CellphoneS mang đến trải nghiệm mua sắm "tất cả trong một" trên ứng dụng di động

Phần mềm ứng dụng CellphoneS được cập nhật phiên bản mới cho các thiết bị hệ điều hành điện thoại iOS (App Store) và Android (Google Play Store). Trong đó ứng dụng cải thiện tính năng tích điểm thành viên Smember, đồng thời nâng cấp các tính năng: xem thông tin sản phẩm, đặt hàng và thêm vào giỏ hàng, thanh toán và tra cứu thông tin đơn hàng.

Ứng dụng CellphoneS cũng hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán khác nhau, bao gồm cả thanh toán trực tuyến thông qua ví điện tử, QR Code, cổng OnePay (thẻ ATM, thẻ tín dụng, QR ngân hàng…) và COD thanh toán khi nhận hàng.

Khách hàng có thể chọn hình thức trả góp thông qua công ty tài chính (HomeCredit, Shinhan Finance, HD Saison, Samsung Finance+, Mirae Asset, Mcredit) hoặc trả góp qua thẻ tín dụng thông qua cổng OnePay.

Ứng dụng tích hợp nhiều lựa chọn phương thức thanh toán (Ảnh: CellphoneS).

Đại diện CellphoneS chia sẻ mục tiêu tập trung phát triển và bổ sung tính năng vào ứng dụng nhằm tối ưu trải nghiệm mua sắm của khách hàng tiện lợi, nhanh gọn ngay trên thiết bị di động smartphone.

Chỉ cần đăng nhập tài khoản Smember duy nhất một lần vào ứng dụng, khách hàng sẽ dễ dàng tra cứu thông tin tính năng sản phẩm, tìm kiếm cửa hàng gần đó có sẵn hàng hoá, chọn hình thức thanh toán, cũng như sử dụng phiếu ưu đãi giảm giá ngay trên ứng dụng. Tất cả UX và UI đều được tối ưu cho thao tác mua sắm đơn giản, nhanh gọn trong thời đại công nghệ 4.0, đại diện CellphoneS nhấn mạnh.

Bên cạnh việc mua sắm, CellphoneS còn tập trung vào những quyền lợi khi khách hàng sử dụng ứng dụng di động. Giữa bối cảnh bão thông tin từ nhiều nguồn, khách hàng sẽ nhanh chóng nhận được thông báo khi một sản phẩm công nghệ đến từ các thương hiệu Samsung, Apple iPhone… vừa mới ra mắt và nhanh chóng đặt cọc trước đối với các sản phẩm số lượng giới hạn tại CellphoneS.

Ứng dụng di động CellphoneS sớm bổ sung nhiều tính năng vượt trội (Ảnh: CellphoneS).

Trong thời gian tới, hệ thống sẽ triển khai thêm việc tặng phiếu ưu đãi cá nhân hóa dành riêng cho khách hàng từng khu vực, quét QR Code để nhận chiết khấu và check-in (đăng ký) tham gia hoạt động sự kiện nhận quà của CellphoneS tổ chức. Mua sắm sản phẩm đang được giảm giá Flash Sale trong thời gian giới hạn một cách đơn giản. Tính năng định giá “Thu sản phẩm cũ, Trợ giá lên đời sản phẩm” mới được nhiều khách hàng tin tưởng sẽ sớm xuất hiện trên ứng dụng.

CellphoneS đặt mục tiêu mang đến trải nghiệm mua sắm "tất cả trong một" trên ứng dụng (Ảnh: CellphoneS).

Hệ thống CellphoneS đặt mục tiêu ứng dụng di động không chỉ đơn thuần là nơi tích điểm mua sắm Smember hay theo dõi đơn hàng, mà còn là nền tảng mới giúp khách hàng cảm thấy tiện lợi “tất cả trong một”, đơn giản trong việc mua sắm, tối ưu chi phí với phiếu giảm giá và khuyến mãi chớp nhoáng, tìm kiếm địa chỉ cửa hàng gần đó, nắm bắt thông tin sản phẩm mới ra mắt và sở hữu nhanh chóng ưu đãi. Người dùng có thể tải hoặc cập nhật ứng dụng CellphoneS để khám phá trọn vẹn những giá trị dành riêng cho khách hàng.