏi cổ tay như nhiều mẫu flagship (điện thoại cao cấp) cỡ lớn hiện nay.

Nhẹ hơn nhưng vẫn mang đến trải nghiệm mượt mà

Theo Huy NL, điểm khiến anh tiếp tục giữ Galaxy S26+ làm máy dùng hàng ngày không chỉ nằm ở thiết kế mỏng nhẹ, mà còn ở việc chiếc máy này gần như không tạo cảm giác phải đánh đổi trải nghiệm flagship (sản phẩm kiểu mẫu).

“Tôi từng nghĩ nếu máy nhẹ hơn thì kiểu gì cũng phải hy sinh cái gì đó, hoặc pin, hoặc hiệu năng, hoặc camera. Nhưng Galaxy S26+ thì không cho mình cảm giác đó”, anh nhận xét.

Qua công cụ đánh giá hiệu năng Geekbench, Galaxy S26/S26+ (phải) với chip Exynos 2600 đạt điểm số gần tương đương với Galaxy S26 Ultra (trái) (Ảnh: Samsung).

Trong công việc hàng ngày, Huy NL thường xuyên xử lý ảnh, quay video ngắn, duyệt nội dung từ đội ngũ và phải phản hồi rất nhanh khi đang di chuyển. Những tác vụ này đòi hỏi chiếc điện thoại luôn giữ được độ ổn định, phản hồi nhanh và đủ pin cho cả ngày sử dụng liên tục.

Galaxy S26+ được trang bị vi xử lý Exynos 2600 tiến trình 2nm cùng các tính năng Galaxy AI tương tự dòng Ultra. Theo Huy NL, đây là những thứ tạo khác biệt rõ nhất trong quá trình sử dụng thực tế thay vì chỉ nằm ở các bài đánh giá.

Ví dụ, các tính năng như tóm tắt nội dung hay chỉnh sửa ảnh bằng AI giúp anh xử lý công việc nhanh. Với những video quay nhanh tại sự kiện, tính năng Audio Eraser cũng giúp loại bỏ bớt tiếng ồn môi trường ngay trên máy thay vì phải chuyển sang phần mềm khác để xử lý.

Là một nhà sáng tạo nội dung, Huy NL thường chỉnh sửa ảnh chỉ bằng câu lệnh ngay trong chính Photo Assist để dễ dàng đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh: Samsung).

“Galaxy AI với mình không phải để dùng thử cho vui. Quan trọng là nó giúp tiết kiệm được bao nhiêu thời gian trong ngày”, anh chia sẻ.

Điều khiến Huy NL đánh giá cao là những tính năng này vẫn song hành với trải nghiệm người dùng mượt mà. Galaxy S26+ sở hữu hệ thống camera đầy đủ tiêu cự, pin 4.900mAh đủ cho một ngày dài và hiệu năng ổn định ngay cả khi phải xử lý nhiều tác vụ liên tục. Với anh, đó mới là điểm cân bằng mà một chiếc flagship hiện đại cần có.

Một chiếc flagship tốt là chiếc khiến người dùng thấy thoải mái mỗi ngày

Theo Huy NL, điện thoại cao cấp trong vài năm gần đây đang dần đi theo xu hướng “càng lớn càng tốt”. Nhiều dòng điện thoại cao cấp liên tục tăng kích thước màn hình, trọng lượng và số lượng camera để tạo khác biệt về mặt thông số. Tuy nhiên ở góc độ người dùng thực tế, anh cho rằng không phải ai cũng cần một chiếc điện thoại theo hướng đó.

“Tôi nghĩ nhiều người đang bắt đầu ưu tiên trải nghiệm dùng hàng ngày hơn là việc điện thoại phải thật nhiều thứ”, anh nói.

Với Huy NL, Galaxy S26+ là một trong số ít flagship hiện nay vẫn giữ được cảm giác cân bằng. Máy đủ mạnh để xử lý công việc, đủ pin để dùng cường độ cao, camera vẫn đáp ứng tốt nhu cầu quay chụp hàng ngày, nhưng đồng thời không tạo cảm giác quá cồng kềnh khi phải mang theo liên tục.

Theo Huy NL, chiếc điện thoại tốt không nhất thiết phải “có mọi thứ”, nhưng cần đem lại sự thoải mái cho người sử dụng (Ảnh: Samsung).

“Có những thứ trước đây tôi nghĩ chỉ Ultra mới làm tốt. Nhưng đến lúc dùng S26+ một thời gian thì tôi nhận ra nhu cầu thực tế hàng ngày của mình đã được đáp ứng gần như đầy đủ rồi", Huy NL chia sẻ.

Theo anh, một chiếc flagship tốt không nhất thiết phải là thiết bị gây ấn tượng mạnh nhất trong vài phút đầu tiên. Quan trọng hơn là cảm giác thoải mái khi sử dụng lâu dài - thứ chỉ thực sự nhận ra sau nhiều tuần hoặc nhiều tháng dùng liên tục.