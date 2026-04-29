Điều hòa Livotec Inverter DHV-Series: Làm mát nhanh, bảo hành 1 đổi 1 trong 90 ngày

Vận hành êm ái trong giờ cao điểm

“Điện yếu giờ cao điểm mà bật điều hòa là lạnh, không còn cảnh cả nhà ngồi điều hòa chờ mát lâu”, anh Trần Quang Đạt (30 tuổi, Hà Nội) nói.

“Khu tập thể chỗ tôi vào lúc cao điểm 19-20h tối là điện khá chập chờn. Điều hòa bật lên chỉ thấy cục nóng chạy chứ cục lạnh chẳng thấy mát. Từ ngày sử dụng điều hòa Livotec DHV-Series, hơi lạnh sâu lan tỏa đều, dù điện lên xuống thất thường vẫn chạy êm”, anh Đạt chia sẻ.

Anh Đạt và con trai chơi game vui vẻ với điều hòa mát lạnh Livorec Inverter DHV-Series mới dù ngoài trời nóng (Ảnh: DNCC)

Sở hữu chip thông minh IVO 4.0 thông minh, điều hòa Livotec Inverter DHV-Series có khả năng xử lý hàng trăm triệu tín hiệu mỗi ngày, đóng vai trò như một “bộ não” nhạy bén giúp máy hoạt động ổn định trong dải điện áp rộng từ 165V đến 265V.

Nhờ đó, giúp bảo vệ linh kiện bền hơn và mang lại không gian mát lạnh xuyên suốt, người dùng được tận hưởng làn gió lạnh sâu, êm ái.

Tính năng ngăn nấm mốc, mùi hôi trên điều hòa Livotec DHV Series

Chị Thanh Huyền (25 tuổi, TPHCM) cho biết: “Nhà có bé 2 tuổi nên tôi sợ mùi máy lạnh cũ. Mùi ẩm mốc bay ra gây khó chịu và ảnh hưởng sức khỏe. Giờ dùng Livotec DHV-Series, tôi chỉ cần bấm một nút tự làm sạch ACF là máy tự đóng băng, cuốn trôi bụi bẩn, vi khuẩn, rồi sấy khô sạch sẽ trong 20 phút. Gió thổi ra trong lành, mát mẻ. Bé nhà tôi ngủ ngon hơn, ít ốm vặt. Tôi cũng thảnh thơi, không còn phải lo vệ sinh triền miên”.

Công nghệ ACF 4 bước chuyên sâu giúp dàn lạnh luôn sạch khuẩn là công nghệ mới ứng dụng trên các điều hòa Livotec DHV-Series giúp giữ luồng gió tươi mới, quan trọng với gia đình có trẻ nhỏ an tâm cho sức khỏe của bé.

Với những gia đình bận rộn, chỉ cần kích hoạt ACF định kỳ 2-3 tuần/lần là đã có thêm giải pháp chăm sóc điều hòa tiện lợi, giảm bớt nỗi lo vệ sinh giữa các lần bảo dưỡng tổng thể (Ảnh: DNCC)

Chế độ bảo hành 1 đổi 1 nguyên chiếc trong 90 ngày

Quốc Bảo (26 tuổi), một nhân viên kinh doanh đang làm việc tại Đà Nẵng, chia sẻ: “Tôi sợ nhất cảnh mua đồ điện lạnh xong gặp lỗi rồi phải chờ bảo hành, sửa đi sửa lại mất cả tháng trời.

Nhưng với dòng điều hòa một chiều Inverter DHV-Series của Livotec, chính sách 1 đổi 1 trong 90 ngày khiến tôi bị thuyết phục hoàn toàn. Việc dám cam kết đổi mới dàn nóng/dàn lạnh nếu có lỗi từ nhà sản xuất giúp tôi thấy yên tâm”.

Anh Quốc Bảo vui vẻ tận hưởng làn gió mát lành, êm ái trong không gian làm việc (Ảnh: DNCC)

Đặc quyền bảo hành 1 đổi 1 nguyên chiếc trong 90 ngày là lời khẳng định mạnh mẽ về chất lượng linh kiện và độ bền của dòng Livotec Inverter DHV-Series.

Livotec lựa chọn cách xử lý dứt điểm bằng đổi mới hoàn toàn dàn nóng hoặc lạnh nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Bên cạnh đó, chính sách bảo hành tiêu chuẩn 36 tháng vẫn được áp dụng song song mang lại sự an tâm và bảo vệ quyền lợi tối đa cho người dùng ngay từ khi bắt đầu sử dụng.

Ngoài ra, Livotec Inverter DHV-Series còn sở hữu công nghệ i-Boost cho làn gió mát nhanh chóng sau khởi động, êm ái, gió mát xa đến 15m, tự làm sạch thông minh và chính sách bảo hành tối ưu.