Đánh giá Galaxy Watch Ultra2: Tốt hơn rõ rệt nhưng vẫn chưa hoàn hảo

Galaxy Watch Ultra thế hệ đầu là một trong những mẫu đồng hồ Samsung khiến tôi có cảm giác khá mâu thuẫn.

Tôi thích cách hãng tạo ra một sản phẩm khác biệt với dòng Galaxy Watch thông thường, nhưng kích thước lớn, thời lượng pin chưa thực sự nổi bật và một số bất tiện trong thao tác khiến chữ "Ultra" trên sản phẩm khi đó chưa hoàn toàn thuyết phục tôi.

Do đó, điều tôi muốn biết là những hạn chế của thế hệ đầu đã được giải quyết đến đâu và liệu chúng có đủ để biến Ultra2 thành một chiếc đồng hồ thực sự đáng cân nhắc ở mức giá gần 19 triệu đồng.

Mỏng hơn, đeo dễ chịu hơn

Nếu chỉ nhìn từ phía trước, Galaxy Watch Ultra2 không tạo cảm giác đây là một sản phẩm hoàn toàn mới.

Samsung tiếp tục sử dụng thiết kế màn hình tròn nằm trong bộ khung titanium dạng cushion gần vuông. Đây vẫn là kiểu dáng khá đặc trưng, dễ nhận biết nhưng cũng có phần kén người dùng.

Cá nhân tôi thích việc Samsung không cố gắng thay đổi thiết kế chỉ để tạo cảm giác mới mẻ. Một sản phẩm thuộc dòng Ultra cần có nhận diện riêng và thế hệ đầu đã làm được điều đó.

Thay đổi tôi đánh giá cao hơn nằm ở độ dày.

Galaxy Watch Ultra2 có thân máy dày 10,7 mm, giảm 12% so với thế hệ trước dù dung lượng pin tăng 35%. Dây Marine Band mới cũng nhẹ hơn 26%.

Thay đổi dễ nhận thấy đầu tiên nằm ở dây đeo. So với thế hệ trước, dây đeo của thế hệ 2 mềm mại và dễ chịu hơn đáng kể, cho cảm giác đeo thoải mái đến mức người dùng gần như có thể quên rằng mình đang đeo đồng hồ, ngay cả khi ngủ.

Con số hơn 1mm nghe không quá đáng kể, nhưng với một thiết bị nằm trên cổ tay gần như cả ngày, tôi cho rằng đây là kiểu nâng cấp có ý nghĩa hơn một vài thay đổi mang tính trang trí.

Tuy vậy, "mỏng hơn" không đồng nghĩa với "nhỏ".

Ultra2 chỉ có một kích thước 47mm, thân máy 47,4 x 47,1mm và trọng lượng 61,5g chưa tính dây. Đáng chú ý, thân đồng hồ thậm chí nặng hơn thế hệ trước khoảng 1g.

Đây vẫn là một chiếc smartwatch lớn.

Với người có cổ tay nhỏ, tôi nghĩ kích thước mới là vấn đề cần cân nhắc trước cả cấu hình hay tính năng. Thiết kế Ultra rất khó trở nên kín đáo và tôi cũng không cho rằng đây là sản phẩm phù hợp với tất cả mọi người.

Nếu Samsung bổ sung thêm một phiên bản nhỏ hơn trong tương lai, dòng Ultra có thể tiếp cận được nhiều nhóm người dùng hơn.

Màn hình sáng hơn

Galaxy Watch Ultra2 sử dụng màn hình Super AMOLED 1,5 inch, độ phân giải 498 x 498 pixel và kính sapphire. Nâng cấp đáng chú ý nhất là độ sáng tối đa tăng lên 5.000 nit, từ mức 3.000 nit của thế hệ trước.

Thông thường, tôi khá thận trọng với những con số độ sáng tối đa bởi người dùng hiếm khi sử dụng thiết bị ở mức sáng đó liên tục.

Nhưng trên một chiếc đồng hồ hướng đến chạy bộ, trekking và các hoạt động ngoài trời, khả năng hiển thị dưới ánh nắng lại có ý nghĩa thực tế hơn nhiều.

Khi đang chạy, người dùng không muốn phải nghiêng cổ tay qua nhiều góc chỉ để đọc nhịp tim, quãng đường hay tốc độ. Đồng hồ càng dễ nhìn, thao tác càng ít bị gián đoạn.

Đây cũng là cách tôi nhìn nhận nâng cấp này.

5.000 nit không phải lý do khiến tôi mua Ultra2, nhưng là thứ khiến một chiếc smartwatch ngoài trời trở nên dễ chịu hơn khi sử dụng đúng môi trường mà nó được thiết kế hướng tới.

Pin ấn tượng, tốc độ sạc chưa tương xứng

Nếu phải chọn một nâng cấp khiến Galaxy Watch Ultra2 thuyết phục tôi hơn thế hệ đầu, đó là pin.

Samsung tăng dung lượng từ 590mAh lên 800mAh, hãng công bố thời lượng tối đa 60 giờ khi bật Always On Display và 80 giờ khi tắt tính năng này.

Theo trải nghiệm cá nhân, Ultra2 đạt khoảng 48-50 giờ sử dụng với Always On Display bật vào ban ngày, đồng thời theo dõi hoạt động và giấc ngủ.

Với tôi, đây là thay đổi phù hợp với định vị "Ultra" nhất, bởi thời lượng khoảng hai ngày trở lên giúp người dùng không phải lựa chọn giữa sạc pin và theo dõi giấc ngủ.

Dù vậy, thời lượng thực tế vẫn phụ thuộc nhiều vào GPS, LTE, AOD và cường độ luyện tập, đồng thời chưa thể cạnh tranh với những mẫu Garmin có pin kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần.

Vì thế, tôi không gọi pin Ultra2 là xuất sắc nếu xét trên toàn bộ thị trường đồng hồ thể thao, nhưng trong nhóm smartwatch Wear OS có màn hình AMOLED, LTE và nhiều tính năng thông minh, đây vẫn là một trong những điểm mạnh lớn nhất của sản phẩm.

Đáng tiếc, tốc độ sạc lại chưa tương xứng với viên pin lớn. Samsung cho biết thiết bị có thể đạt khoảng 40% sau 30 phút, nhưng để sạc đầy, thực tế mất khoảng một tiếng 45 phút.

Với một smartwatch cao cấp, đây vẫn là khoảng thời gian khá dài, nhất là khi Ultra2 không hỗ trợ chuẩn Qi thông thường và người dùng vẫn phải mang theo đế sạc từ tính riêng khi đi du lịch hoặc công tác. Do đó, Samsung đã làm viên pin xứng đáng hơn với chữ "Ultra", nhưng trải nghiệm sạc vẫn là điểm khiến tôi chưa hoàn toàn hài lòng.

Hiệu năng tốt, khác biệt chưa lớn

Galaxy Watch Ultra2 sử dụng nền tảng Snapdragon Wear Elite mới của Qualcomm. Vi xử lý SDW6100 được sản xuất trên tiến trình 3 nm, sở hữu CPU 5 lõi, đi cùng RAM 2 GB và bộ nhớ trong 64 GB.

Ultra2 đáp ứng tốt những nhu cầu đó và nền tảng mới cũng góp phần vào khả năng tối ưu điện năng.

Tuy nhiên, tôi không xem chipset là lý do đủ lớn để người dùng Galaxy Watch Ultra đời đầu phải nâng cấp bởi thế hệ đầu vốn đã đủ nhanh.

Đây giống một nâng cấp giúp sản phẩm hoàn thiện hơn về lâu dài thay vì thay đổi cách tôi sử dụng đồng hồ mỗi ngày.

Đồng hồ ngoài trời nhưng thiếu điều khiển vật lý

Quick Button tiếp tục là một trong những chi tiết tôi thích trên dòng Ultra.

Nút này có thể được thiết lập để nhanh chóng bắt đầu bài tập, chuyển màn hình thông tin hoặc đánh dấu từng vòng khi luyện tập. Nhấn giữ cũng có thể kích hoạt còi báo động khẩn cấp.

Với người thường xuyên chạy bộ, việc bấm một nút để bắt đầu bài tập tiện hơn đáng kể so với mở Samsung Health rồi tìm đúng chế độ luyện tập.

Nhưng điều khiến tôi tiếc là Samsung vẫn chưa biến Quick Button thành một núm xoay.

Galaxy Watch Ultra2 cũng không có bezel xoay vật lý như dòng Classic.

Điều này tạo ra một tình huống khá lạ. Đây là chiếc Galaxy Watch được thiết kế nhiều nhất cho môi trường ngoài trời, nhưng phần lớn thao tác điều hướng vẫn phụ thuộc vào vuốt trên màn hình.

Khi tay khô và đang đứng yên, điều đó không có vấn đề.

Nhưng khi chạy, tay có mồ hôi, trời mưa hoặc đeo găng, tôi sẽ luôn ưu tiên một núm xoay hay vòng bezel vật lý hơn màn hình cảm ứng.

Gemini thú vị nhưng chưa phải điểm thuyết phục

One UI Watch mới đưa Gemini sâu hơn vào trải nghiệm trên cổ tay.

Tính năng Raise to Talk cho phép người dùng nâng tay và nói để gọi Gemini mà không phải nhấn nút hay dùng câu lệnh đánh thức.

Về ý tưởng, đây chính xác là cách tôi muốn sử dụng trợ lý AI trên đồng hồ. Một thiết bị trên cổ tay cần giảm thao tác càng nhiều càng tốt.

Nhưng trải nghiệm hiện tại chưa hoàn toàn ổn định.

Trải nghiệm thực tế có những lần Gemini kích hoạt ngay khi nâng cổ tay, nhưng cũng có lúc không phản hồi dù lặp lại động tác. Các cách kích hoạt bằng phím hoặc câu lệnh giọng nói truyền thống ổn định hơn.

Vì thế, tôi xem Raise to Talk giống một tính năng có tiềm năng hơn là lợi thế đã hoàn thiện.

AI trên smartwatch sẽ chỉ thực sự hữu ích khi tôi có thể tin rằng nó hoạt động ngay ở lần đầu tiên.

Gần 19 triệu đồng có đáng không?

Đây là phần khiến Galaxy Watch Ultra2 trở thành một sản phẩm khó đánh giá.

Nếu chỉ nhìn vào chất lượng sản phẩm, tôi cho rằng đây là một trong những Galaxy Watch hoàn thiện nhất Samsung từng làm.

Thân máy mỏng hơn giải quyết một phần vấn đề về sự cồng kềnh. Viên pin 800mAh mang lại thời lượng sử dụng thực tế hơn. Màn hình 5.000 nit phù hợp với hoạt động ngoài trời. GPS, các công cụ tập luyện và khả năng lặn cũng khiến chữ Ultra có nhiều ý nghĩa hơn trước.

Nhưng mức giá 18,99 triệu đồng tại Việt Nam buộc tôi phải đặt những ưu điểm đó vào một bối cảnh khác.

Nếu nhu cầu chủ yếu là nhận thông báo, theo dõi giấc ngủ, đo nhịp tim, tập gym hoặc chạy bộ vài buổi mỗi tuần, phần lớn khả năng của Ultra2 có thể trở nên dư thừa.

Galaxy Watch thông thường đã đáp ứng khá tốt những nhu cầu này với chi phí thấp hơn đáng kể.

Ultra2 chỉ bắt đầu trở nên hợp lý khi người dùng thực sự tận dụng pin lớn, LTE, GPS, màn hình ngoài trời, khả năng chạy trail, độ bền và những tính năng thể thao chuyên sâu.