Bệnh viện Tâm Anh đạt chứng nhận quốc tế về phẫu thuật robot thế hệ mới

Chứng nhận kỷ lục và trung tâm phẫu thuật xuất sắc do Tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Device Technologies) trao cho Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM vào ngày 4/12.

Trước đó, Bộ Y tế phê duyệt Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM thực hiện 59 danh mục phẫu thuật robot trong nhiều lĩnh vực như Tiết niệu, Tiêu hóa, Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Sản Phụ khoa…

Hiện hệ thống robot hiện đại hàng đầu này có thể giúp bác sĩ thực hiện hơn 120 loại phẫu thuật điều trị ung thư và các bệnh phức tạp, với những ưu điểm vượt trội so với các phương pháp mổ truyền thống.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nhận Giải thưởng xuất sắc trong ứng dụng công nghệ Robot Da Vinci Xi (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh).

Tại lễ trao chứng nhận, với sự tham dự của các chuyên gia phẫu thuật robot hàng đầu Việt Nam, ông David Morgan, Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á - Tập đoàn Device Technologies chúc mừng bước tiến vượt trội về công nghệ y khoa của Việt Nam.

Theo đó, Tâm Anh trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam làm chủ công nghệ phẫu thuật đa chuyên khoa với Robot Da Vinci Xi hiện đại nhất Đông Nam Á, giúp người dân Việt Nam tiếp cận công nghệ y tế hàng đầu trong điều trị các bệnh phức tạp với chi phí điều trị thấp hơn nhiều lần so với nước ngoài.

Hiện chi phí phẫu thuật Robot Da Vinci Xi tại Mỹ dao động 15.000 - 22.000 USD, tại Thái Lan khoảng 10.000 USD, tại Singapore 22.000 - 60.000 USD. Nhưng tại Việt Nam, người bệnh chỉ chi trả khoảng 5.000 - 7.000 USD (120 triệu đồng đến 180 triệu đồng) đã bao gồm toàn bộ chi phí nội trú.

Mức chi phí này thấp chỉ bằng 30% nước ngoài cùng công nghệ, vẫn đảm bảo quy trình và đội ngũ chuyên gia phẫu thuật được đào tạo chính quy, đạt chứng chỉ phẫu thuật robot quốc tế, quy trình chăm sóc toàn diện…

Một ca phẫu thuật với sự hỗ trợ của Robot Da Vinci Xi (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh).

“Thành tựu của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vượt xa kỳ vọng và thể hiện sự nỗ lực phi thường của toàn bộ đội ngũ”, ông David Morgan nhận định.

Theo ông David Morgan, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực sự vượt trội về chất lượng ở tầm quốc tế trong vận hành robot phẫu thuật Da Vinci Xi, nằm trong nhóm nổi bật nhất khu vực Đông Nam Á. Cột mốc này khẳng định bệnh viện không chỉ đi đầu trong tiếp nhận công nghệ tiên tiến, mà còn sẵn sàng đầu tư vào những giải pháp công nghệ mới, hiện đại hàng đầu thế giới, mang lại lợi ích tối đa cho người bệnh.

TS.BS Phạm Công Khánh, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM trong một ca phẫu thuật robot cắt khối ung thư trực tràng cho người bệnh (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh).

PGS.TS.BS Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, người dân Việt Nam mong mỏi tiếp cận y tế công nghệ cao bởi hiệu quả và an toàn vượt trội đã được chứng minh, nên ngay khi vừa triển khai, bệnh viện đã tiếp nhận và thực hiện số ca mổ tăng lên gấp nhiều lần.

Đơn cử, phẫu thuật cắt thận bán phần điều trị ung thư đã tăng gần 4 lần số ca mổ trong những tháng qua. Đây là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao để bảo tồn tối đa nhu mô thận, kiểm soát mạch máu an toàn và rút ngắn tối đa thời gian thiếu máu thận do phẫu thuật.

Chỉ sau vài ngày phẫu thuật điều trị ung thư thận bằng Robot Da Vinci Xi, ông Trân (75 tuổi, Hậu Giang) đã chạy xe đạp, luyện thể lực trở lại (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh).

Ở lĩnh vực tiêu hóa, chỉ trong thời gian ngắn, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa đã ứng dụng Robot Da Vinci Xi phẫu thuật thành công hơn 30 ca ung thư tiêu hóa phức tạp. TS.BS Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm, cho biết, với khả năng định vị chính xác đến từng milimet, 4 cánh tay linh hoạt mô phỏng theo cổ tay người, robot giúp bác sĩ thao tác an toàn trong những vùng giải phẫu khó, loại bỏ chính xác khối u hay tổn thương.

Với ung thư phổi, 20 ca phẫu thuật bằng Robot Da Vinci Xi cắt thùy phổi, cắt u trung thất hoặc u tuyến ức tại Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, cho thấy không có biến chứng hậu phẫu, người bệnh hồi phục tốt.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, trong lĩnh vực Phụ khoa, Robot Da Vinci Xi giúp phẫu thuật cắt tử cung điều trị hiệu quả bệnh lý ác tính như ung thư cổ tử cung, ung thư nội mạc tử cung hay bệnh lành tính như lạc nội mạc tử cung, sa tử cung, sa tạng chậu…

Ông Trí, 65 tuổi, hồi phục nhanh sau ca phẫu thuật nội soi điều trị ung thư tuyến tiền liệt bằng Robot Da Vinci Xi (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh).

Sở dĩ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đạt kỷ lục bệnh viện có nhiều người bệnh được mổ robot thành công trong thời gian ngắn là vì bệnh viện có đa chuyên khoa sâu, và có tới 10 bác sĩ được cấp chứng nhận toàn cầu về mổ robot. Đây là điều hiếm có so với các bệnh viện trong khu vực.

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM chia sẻ, mục tiêu của Tâm Anh là đưa phẫu thuật robot trở thành kỹ thuật thường quy, đồng thời sẵn sàng đào tạo, chuyển giao công nghệ mổ Robot Da Vinci Xi cho các bệnh viện trong và ngoài nước.