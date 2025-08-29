Các gói cước chuyển vùng quốc tế MobiFone hút khách mùa lễ 2/9

Loạt gói cước chuyển vùng quốc tế của MobiFone được nhiều khách hàng lựa chọn, với dung lượng lớn, giá cả hợp lý và thời hạn sử dụng linh hoạt, giúp người dùng yên tâm giữ liên lạc và tận hưởng hành trình trọn vẹn.

Nhu cầu kết nối không biên giới

Theo thống kê từ ngành du lịch, mỗi năm có hàng triệu lượt người Việt Nam xuất cảnh để du lịch, thăm người thân, học tập hay công tác. Việc duy trì kết nối ổn định tại nước ngoài ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, không chỉ để giữ liên hệ với gia đình, bạn bè mà còn để phục vụ công việc, học tập và chia sẻ những trải nghiệm.

Đại diện MobiFone cho biết, các gói cước chuyển vùng được thiết kế dựa trên hành vi thực tế của khách hàng Việt khi đi nước ngoài, với ưu tiên hàng đầu là dung lượng data lớn, mức giá hợp lý và khả năng sử dụng thuận tiện. “Khách hàng có thể yên tâm kết nối, không cần đổi SIM hay lo lắng về chi phí phát sinh, đồng thời vẫn giữ nguyên số điện thoại để liên lạc thuận tiện với người thân và đối tác,” đại diện MobiFone nhấn mạnh.

Các gói cước được nhiều khách hàng lựa chọn

MobiFone đang cung cấp nhiều gói cước chuyển vùng quốc tế dành cho các điểm đến phổ biến của người Việt. Với thị trường châu Âu, khách hàng có thể chọn gói Go EU gồm EU1 với 10GB/15 ngày giá 400.000 đồng hoặc EU2 với 20GB/30 ngày giá 800.000 đồng. Tại khu vực Đông Nam Á, gói Roam ASEAN (RAS) mang đến 5GB trong 15 ngày với giá 250.000 đồng, áp dụng tại 8 quốc gia trong khối.

Bên cạnh đó, các điểm đến gần gũi và quen thuộc với khách Việt cũng có gói riêng như Go China (8GB/10 ngày/500.000 đồng), Go Singapore (15GB/15 ngày/250.000 đồng), Go Thailand (10GB/15 ngày/200.000 đồng) hay Go Malaysia (10GB/15 ngày/250.000 đồng).

Đối với hành trình tới các điểm đến ở xa hơn, MobiFone cung cấp gói Go USA với 25GB/15 ngày/350.000 đồng, Go India với 12GB/15 ngày/400.000 đồng và Go Taiwan với 10GB/15 ngày/250.000 đồng.

Để đăng ký, khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn “DK [mã gói]” gửi 9199, ví dụ: DK GUS gửi 9199 để đăng ký gói Go USA.

Trải nghiệm tiện lợi, tiết kiệm

Điểm khác biệt của dịch vụ chuyển vùng quốc tế MobiFone là sự tiện lợi: khách hàng không cần đổi SIM, không phải lo cài đặt phức tạp, chỉ cần bật chuyển vùng để kết nối với mạng đối tác tại quốc gia đến. Nhờ vậy, việc liên lạc xuyên biên giới được duy trì liền mạch, phục vụ tốt nhu cầu làm việc, học tập và giải trí.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, một khách hàng thường xuyên đi công tác tại châu Âu, chia sẻ: “Tôi đã từng sử dụng SIM bản địa nhưng thấy bất tiện vì phải thay đổi số điện thoại. Từ khi dùng gói Go EU của MobiFone, tôi vẫn giữ được số để liên lạc với gia đình, đồng thời có đủ dung lượng data để làm việc trực tuyến. Chi phí cũng hợp lý và tiết kiệm hơn nhiều”.

Không chỉ khách hàng cá nhân, nhiều doanh nghiệp cũng cho biết họ lựa chọn gói cước chuyển vùng của MobiFone cho nhân sự khi đi công tác. Việc giữ nguyên số di động giúp hoạt động liên lạc với đối tác trong và ngoài nước diễn ra thông suốt, hữu ích khi lịch trình di chuyển qua nhiều quốc gia.

Đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hội nhập

Với phương châm “Kết nối không biên giới”, MobiFone mong muốn đồng hành cùng khách hàng trong mọi chuyến đi, từ du lịch ngắn ngày đến công tác dài hạn.

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, việc giới thiệu lại các gói cước chuyển vùng quốc tế không chỉ là lời gợi ý hữu ích cho người dân trong kỳ nghỉ lễ mà còn khẳng định cam kết của MobiFone trong việc mang đến trải nghiệm kết nối an toàn, tiện lợi và tiết kiệm.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người Việt ra nước ngoài học tập, làm việc và du lịch, dịch vụ chuyển vùng trở thành cầu nối quan trọng để gắn kết con người, tri thức và văn hóa. MobiFone kỳ vọng các gói cước chuyển vùng quốc tế sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, hội nhập và vươn tầm thế giới.