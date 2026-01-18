Điểm tuần: Việt Nam khởi công nhà máy chip bán dẫn, công viên công nghệ số

Khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam

Sáng 16/1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam, đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Dự án nhà máy chế tạo chip bán dẫn do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ.

Hình ảnh nhà máy sau khi hoàn thành (Đồ hoạ: Viettel).

Đây là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, đặt nền móng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn quốc gia.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp trọng điểm như hàng không vũ trụ, viễn thông, Internet vạn vật, sản xuất ô tô, thiết bị y tế và tự động hóa.

Hà Nội khởi công khu công viên công nghệ số

Sáng 16/1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và Tập đoàn FPT đã khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế số của Thủ đô.

Phối cảnh một phần dự án (Ảnh: CTV).

Dự án được thiết kế gồm ba cấu phần chính. Trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9ha.

Trong đó, khu chức năng cốt lõi chiếm khoảng 25%, tập trung các hoạt động nghiên cứu, phát triển, sản xuất sản phẩm và dịch vụ công nghệ số trọng điểm như phần mềm, nền tảng số, dữ liệu số, AI, dữ liệu lớn, IoT, blockchain, metaverse; đồng thời bố trí các cơ sở đào tạo, vườn ươm công nghệ, không gian kết nối viện - trường - doanh nghiệp.

Google sản xuất điện thoại cao cấp tại Việt Nam

Theo Nikkei Asia, Google đang lên kế hoạch triển khai quy trình Giới thiệu sản phẩm mới (NPI – New Product Introduction) cho các dòng điện thoại Pixel cao cấp tại Việt Nam. Trong khi đó, dòng Pixel A thuộc phân khúc thấp hơn vẫn tiếp tục được phát triển tại Trung Quốc.

Google muốn đưa Việt Nam thành một mắt xích quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng điện thoại thông minh của mình (Ảnh: Reuters).

NPI không đơn thuần là lắp ráp. Đây là giai đoạn then chốt trong vòng đời một sản phẩm công nghệ, bao gồm phát triển, kiểm chứng và tinh chỉnh toàn bộ quy trình sản xuất trước khi thiết bị chính thức ra mắt thị trường.

Mỗi dự án NPI đòi hỏi sự tham gia của hàng trăm kỹ sư trình độ cao, cùng nguồn vốn lớn cho hệ thống máy móc, dây chuyền và thiết bị thử nghiệm.

Apple vượt mặt Samsung

Theo báo cáo mới nhất từ Counterpoint Research, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu trong năm 2025 đã tăng trưởng 2% so với cùng kỳ.

Trong năm 2025, Apple dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu với 20% thị phần (Ảnh: Thế Anh).

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp thị trường ghi nhận sự tăng trưởng. Các chuyên gia cho biết động lực chính thúc đẩy thị trường đến từ các chiến lược tiếp thị hiệu quả, xu hướng lựa chọn thiết bị cao cấp gia tăng và sự phổ cập của điện thoại 5G tại những thị trường mới nổi.

Trong năm 2025, Apple đã vượt qua Samsung khi dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh toàn cầu với 20% thị phần. Lượng thiết bị mà hãng xuất xưởng đã tăng trưởng 10% so với cùng kỳ, cao nhất trong 5 thương hiệu dẫn đầu.

Hệ sinh thái "cá nhân hóa" không khí

Air Creator là thương hiệu mới do Daikin phát triển, hướng đến việc mở rộng trải nghiệm không khí cá nhân hóa. Các thiết bị trong hệ sinh thái Air Creator sẽ tối ưu nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió, độ tinh khiết và mùi hương, tạo nên trải nghiệm không khí phù hợp.

Điều hòa không khí Air Creator AC có thiết kế tối giản, trẻ trung (Ảnh: Thế Anh).

Trong đó, điều hòa không khí Air Creator AC tích hợp công nghệ kiểm soát không khí tiên tiến với 3 mức điều khiển độ ẩm. Thiết bị cũng cho phép người dùng thiết lập ngân sách điện năng theo tháng, nhằm tối ưu thói quen sử dụng và hướng đến vận hành hiệu quả.

Apple hợp tác với Google để nâng cấp Siri

Trong một thông báo mới đây, Apple xác nhận công ty đang hợp tác với Google để sử dụng các mô hình Gemini nhằm hỗ trợ cho phiên bản Siri thế hệ tiếp theo và những tính năng Apple Intelligence.

Phiên bản nâng cấp của Siri có thể xuất hiện trong vài tháng tới (Ảnh: Forbes).

Theo đó, Apple sẽ sử dụng các mô hình Gemini và công nghệ đám mây của Google cho những phiên bản tiếp theo của Apple Foundation Models do hãng phát triển.

Apple không nêu rõ mốc thời gian cụ thể cho việc ra mắt các tính năng mới của Siri và Apple Intelligence. Tuy vậy, một số thông tin rò rỉ cho rằng Siri phiên bản mới sẽ được phát hành trong bản cập nhật iOS 26.4, dự kiến ra mắt vào tháng 3 tới.

Chatbot AI của Elon Musk bị cấm

Grok là công cụ AI được phát triển bởi xAI, công ty trí tuệ nhân tạo do Elon Musk thành lập vào năm 2023. Đáng nói, Grok còn cho phép người dùng tạo ra các hình ảnh khỏa thân hoặc khiêu dâm từ một hình ảnh bất kỳ.

Chatbot AI Grok của Elon Musk gây phẫn nộ vì cho phép người dùng tạo ra ảnh khiêu dâm giả mạo từ ảnh của người khác (Ảnh: Bloomberg).

Nhiều kẻ xấu đã lợi dụng Grok để tạo nên các hình ảnh khiêu dâm và khỏa thân giả mạo của người nổi tiếng hoặc của người khác, gây nên một làn sóng phản đối nhằm vào công cụ AI này.

Vì lý do đó, chính phủ Indonesia và Malaysia đã ra lệnh chặn và cấm sử dụng Grok. Chính phủ Malaysia cho biết lệnh cấm Grok được ban hành vì công cụ này được sử dụng để tạo ra các hình ảnh khiếm nhã, bao gồm cả những nội dung liên quan đến phụ nữ và trẻ vị thành niên.